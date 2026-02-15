Хороскоп за неделя

снимка: pexels.com

Овен

Звездите Ви съветват днес кардинално да смените имиджа си. Променете цвета на косите си, стила на обличане или гримиране. И в такъв вид се опитайте наново да завоювате своята половинка. Разнообразието ще бъде само от полза за Вашите отношения! Впрочем, ако лицето на Вашия любим човек се изкриви от ужас при вида на Вашите нововъведения, може би си заслужава, да се върнете към предишния си вид....

Телец

Около Вас е много шумно, но в момента това въобще не Ви привлича. Цялата тази витаеща около Вас енергия не Ви е така интересна, както собствените Ви мисли и идеи. Почти сте готови да стигнете до сериозен извод и се нуждаете само от малко време, в което да останете на саме със себе си, за да стабилизирате плановете си. Не прибързвайте и не се полъгвайте по чужди очаквания. Дори и да не Ви е свойнствено, да се отклонявате от активни действия, в момента това е правилния ход. Той ще Ви даде видими перспективи.



Близнаци

Днес може наистина много да Ви провърви. Звездите предсказват с учудване за себе си да намерите едра банкнота на пътя си или някъде в подлез... И разбира се, радостта Ви няма да има предел! Звездите Ви съветват да не планирате за тези пари сериозни покупки, а постъпете по-просто. Устройте си малък пир със своята половинка в някое кафе - от където дошло, там и отишло...



Рак

Изследвайте сега някаое непознато място извън дома си. Идете на дълга разходка, разходете се из градскоите квартали и направете собстевн маршрут на обиколка из района на местния университет . При избора на пътя трябва да се ръководите изключително от собственото си любопитство. Дълбоко вътре у Вас се крие ярко изразена способност да приемате и разбирате иновационните идеи и ако сега се нуждаете от нещо повече от всичко, това е притокът на нова информация. Трябва да направите така, че сърцето Ви да забие лудо, а душата Ви да танцува.



Лъв

И днес, както обикновено, сте склонни към недообмислени постъпки. Макар и да се досещате, че някои Ваши действия могат да имат сериозни и неприятни последствия, всичко ще вършите по своему, надявайки се на късмет и благоприятно стечение на обстоятелствата. На практика през първата половина на деня ще Ви върви, но след това влиянието на позитивните тенденции ще тръгне към спад. Постарайте се да промените нещо в своето жилище – и най-малката промяна ще доведе до благоприятен ефект.



Дева

Днес Вашият личен живот ще сияе във всички цветове на дъгата и ще Ви радва със своето разнообразие. Постарайте се, да не нарушавате екологическото равновесие на своята лична ниша - нека да се запази за дълго време.



Везни

Макар и да имате състезателен дух, днес тази игра, която играете с някого, ще Ви омръзне. Даже и Вашият партньор е започнал да я намира малко уморителна. Позвънете му или му пишете по електронната поща, за да сложите край на създалата се ситуация. В този момент просто трябва да се концентрирате на по-важни неща в живота, а ако това означава, че за целта ще трябва да скъсате отношения, нека бъде така. Понякога някои неща просто не заслужават вложените усилия. Ако това не е интересно, значи не е правилно.



Скорпион

Направили сте всичко, което е било по силите Ви. И даже много добре знаете, че не бихте могли да направите нищо повече за решаване на този конфликт. А и Вашата половинка прекрасно разбира това. Нужна ви е трета страна, която да се намеси в ставащите стбития и нещо да промени. Възможно е и промяната да не е в правилната посока... Това ще стане днес и затова бъдете готови за всичко.



Стрелец

Днес в общуването с Вашия любим човек трябва да се ръководите от това, което съвестта Ви подскаже. През този ден тя ще Ви дава съвсем точни съвети и ще бъде безпогрепен индикатор за правилността на всички Ваши решения и постъпки.



Козирог

Нищо не Ви напомня за стойността на парите така добре, както качествената, честна и напрегната работа. Днес ще се наложи да употребите не малко усилия, а резултата може и да не Ви зарадва много. За сметка на това самият процес на работа ще бъде доста интересен, а и благодарение на всичко ще можете да се запознаете с нови хора, които ще открият пред Вас нови възможности. Ако насочите усилията си в нужната посока, , те ще бъдат възнаградени не с пари, а с доста интересни други неща.



Водолей

Ще изпитате силно желание днес да пожалите своя любим човек: да го приласкаете, да го погалите и да му обясните, че всичко ще бъде хубаво, и то саъвсем скоро... Имайте предвид, че много мъже възприемат жаленето като унижение на тяхното достойнство. Преди да дадете воля на чувствата си, убедете се, че Вашата половинка не смята така...



Риби

Днес е изключително подходящ ден, за да си покрещите с любимия човек един на друг. Не в смисъл да се скарате, а просто да поиграете на кавга, изясняване на отношенията и глобален скандал. И ще се насмеете на воля, и ще свалите напрежението, и гласните си връзки ще разработите. Колко полза от обикновени гръмки звуци!

