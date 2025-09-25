Хороскоп за петък 26 септември: Зодията победител

Пиксабей

Ето хороскопа на Ламята

Овен

Този ден ще бъде свързан с приятни приятелски срещи, почивка и добра компания. Навсякъе ще бъдете желан гост, тъй като сте весели и носите със себе си добро настроение. Може да изберете подаръци за близките си, но ще Ви е трудно да разберете, на кого какво ще се хареса. Благоприятният емоционален фон не само ще Ви осигури душевен комфорт, но и ще Ви помага да намирате общ език с хората, които Ви заобикалят. Денят е свързан с урегулиране на важни за Вас отношения, но за да постигнете това, ще се наложи да положите сериозни усилия.

Телец

Днес доверието ще стане препъни-камъкв отношенията Ви с любимия човек. Имено поради неговото отсъствие между Вас може да възникнат много горещи спорове, които могат да повлекат след себе си повече от неприятни последствия. Постарайте се да вярвате и дайте възможност да повярват и във Вас.



Близнаци

Няма да можете да наречете събитията през този ден интересни. Те ще се развиват предсказуемо и съвсем няма да можете да разчитате на изненади. Спокойно можете да се занимавате с текущите задачи и да се стремете да реализирате в живота по-рано направените от Вас планове. С новите идеи нещата стоят по-зле , защото просто ги нямате. Възможни са незначителни разногласия с колегите. Днес ще можете да направиоте добри покупки, ако се вслушате в мнението на своите роднини и приятели. Не разчитайте на собствената си интуиция! Сега тя отлично може да Ви подведе.



Рак

За Вас този ден е доста успешен. Той открива възможности , за които до този момент сте могли само да мечтаете.. Може да се окаже шанс да получите отлична работа, или, удържайте безусловна победа над съперници и конкуренти, да затвърдите своите позиции на сегашното си място. Имайте предвид, че сега звездите очакват от Вас действия, и няма да имате време за размисли и съмнения. Много е важно, да не забравяте и за почивката: денят ще бъде доста наситен, и Вие съвършено ще останете без сили, ако не попълните запасите си от енергия. Избягвайте неприятните разговори., които днес ще Ви действат особено угнетяващо.



Лъв

На мястото на подозрителността идва желанието да се доверявате за всичко и на всички. Днес ще смятате за истина всяка информация, дори и да идва от непроверен източник. Това може да доведе до сериозни неприятности и големи загуби. Важно е, да прекарате нощта спокойно, защото именно по това време натрупвате енергия за цялата следваща седмица. Ако към края на деня се вълнувате, преживявате и се безпокоите, всичко това ще се отрази на Вашето самочувствие през следващите дни, и значително ще снижи работоспособността Ви.



Дева

През този ден Вашият любим човек ще Ви донесе подарък – съвсем неочакван, и даже твърде е възможно да бъде и ненужен . Не забравяйте ,все пак, да поблагодарите, иначе желанието да Ви прави сюрпризи ще изчезне у него за дълго, ако не и за винаги. По-добре малко неискреност, отколкото много разочарования и сълзи.



Везни

Ако се занимавате с дейност, свъразна с реклама, днес може да се радвате на един изключително успешен ден. Само че работата съвсем не е всичко, и по тази причина намерете време и за любимия човек. Не е за предпочитане да остане с впечатление, че винаги е на втори план. Преценявайте всяка своя дума и действие и се постарайте, да не го огорчавате.



Скорпион

През този ден ще сте способни на най-истински подвиг, което и даже не сте очаквали от себе си. Впрочем, Вашия любим човек съвсем няма да се учуди от такова поведение: той е знаел, какъв потенциал е заложен у Вас и никога не се е съмнявал. Следващия път обезателно му повярвайте!



Стрелец

Ще се сблъскате със сериозни професионални проблеми и ще се наложи да признаете, че не сте избрали възможно най-верния път, и е време да започнете отстъпление, ако, разбира се, сами не искате да се напъхате в улица без изход. Имате шанс да разчитате на подкрепата на влиятелни хора, но не забравяйте, че тяхната благосклонност ще е подплатена от личен интерес към Вас. Единствената заплаха за Вашите лични отношения са непредсказуемостта и непоследователността на собственото Ви поведение, а Вие ту сте обхванати от дружелюбност, ту сте обидчиви и раздразнителни. Стегнете се, защото иначе общуването с Вас ще стане сериозно изпитание за Вашите близки.



Козирог

На страха очите са големи. Както е известно, очите се страхуват, а ръцете действат. Затова вместо да стоите, разстроени от новите проблеми, възникнали между Вас и Вашия любим човек, започнете нещо да правите. Най- трудна е първата крачка, а нататък нещата се подреждат сами.



Водолей

Ще се наложи да се помирите с несправедливото отношение на ръководството, а също и на по-възрастните роднини. Да, днес ще Ви критикуват и ругаят много по-често, отколкото да Ви хвалят, и за съжаление нищо няма да може да направите. От друга страна за Вашите малки пропуски, които днес предизвикват такъв резонанс, навярно всички скоро ще забравят. Ако за този ден планирате романтична среща, бъдете готови за малки, но досадни неприятности - например за закъснение на Вашата „половинка”, липса на свободна маса в любимото кафе, или за неуместен сюрприз, направен от сърце, и с най-добри намерения.



Риби

Нещо приятно ще се случи, може да намерите своя човек и мястото си в живота. Реагирайте на покани и обаждания, оставете на усета да ви води. В днешния ден меланхолията подгонва самотниците. И най-заклетите ергени може да се обвържат. Обадете се на приятел, не оставайте сами, толкова много неизживяно щастие напира да влезе в живота ви. Благоприятни са зачевания и оплождане ин витро. Обезпечете живота си.

