Хороскоп за петък: Овен - шанс, Лъв - любов, Скорпион - време, Водолей - минута, Риби - усилие, Козирог - комплекс

Пиксабей

Ето хороскопа на Ламята за петък

Овен

Ako все още не сте намерили своята половинка, днес шанса Ви да направите това е много голям. За целта трябва само внимателно да се вгледате в човек, който неочаквано ще Ви блъсне, или ще Ви настъпи без да иска. Звездите твърдят, че вероятността това да е човека, който Ви изпраща Съдбата, е много голям.

Телец

Обида и злост няма да Ви дадат допълнително сили, а даже обратно - ще изцедят голямо количество енергия, която с голям успех може да ползвате в някаква друга област на Вашия живот. Избавете се от тях малко по малко и облекчете задачата си, без да очаквате мигновена промяна. Да се докопате до старите си обиди и да ги разучите, няма да е лесна работа, но това действително ще си струва Вашите усилия. Щом се освободите от този товар, просто ще бъдете поразени, колко прост може да бъде живота.



Близнаци

Мечтателни и самоявглъбени ще станете Вие през този ден. У Вас ще се появи желание да се отдалечите от своите задължения и да се съсредоточите само на собствените си емоции. През деня ще настъпи добро време за творчество и за занимания , които изискват дълбоко разбиране на ставащите неща. Условията са благоприятни за занимание с психология и езотерика. Текущите събития ще Ви заставят да се замислите за природата на своите реакции на обкръжаващия свят.



Рак

Помислете, защо не Ви харесва у Вашия човек тази или онази черта. Може би с нея напълно може да се помирите, ако им сложите друго название?... Например не дрънкало, а обшителност; не лъжец, а фантазьор. Днес е благоприятен ден за експерименти и самовнушения. Опитайте!



Лъв

Не трябва да раздробявате един голям и светъл спомен за отминала любов или за вчерашния ден, на много, много малки. Така може само да се стигне до обезценка. И тъй като спомените са нещо наистина много скъпо , което имате, и доколкото за този ден не Ви се предвиждат никакви романтични преживявания, отнесете се към него максимално внимателно. Постарайте се да не го разбиете и да не го загубите...



Дева

Именно Вие сте този човек, с когото може смело да се споделят тайни. Никога не бихте ги споделили с други хора, които не са посветени в тази тайна. И ако смятате, че не трябва да се говори за нея на когото и да било, нищо няма да споменете, колкото и да Ви се иска. Днес, когато ще бъдете изправени пред избор, дали да разкажете на някого подробности, които сте научили като тайна, или да запазите тази тайна, за да не се разкрие, ще вземете абсолютно правилно решение.



Везни

Днес е добре да позволите на своя любим човек да Ви помогне в нещо, дори и помощта му въобще да бе Ви е нужна. За него е много важно да почувства, че наистина Ви е нужен като човек и много цените присъствието мъ , редом с Вас. В противен случай ще се наложи да го лекувате от лошо настроение.



Скорпион

Достатъчно! Накрая вече е дошло време, да се освободите от всички онези опасни чувства, с които се е наложило да се сблъскате. Опитайте се да се справите с тях, и даже си позволете и малко развлечения. Вероятно вече от самата мисъл , че ще се отпуснете и ще престанете да се безпокоите и ще се почувствате по-добре, вече наистина ще сте добре. Но ако искате да си повдигнете настроението, планирайте да прекарате известно време с любимия човек.



Стрелец

С идеите правите това, което правят почитателите на бодибилдинг със своето тяло. Взимате идеята, дослагвате и необходимото количество „хранителни вещества”, тренирате я, разработвате я, и в крайна сметка получавате такъв резултат, който може да издържи конкуренция даже на международно ниво! Възможно е някога Ваша идея да може да се реализира в политическата сфера. Може да изкарвате доста пари и със своята организираност и със славата си на целеустремен човек, с дисциплинираност, а също и с таланта си, да превръщате не лошите идеи във великолепни.



Козирог

Колкото по-нерешителни ще са днес Вашите действия, толкова ще са по-малки шансовете Ви за успех и благосклонност от Вашия любим човек. Изглежда, че това е очевидно и май ще се наложи доста да поработите върху себе си. Позанимайте се и със своите комплекси



Водолей

Днес с Вашия любим човек ще има не само за какво да поговорите, а и за какво да помълчите. Това ще даде възможност да поговорите с очите, ръцете и душите си. Постойте , макар и за няколко минути, мълчаливо, и ще усетите какво умиротворение ще усетите.



Риби

Денят обещава да бъде много успешен и приятен. Интуитивно ще чувствате, какво трябва да направите, та и на другите да не навредите, и своята цел да постигнете. Вие не просто плувате по течението, а следвате собствения си път. А пък факта, че за това не се налага да полагате каквито и да било усилия, се оказва просто приятна изненада. Днешният ден е много подходящ за общуване, и всички срещи на практика ще се окажат много приятни. Няма такъв човек, с който не бихте могли да намерите общ език. Интересното е, че всяко мимолетно запознанство може да прерастне в нещо голямо, стига само да поискате това.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!