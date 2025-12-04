Хороскоп за петък: Овен - умение, Близнаци - мечта, Рак - сила, Дева - очи, Стрелец - сърце, Водолей - мъжество, Риби - враг

Пиксабей

Ето хороскопа на Ламята за 5 декември.

Овен

Бъдете готови на това, Вашите постижения, както и привичните Ви методи на работа, да бъдат подложени на съмнения. Този ден ще изисква от Вас умение спокойно да приемате критика, да зашитавате своята позиция с добре измислени аргументи, да анализирате чуждите грешки, както и да си правите от всичко това правилни изводи. От гледна точка на личните отношения, денят се подрежда съвсем успешно и Ви дава възможност да прекарате времето си с най-скъпите за Вас хора. Възможни са приятни сюрпризи, а не са изключени и неочаквани любовни признания, паралелно с интересни запознанства.

Телец

Днес ще бъдете в сложно положение: ще се наложи да направите избор между собствените си делови интереси, и помощта на приятелите. Ще чуете много молби, на които ще е трудно да откликнете, но и не трябва да им отговорите с отказ. Опитите Ви да прехвърлите собствените си грижи на чужд гръб, едва ли ще доведат до нещо добро, тъй като помощниците Ви са твърде малко, а добри и надеждни почти нямате. Това, на което можете да разчитате днес , е разбирането от страна на любимия човек. Може и да не сте намерили своята „половинка”, но хората, на които ще попадате днес, ще са изключително неподходящи...



Близнаци

Ако може да си предствите нещо, значи то ще се случи. Винаги са Ви казвали така и Вие сте вярвали, а днес ще имате шанс да докажете това на практика. Освен че имате достатъчно сили и ум да го направите, и звездите ще бъдат на Ваша страна. Още от сутринта, а и през целия ден, непрекъснато ще си представяте своята мечта, а това ще Ви накара да мислите какво ще се получи, ако се опитате да я реализирате.



Рак

Денят е благоприятен за това, да си представите промените във Вашата работа. Ако си представите как виждате своето идеално работно място , запишете го и се опитайте да го реализирате като план. Прекалена активност днес не е нужна, защото има голяна вероятност тези действия да Ви отнемат много сили, а да не донесат конкретен резултат, ако предварително не планирате всичко до най-дребния детайл.



Лъв

За да остане семейната атмосфера спокойна и да не я усещате като постоянна заплаха, най-дорбе се ослушвайте и не протакаите изпълнението на своите задължения. Това се отнася не само за задълженията Ви към родителите, а и същото, с малки поправки, за Вашите професионални, социални и други контакти. Ако работите добросъвестно и не се опитвате да си присвоявате чужди заслуги или да навлизате в чужда територия, всичките Ви усилия ще бъдат оценени по достойнство. Преди да давате указания на подчинените или да възразявате на шефа, внимателно разучете своята длъжностна характеристика.



Дева

Вашият любим човек днес ще се държи непредсказуемо и необичайно. Затояа забравете за когиката - тя съвсем не може да Ви помогне да го разберете! По-добре се постарайте да се поставите на неговото място и да погледнете света през неговите очи. Това ще даде къде-къде по-големи резултати.



Везни

Има вероятност да се наложи доста голяма част от деня да употребите за неща, които са абсолютно безинтересни и крайно неперспективни. Наистина, ще получите някакъв полезен опит и това е единственото, което може да определите като позитивно явление. Може да се развалят отношенията Ви с колегите и ръководството, а хора, към които сте се отнасяли с уважение и симпатии, ще се покажат от лошата си страна. Вечерта ще бъде несравнимо по-приятно и успешно време. Това може да Ви донесе неподправена радост и срещи, които да Ви повдигат настроението.



Скорпион

Постъпките Ви ще се струват на заобикалящите необмислени и екстравагантни. Наблюдават Ви осъдително и с интерес , а съвсем не може да се каже, че това е най-приятното внимание. Още повече е съвсем явно, че никой не се кани да Ви окаже помощ, или поне да Ви даде някакъв полезен съвет. Отношенията с любимия човек ще станат по-хладни. Днес сте заети само и единствено със своите проблеми, а Вашата „половинка” ще се държи като страничен човек. При това денят ще се окаже изключително благоприятен за творческа дейност и у много от представителите на Вашия зодиакален знак ще се проявят неочаквани таланти. Денят ще бъде свързан с големи успехи на новото поприще.



Стрелец

Завоюването на човека на Вашите мечти, отива към своя край. Скоро той ще се предаде на милостта на победителя и ще живеете, както се казва, дълго и щастливо. Само си помислете: когато тази мечта се сбъдне, няма ли да Ви стане скучно да живеете? И може би не си заслужава така да ускорявате събитията, а да завоювате непристъпното сърце по-бавно?



Козирог

Днес всички Ваши мисли ще бъдат заети с трудостите в отношенията. Това може да бъдат трудности с любимия човек или с колгите по работата, но в настоящия момент можете да споделите малко неща с когото и да било. Разбира се, тази ситуация Ви засяга както никой друг, но за сега е най-добре да запазите спокойствие и да наблюдавате, как ще се развива ситуацията. Ще дойде време и за активни действия, но това ще е по-късно. Сега просто трябва да научите за това, което се явява движеща сила в създалата се ситуация.



Водолей

Утрото ще се ознаменува с определени успехи, но е за препоръчване да започнете да се занимавате с нова работа или задачи чак около обяд. През деня ще бъдете напълно готови да излезете пред всички. Не се учудвайте, ако имате чувството, че вместо сред обществото, сте излезли на циркова арена, изпълнена с разярени лъвове. Събитията през деня ще изискват от Вас не малка издръжливост, мъжество, а също и да следвате законите и работния план. Ако се опитате да минете само с оригиналност, нещата може да приключат с емоционално сътресение...



Риби

Предстои Ви да направеите важно откритие - колкото по-неочаквано, толкова по-значително. Ако целите промени, може да използвате този ден, за да им поставите началото. Сега е оптималния монент, за да се заемете с нещо съвсем ново, както и да изпитате своите сили на съвсем ново поприще. Предизвиквате силни чувства у хората, които Ви заобикалят, но те не винаги са приятни, и затова днес може да си спечелите и приятели, и врагове. Не е желателно да си определяте важни срещи за втората половина на деня. През това време ще е сложно, да настоявате на своето.

