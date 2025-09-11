Хороскоп за петък 12 септември: Овен - приятели, Телец - грижа, Близнаци - интуиция, Рак - глупост, Лъв - любов, Дева - въздишка

Пиксабей

Ето хороскопа на Ламята

Овен

През този ден не може да сте напълно уверени в това, че целите Ви са правилни, а плановете - изпълними. Може също и да се съмнявате в някои от своите приятели и партньори и да ние ги считате за хора, заслужаващи доверие. Прекрасно се справяте с възложените Ви задължения, ще се чувствате удовлетворени от свършената работа или от общуването, ако се опирате на своите предишни знания и умения, а и на минали професионални или приятелски връзки. Новите замисли, породени през това денонощие, може да се окажат двойнствени и неясни.

Телец

Днес в хода на събитията ше станат неочаквани промени, които не може да не Ви засегнат. Най-вероятно ще Ви се прибавят нови грижи и ангажименти и остава да се надявате, че ще бъдат приятни. Отгоре на всичко Вашият любим човек ще откаже да Ви сподели някаква своя тайна, защото ще се бои да не се разприказвате, или ще реши, че това не Ви засяга. Не се вълнувайте - ще раберете всичко малко по- късно!



Близнаци

Днес имате всички шансове да направите впечатление в обществото. Затова си заслужава да се заемете с привеждането си в достоен за събитието вид. Е, разбира се, ако се каните да идете някъде... Днес ще Ви съпровождат резки смени на настроението, което не може да не се отрази на отношенията Ви с роднините. Като цяло ситуацията сега съвсем не е оптимална във финансов план. Сънищата, които сте сънували през тази нощ, най-вероятно приспиват Вашата интуиция. Разчитайте на подкрепата на познати, ако такава Ви потрябва. Тази вечер обещава да бъде завладяваща.



Рак

Голяма е вероятността през този ден, да се скарате с Вашия любим човек за глупости, и то - да се скарате доста сериозно. Нека това не Ви разстройва: подобни случаи са предназначени, за да може „да се изпуска парата”, а и да се сваля натрупалото се напрежение.



Лъв

Днес ще се наложи да престъпите някои свои принципи, заради интереса и благото на своя любим човек. Няма да е лесно да направите това, но ако все пак успеете, може искрено да се радвате, че в живота Ви е влязла силна и истинска любов - такава, за която сте могли само да мечтаете.



Дева

Днес човекът, когото от толкова отдавна си харесвате, съвсем неочаквано ще Ви обърне внимание и ако не се притесни, ще Ви покани на среща. Много е важно, и Вие да не се притесните и да не изпуснете своя шанс. Впрочем, пригответе се за разочарование: напълно възможно е, обектът на Вашите дълги въздишки да не се окаже толкова изключителен, както Ви се е струвало.



Везни

Неутрален ден от всяка гледна точка, освен романтичната, където влиянието на позитивните тенденции ще бъде осезаемо. Днес ще можете да решите много лични проблеми, ако се отнесете към тях сериозно, а не оставяте нещата на самотек. В общуването с любимия човек избягвайте недомлъвките. Колкото сте по-искрени , толкова ще бъде по-добре. Възможно е преодоляване на разногласията с по-възрастни роднини и стари приятели, не одобряващи някои Ваши постъпки в близкото минало. Ако продължавате да държите на обичайния си начин на действие, това няма да Ви помогне по никакъв начин да постигнете успех. Абстрахирайте се от всичко, и си спестете неразбориите и усложненията.



Скорпион

Определено не Ви достигат нови впечатления. В резултат на това се появява желание, макар и малко да промените живота си, а това „нещо” може да е всичко, което Ви попадне пред погледа , например отношенията с човек, който искрено Ви обича , и към когото на практика сте много привързани. Промените могат да носят както позитивен, така и негативен характер, тъй като ще се ръководите изключително от емоции. , мимолетни желания и капризи. Редом с Вас има човек, който е готов да Ви удържи от необмислени постъпки, да Ви даде добър съвет и да помогне за реализацията на успешен план. Но Вие упорито ще преследвате своята линия, и както ще покаже времето - напразно....



Стрелец

Този ден трябва да прекарате сред природата, под сянката на вековните дървета, и като слушате пеенето на птиците. Мислите че ще има напрежение при избора, къде да отидете? Нищо подобно! Достатъчно е в тази горещина дори само да се подържите един друг малко за ръка...Това наистина при всички положения може да си позволите.



Козирог

Днес за Вашия любим човек ще бъде доста трудно да се реши да Ви каже нещо много важно, за което много отдавна би трябвало да знаете, но той по никакъв начин не се е решавал да Ви разкаже. Бъдете готови да го научите, въпреки дългите му съмнения...



Водолей

Денят е подходящ за покупки и решаване на всякакви финансови въпроси. Освен това, ще имате възможност и да увеличите своите доходи. Това ще изисква усилия, но резултатите няма да Ви разочароват. Възможни са интересни делови предложения, както и покана за работа.Отнощенията с близките Ви ще са много добри, и няма да имате проблеми. Денят е подходящ и за нови запознанства, които може да се окажат интересни и полезни. Днес може да планирате дълго пътуване или промяна на местоживеенето. Промените в живота ще Ви бъдат от полза.



Риби

Може да разчитате на подкрепата на своите близки, която до голяма степен ще облекчи този и без това не лек ден. Ще възникнат не малко проблеми, но всички те може да бъдат решени само в случай, че не решите да действате самосиндикално. Не се стеснявайте да признаете, че сте се отзовали в затруднено положение. Ако скривате това, никой дори няма и да се досети, че имате нужда от помощ. Въобще през този ден може и трябва да говорите с близките за всичко, което Ви тревожи и вълнува. Ще чуете не само добри думи, но и полезни съвети, а и ще почувствате облекчение, споделяйки своите преживявания с добре настроени слушатели.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!