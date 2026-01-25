Хороскоп за неделя

снимка: pexels.com

Овен

Възможни са трудности в работата. Може да се окаже, че сте разочаровали хората, чието мнение е важно за Вас. Това би било крайно неприятно, тъй като , както и преди, се нуждаете от тяхната подкрепа и одобрение. Старайте се да се държите спокойно и дружелюбно, дори и това да Ви напомня за по-рано допуснати грешки и пропуски. Ако реакцията Ви е бърза, така и няма да успеете да избегнете конфликтите. По-лесно ще Ви е, да се разберете и договорите с по-младите хора, отколкото с по-старите. Малко лекомислено, с мярка егоистично и непосредствено поведение, Ви придава очарование, но пък зарад него, не Ви приемат на сериозно.

Телец

Независимо кой ще Ви направи това привлекателно предложение, до колко благонадежден изглежда този човек и до колко силно е изкушението, обезателно трябва да помните, че ако всичко е прекалено хубаво, за да бъде истина, навярно наистина е така. И това е двойно вероятно, ако сте във фаза на доверчивост и леко се поддавате на убеждаване. Затова ако се съмнявате дали е истина, както обикновено се обърнете към човек, на когото вярвате.



Близнаци

Денят няма да е особено успешен за Близнаците, тъй като слабостите и грешките на представителите на знака, ще се набиват на очи. Няма да е лесно да убедите хората, че сте способни на много неща, защото пропуските Ви помнят всички, а постиженията по някаква причина остават без внимание. В обкръжението си вероятно ще намерите човек, който е имал пръст в разпространената за Вас клеверническа информация. Денят е благоприятен за нови запознанства, като ще съумеете бързо да придобиете вярна представа за хората, с които имате работа. Романтични увлечения са малко вероятни.



Рак

Намирате куп поводи за вълнения и през целия ден ще се вълнувате и ще преживявате, без да се занимавате с каквато и да било реална работа. За щастие, наоколо има хора, на подкрепата и съдействието на които винаги може да разчитате. Надвечер ще стане ясно, че ситуацията не е така безнадеждна, както Ви се е струвало, и отново ще почувствате прилив на жизнена енергия. Отношенията с любимия човек са динамични. Макар че не искате да се карате, претенциите Ви един към друг са се понатрупали и са станали прекалено много, та негативни емоции ще възникват доста често. Потърсете си занимания , помагащи да се възстанови душевното равновесие. Какво ще кажете за медитация?...



Лъв

Не трябва прекалено дълго да размишлявате над въпроса, до колко сериозни и трудно разрешими са Вашите проблеми. С много трудности ще успеете да се справите, ако не губите време в съмнения, самосъжаление и празни разговори. Днес не е най-подходящия ден за съвместна дейност, но индивидуално може да работите твърде успешно. Може да се окаже, че имате планове, за реализацията на които няма да е жалко да се потрудите. Жизнената Ви енергия не остава незабелязана и към Вас ще се стремят хора, нуждаещи се от подкрепа.



Дева

Днес Вашият любим човек много интересно ще Ви разказва за неща, които абсолютно не Ви интересуват и то до крайна степен безинтересни, че даже ще се учудите, разбирайки, че това са неща, за които може да се научи нещо без отвръщение.И защо Вашата половинка не Ви е била някога учител?



Везни

Може сега да танцувате и лудувате, но скоро някои от обкръжаващите Ви хора скоро ще бъдат изправени до стената. Вместо да ги хванете за ръка и да ги дърпате да танцуват, проявете уважение към факта, че е възможно да имат нужда от някакъв период на затишие. Обезателно им протегнете ръка и им покажете , че винаги могат да разчитат на Вас, но бъдете търпеливи, ако предложението Ви не може да победи тяхното угнетено състояние. Позволете им да вървят напред с комфортна за тях скорост и когато бъдат готови, те и сами с радост ще се върнат към привичното положение на нещата.



Скорпион

Усещате, че днес жизнените Ви сили са на изчерпване и сте обхванати от дискомфорт. Извеодът е, че трябва да намерите време да си починете и да се „реформирате” вътрешно. Прекрасната Ви интуиция ще Ви доведе до правилни решения в професионалната сфера. За препоръчване са самостоятелни занимания , свързани с образованието Ви. Нужно Ви е, да си осигурите поне малко време, в което да сте сами.



Стрелец

Завоюването на човека на Вашите мечти, отива към своя край. Скоро той ще се предаде на милостта на победителя и ще живеете, както се казва, дълго и щастливо. Само си помислете: когато тази мечта се сбъдне, няма ли да Ви стане скучно да живеете? И може би не си заслужава така да ускорявате събитията, а да завоювате непристъпното сърце по-бавно?



Козирог

Занимавате се с работата си по своя съзнателен и дисциплиниран маниер и в този момент Вашата изчерпателност и прагматичност само растат . Честно казано Вие сте толкова старателни, че работейки без почивка, лесно можете да пропуснете възможността за приятно общуване - разбира се, в романтичен смисъл. От време на време се откъсвайте от работата и проектите, за да оцените и хората, които Ви обкръжават.



Водолей

Днес до някъде от високо ще гледате на своя любим човек, и даже ще Ви се струва, че разбирате живота и мирозданието много повече от него. Впрочем, той с пълно право може да Ви разочарова и да Ви свали от небето на земята, демонстрирайки Ви необичайно мислене.



Риби

Покажете днес на своя любим човек трудолюбие и готовност да изпълните всяка поставена Ви задача. Тези качества, несъмнено, ще му харесат и ще Ви предадат очарование в неговите очи. А на Вас само това Ви трябва....

