Хороскоп за петък 19 декември: Овен - болка, Телец - закон, Близнаци - желание, Рак - емоции, Дева - отговор, Везни - успех

Пиксабей

Ето хороскопа на Ламята

Овен

От гледна точка на личните отношения този ден е много сложен. За много от представителите на знака той ще бъде свързан с болезнени разочарования, и възможно даже със сериозни емоционални травми. Отношенията, които до съвсем не отдавна са изглеждали стабилни и предсказуеми, може да донесат интересни и неприятни сюрпризи , при което Овните съвсем ясно ще си дадат сметка, че събитията на този ден са само върха на айсберга. Трябва да запазите олимпийско спокойствие, защото без него ще Ви бъде много трудно правилно да реагирате на ставащото. Ще се наложи не само да взимате сложни решения, но и да ги реализирате в живота. Стегнете се!

Телец

Телците, както обикновено, са верни на закона и спазват традициите, но днес са склонни да нарушават правилата и да постъпват така, както им подсказва интуицията. Обкръжаващите ще недоумяват, когато постигате успех, и ще са уверени, че всичко е станало в резултат на случайност, на стечение на обстоятелствата и съвсем не може да имате някаква заслуга за това, а камо ли, че е плод на Вашите усилия. През този ден е най-добре да не обсъждате сериозни въпроси, а да се отдадете на неформално общуване с приятели. Ще блеснете с остроумие и ще повдигате настроението на обкръжаващите. Лесно ще завоювате симпатиите и даже може да породите у някого истинска любов.



Близнаци

Всичко ново и необичайно сега лесно привлича Вашето внимание. Не може да се каже, че успявате кой знае колко в тези направления, които смятъе за най-важни, а и интересите Ви съвсем неочаквано може да се преместят в друга плоскост. Любопитството и желанието Ви да общувате вероятно ще вземат връх над душевните Ви преживявания и практически устреми. Независимо от това, че денят способства за различни контакти, запознанствата от това време в последствие може да се окажат не така дълготрайни, както сте се надявали.



Рак

Безпристрастната гледна точка е винаги най-правилната, а това е особено валидно днес, когато около Вас ще кипят куп емоции. Ако това се случи в професионалната сфера, опитайте се, колкото може по-бързо да се окажете далече от ставащото и покажете на висшестоящите лица, че нямате никакво отношение към тази драма. Ако нещата се отнасят до личната сфера, пропуснете всички встъпления и преминете към откровен разговор.



Лъв

Това е един изключително подходящ ден за романтични и делови срещи. В отношенията може да се проявите като надежден и чувствителен партньор, който чувства настроението на своя любим човек и се стреми да направи така, че да му е приятно. Вероятни са нови романтични запознанства, а при вече съществуващите, предстоят благоприятни промени. В деловото общуване ще бъдете представени от влиятелен човек, който ще Ви даде не само много знания и опит, но и „рамо”.



Дева

Днес ще се наложи да носите отговорност не само за Вашия любим човек, но и за още някой, който по непредпазливост, неочаквано или преднамерено се е влюбил във Вас. Няма да е лека задача да го убедите, че любовта му съвсем не Ви е нужна! Само че ще се наложи...



Везни

За съжаление днес професионалните перспективи не са много добри: вероятността за загуби е много по-голяма от тази за успех. Има шанс да преодолеете отдавнашни разногласия с деловите си партньори, но за тази цел ще се наложи да направите доста компромиси, както и да се откажете от много от своите планове. Не бързайте да сключвате дългосрочни договори: скоро ще се появят обстоятелства, благодарение на които ще можете да ползвате по-изгодни условия. За всички ше бъде трудно да избегнат необмислените постъпки, тъй като денят ще бъде изпълнен със съблазни и изкушения. Половинката Ви може да се окаже, че ревнува.



Скорпион

Смелото и рисковано начинание се оказва изключително успешно, и ще постигнете резултати, за които по-рано сте могли само да мечтаете. Конкурентите Ви ще умират от завист, а съюзниците ще ликуват и моментално ще Ви изберат за свой лидер. Успехът ще позвърти главата Ви , но няма да пречи да си правите дългосрочни планове. Чувствате се победител, а това увеличава Вашата привлекателност за противоположния пол. Няма да усещате недостиг на желаещи да се запознаят с Вас, или незабавно и завинаги да свържат своята съдба с Вашата. Но тъй като сте не само безкрайно обаятелни, но и много мъдри, и затова избягвате безрасъдните действия.



Стрелец

Всичко, което Ви каже днес Вашият любим човек, ще смятате за глупости , без дори и да се опитвате да вникнете в същността на тези думи. Просто настроението Ви през този ден ще е такова ... противоречиво. Всъщност, това може да се окаже сериозна обида, та затова не се увличайте. Много е приятно да се чувствате най- умни, но само тогава, когато има с кого да се сравнявате.



Козирог

За Вас денят няма да бъде много успешен, но пък, за сметка на това, спокоен. Звездите Ви съветват да го прекарате в обкръжениети на своите близки, готови да споделят Вашите грижи и тревоги, да Ви изказват своята подкрепа, или просто да споделят Вашите интересни занимания. Нужна Ви е приятна компания, тъй като когато сте насаме със себе си, бивате обхванати от мрачни мисли. Разходките е по-добре да отложите за втората половина на деня. Утрото е подходящо за неприбързани разговори, кулинарни експерименти , дребни домашми работи, или просто за мързелуване.



Водолей

Днес за вас ще е много важно мнението на Вашия любим човек относно това , какво и как вършите. Даже и мнението му да се окаже погрешно, звездите Ви съветват все пак да се вслушате в него. Дори и ако само Ви накара да се замислите и отново да прецените нещата...



Риби

Днес ще мислите оригинално и нетривиално. Това ще Ви позволи да взимате бързи и неочаквани решения. А и съвсем не е задължително, те да бъдат правилни! Хубаво би било, ако Вашия любим човек Ви бъде малка „спирачка” и да Ви е критик в полза на здравия разум.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!