Хороскоп за неделя

Овен

През този ден ще разберете, че още не е късно да върнете всичкото хубаво, което е било между Вас и Вашия любим човек. Трябва само да полжите достаъчно количество усилия: ни повече, ни по-малко. Всеки недостиг или престараване ще доведе до глобален провал на мисията.

Телец

Да запазите душевното равновесие и да не се поддавате на провокации - това е главната Ви задача за този ден. Ако успеете да се справите с това, влиянието на негативните тенденции ще бъде минимално. За съжаление е твърде вероятно днес да изневерите на обичайното си здраво мислене и да допуснете много досадни грешки. Избягвайте конфликти и спорове с влиятелни хора. В противен случай рискувате да си осигурите почти всесилен враг. Възможно е да се разочаровате от човек, който дълго време сте харесвали, но това не е беда – скоро ще се породи симпатия към по-достойна особа.



Близнаци

Първата половина на деня може да бъде развалена от професионални трудности. Може да Ви стане ясно, че на сегашното Ви работно място не Ви дооценяват. Не се разстройвайте! Помислете в коя организация или институция биха били радостни да си сътрудничите, и то - взимайки под внимание Вашите условия. Денят ще бъде щедър на интересни срещи и вероятно ще имате възможност за запознанство с много симпатични хора. Не трябва да форсирате събитията, се ограничете само с невинен флирт.



Рак

Днес предстои да вземете някакво отговорно решение, което в значителна степен ще повлияе на благополучието на Вашия любим човек, независимо дали искате това или не. Затова преди да кажете окончателната си дума по този въпрос, още двадесет пъти претеглете всички „за” и „против”.



Лъв

И днес, както обикновено, сте склонни към недообмислени постъпки. Макар и да се досещате, че някои Ваши действия могат да имат сериозни и неприятни последствия, всичко ще вършите по своему, надявайки се на късмет и благоприятно стечение на обстоятелствата. На практика през първата половина на деня ще Ви върви, но след това влиянието на позитивните тенденции ще тръгне към спад. Постарайте се да промените нещо в своето жилище – и най-малката промяна ще доведе до благоприятен ефект.



Дева

Добрата новина се заключава в това, че Ви предстои много спокоен и приятен ден. Лошата новина е, че това няма да продължи вечно, и едва ли ще можете да направите много. При условие, че се помирите с неговата непродуктивност, ще можете да се избавите от всяко бреме, което биха Ви стоварили. Дайте си сметка, че днес не би могло да разчитате на какъвто и да било успех. В крайна сметка, това е малка почивка в графика и не би предизвикала особено безпокойство у когото и да било.

Везни

Дразнят Ви неизказаността и неяснотата, но и се безпокоите от възможността спокойно да поговорите с близките си хора. Този ден е свързан с вълнения, истинската причина за които е трудно да се определят, а и самите Вие дори пред себе си не признавате, какво точно не Ви устройва в създалата се сложна ситуация. Не предприемайте крачки, последствията от които ще бъде трудно да поправите, а по-добре се ограничете, с колкото се може по-безобидни. Ако сте родител, бъдете днес особено тактични с децата. Не е желателно да харчите големи суми с цел задоволяване на собствените си капризи.



Скорпион

Ще се наложи да се запасите с търпение , тъй като без него трудно ще преживеете този ден. Много от важните за Вас работи и планове ще се наложи да отложите за неопределено време. Възможни са разногласия със стари приятели и съмишленици, не споделящи Вашите възгледи, макар че до преди известно време са били съгласни с Вас във всичко. Денят не е подходящ за нови запознанства. В новозапочващите отношения ще има твърде мако искреност, доверие и взаимно уважение. Затова пък може да възстановите стари връзкии да ги използвате в своя полза.



Стрелец

Този ден трябва да прекарате сред природата, под сянката на вековните дървета, и като слушате пеенето на птиците. Мислите че ще има напрежение при избора, къде да отидете? Нищо подобно! Достатъчно е дори само да се подържите един друг малко за ръка...Това наистина при всички положения може да си позволите.



Козирог

Днес не се полъгвайте по примамливи предложения - има вероятност , да Ви измамят партньорите. Опитайте се бързо да се справите с дребните неща , а взимането на сериозни решения отложете за друг ден. Вечерта желанието Ви за общуване значително ще намалее и ще Ви се приска усамотение и спокойствие. Даже телефонните разговори ще Ви дразнят. На финансовия фронт всичко ще бъде както никога удачно. Вечерта може да разчитате на незначителни финансови постъпления или интересни предложения.



Водолей

Водолеи – жени, ако Вашата половинка е по-възрастна от Вас между седем и десет години , днес разликата във възрастта може да проличи по много и различни начини. Много ясно е, че няма да се съгласи да отиде на дискотека с Вас и приятелите Ви. Не се обвинявайте, а просто идете там и се веселете на сто процента. Разбира се, в рамките на приличието...

Риби

Предпазливост, предвидливост и дипломатичност ще са Ви нужни за уговорените днес срещи. Дори и да са романтични, едва дали ще преминат така леко, както би Ви се искало; ще се наложи да лавирате, да се уговаряте, да намеквате и да действате завоалирано. През този ден съвсем не си заслужава да се водят делови преговори. Вероятността да разберете събеседника си неправилно е твърде голяма. На саме със себе си се чувствате много спокойно и леко. Добра книга или увлекателен филм биха били за Вас много приятна компания. Повече внимание ще изискват децата, а и техните проблеми не са така сериозни, както изглежда на пръв поглед.

