Хороскоп за петък: Овен - игра, Близнаци - армия, Рак - пътуване, Дева - мисъл, Скорпион - цел, Козирог - куп, Водолей - равновесие

Пиксабей

Ето хороскопа на Ламята за петък

Овен

Непредсказуемост – ето как се нарича днешната Ви игра. За щастие Вие просто я обожавате. Значи ли това, че тя ще Ви вдъхнови да проявите още по-голяма импулсивност и готовност за ентусиазъм, отколкото обичайно? Може и да Ви бъде до някъде трудно да се съсредоточите, и още по-трудно да останете на едно място, за да приключите с текущите проекти. Но така или иначе, е добре да се постараете! Никога не се знае, кой може да Ви наблюдава в дадения момент...

Телец

Денят е благоприятен за оправяне на партньорските взаимоотношения. Ако с Вашите съюзници не Ви свързват само чувства, но и общи цели, сътрудничеството ви ще има големи шансове за успех. Възможни са усложнения при опитите за свързване с хора от далече. За юридическа помощ по-добре се отнасяйте към онези, които добре познавате, които са Ви симпатични и не веднъж да Ви оказвали подобни услуги. Ако тръгвате на дълъг път, вземете мерки за опазване на здравето и поддържане на добро самочувствие.



Близнаци

За Вас денят ще се окаже много успешен и лек. Днес може да разчитате на своите подчинени, както и на доброволните си помощници. И едните и другите ще направят всичко възможно, за да Ви избавят от грижи и ангажименти. Вие само трябва да се разпореждате и на време да вдъхновявате своята малка армия за подвизи. Днес ще бъдете изключително романтични и без усилие ще привличате хората, нетърпеливи да скъсат оковите на ежедневието. За начало на сериозни отношения този ден не е най-подходящ, но ярките впечатления са Ви гарантирани.



Рак

Подходящ ден за кратки пътувания (с изключение на сутрешните часове). По това време ще можете свободно да контактувате с хората, които са около Вас, и то на различни теми. Само че се постарайте, да не излизате от деловия тон и внимателно да аргументирате своите позиции. Ще е полезно да обсъдите детайлите на тази или онази работа. Има вероятност да бъде успешна ороверка или оформяне на документи. Лесно ще се справите с всяка текуща задача, особено ако не се вглеждате в далечното бъдеще. Контатктът с детето или с любимия човек ще Ви донесе не малко приятни моменти.



Лъв

През този ден се постарайте, да сте по-внимателни към проблемите на приятелите на своя любим човек. Много е вероятно да се окаже, че точно Вие сте човека, който може да ги реши. Приятелите са много скъпи за него хора и ако застанете близо до тях, той ще Ви цени и повече, и по-силно.



Дева

Дълбоко у Вас живее изкустен мотивационен оратор, който просто иска да се покаже. Имате идеи и вдъхновени съвети, които сте готови да споделите с всеки, който е готов да Ви изслуша, дори и сами да не осъзнавате това. Засегнете темата, която сте избягвали до този момент поради страх да не бъде погрешно разбрано онова, което мислите. Сега ще кажете възможно най-точните думи и неловкостта, от която сте се опасявали, ще се превърне за достойна за уважение честност.



Везни

Може сега да танцувате и лудувате, но скоро някои от обкръжаващите Ви хора скоро ще бъдат изправени до стената. Вместо да ги хванете за ръка и да ги дърпате да танцуват, проявете уважение към факта, че е възможно да имат нужда от някакъв период на затишие. Обезателно им протегнете ръка и им покажете , че винаги могат да разчитат на Вас, но бъдете търпеливи, ако предложението Ви не може да победи тяхното угнетено състояние. Позволете им да вървят напред с комфортна за тях скорост и когато бъдат готови, те и сами с радост ще се върнат към привичното положение на нещата.



Скорпион

Преследвайте целите си мълчаливо и неприбързано. Или пък действайте като паяка - час по час плетете паяжина, за да постигнете желаното. Ако се хвърлите към целта, игнорирайки прегради и помитайки по пътя си недоброжелателите, силите и времето Ви ще бъдат похабени напразно. Събирайте парите си и оптимизирайте разходите, като мислите и за утрешния ден, а не само за своите потребности в момента. Помнете, че днес носите отговорност за близките си и се грижете за тяхното благополучие така, както се грижите за своето. Истината е, че са възможни трудности, но преодоляването им ще Ви помогне да придобиете безценен опит.



Стрелец

Ако има някой, който да обича романтиката, това сте Вие. Обичате любовта, заедно с всички изненади, красиви жестове и допълнителни емоции, които вървят заедно с нея. Например увлечението преданността и всички жестове, които продължават секунда по-дълго – с тях всичко е казано. Пригответе се за още един подобен ден, в който (по мнението на представителите на Вашия знак), просто не може да по-хубаво. Само разбира се, ако не се намери експерт, който да знае как да подобри идеалното.



Козирог

Днешният ден ще Ви донесе стремеж да изпитате нещо ново, както и да внесете промени в своя живот. Тъй като дори и не сте се замислили за последиците от тези (евентуални) действия, които искате да направите, може да извършите куп (откровено казано) глупости. За щастие допуснатите днес грешки ще множете да оправиоте почти без усилие. Не е желателно през този ден да се сключват крупни сделки, и в частност - да продавате свое ценно имущество. Против дребните покупки звездите нямат нищо, но ще бъде добре, ако са предварително планирани, за да избегнете спонтанността на придобиване.



Водолей

Не толкова отдавна Вие сте отделяли на някого прекалено много време, и по този повод приятелите вече започват да си шушукат. На практика още един коментар , свързан със сватбения марш, заплашва сериозно да Ви „изкара” от равновесие. Ако това Ви учудва, помислете сериозно над въпроса, не е ли вече крайно време да приключите със самотния живот. Нима не е прекрасно да покорявате все нови и нови висоти, да преминавате мостове и да се любувате на залеза на слънцето, заедно с постоянен партньор?



Риби

Днес на Вашия любим човек ще бъде доста трудно да се помири със своята роля във Вашия живот и затова неминуемо ще се стреми да я измени по някакъв начин. Звездите препоръчват да играете заедно с него или му помогнете да реализира своето желание, защото в противен случай последствията могат да станат наистина заплашителни.

