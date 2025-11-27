Хороскоп за петък 28 ноември: Телец - глава, Близнаци - удоволствие, Рак - действие, Дева - човек, Везни - обида

Пиксабей

Ето хороскопа на Ламята за петък

Овен

Денят е подходящ за обучение и за интелектуална работа. Партньорите по бизнес днес ще бъдат добре настроени и ще могат да Ви подкрепят във взимане на решения. Отношенията с роднините ще се нормализират. В любовната сфера ще имате благоприятно време за обсъждания и търсене на компромиси.. Що се отнася до работата и професионалната сфера, то днес е по- добре да избягвате взимането на важни решения и да ги отложите за друг ден.

Телец

Телците лесно се влюбват и си губят главата. Внезапно нахлулите чувства могат да тласнат представителите на този знак към необмислени, а често и просто глупави постъпки. От друга страна, ще получите куп нови (и в по-голямата си част приятни ) впечатления, и като цяло денят ще бъде много приятен. Само че не бива да забравяте обещанията, които сте дали по-рано: ако днес ги нарушите, за дълго ще загубите репутацията си на надежден и заслужаващ доверие човек. И с парите бъдете предпазливи: възможни са безмислени разходи.



Близнаци

Дали има някой, който , както Вас, да умее да изпита удоволствие , независимо дали е сам или в компания? Само че в дадения момент сте настроени да изпускате само положителни флуиди, с коете не можете да не привлечете към себе си изключително много хора. Всичко може да завърши с това, че до Вас да се приближи някой, който може да Ви стане повече от приятел. Не пропускайте този човек: необичаен, дружелюбен и съвършено не приличащ на хората , с които сте свикнали да общувате



Рак

Съвършено неочакваното развитие на събитията може да премине като ударна вълна през желия днешен ден, но ще трябва да признаете, че въпреки хаоса, всичко това е невероятно вълнуващо. Само че сега днес предстои да се оправите с последствията. Не забравяйте, че не трябва да намерите решение в едно действие, до колкото днешния ден е сложил началото на много дълъг процес. Ще откриете, че всички Ваши бъдещи крачки ще се вписват в пъзела с невероятна лекота.



Лъв

През този ден най-добрия съвет, който ще получите относно това, какво да правите със своя личен живот, ще бъде получен случайно: ще го чуете в откъс от нечий разговор, ще прочетете във вестника на съседа, с който седите на една седалка в автобуса, или ще си спомните някакъв пример от класическата литература.. Отнесете се към тази подсказка сериозно.



Дева

Няма да е лесно днес на Вашия любим човек да Ви прости някаква обида , заблуда или шега, на която не придавате никакво значение. Тя много ще засегне Вашата половинка и ще Ви застави да се замислите за много неща, и преимуществено не за съвсем приятни.



Везни

Днес на Вашия любим човек ще му се струва, че всячески се стараете да го обидите, унизите и да го направите за посмешище пред околните. Всъщност това естествено съвсем няма да бъде така и ще се наложи да му го доказвате. Желателно е, това да стане незабавно, за да избегнете неприятните последствия.



Скорпион

Изключително подходящо време за мероприятия, способстващи за повишаване на престижа. Периодът е много добър и за анализиране на обществената и политическа дейност и за разбиране на своите позиции в колективната работа. Днес може да се избавяте и от излишното тегло и да изчиствате организма си от шлакове. Отделяйте повече време за своите близки и за домашните си задачи, но пряко сили не се захващайте за глобални подвизи.



Стрелец

В работата могат да преуспеят онези Стрелци, които са готови при всякакви обстоятелства да вървят напред и да действат самостоятелно, без да обръщат внимание на риска. Прекомерната предпазливост би се оказала онази пречка, която ще Ви пречи да се устремите по пътя към успеха. Повярвайте в себе си, и ситуацията ще се промени! Жаждата Ви за нови впечатления е огромна, и няма нищо лошо. Да се опитате да я утолите. Не се страхувайте да експериментирате, стремете се към нови познанства и смело говорете за своите чувства. Колкото по-смели и решителни сте, толкова по-добре!



Козирог

Известни сте с това, че винаги изпробвате нещо ново, а също и с това, че винаги можете да уговорите когото си искате да се присъедини към Вас. Затова когато се отказвате от предложения, на които обикновено не бихте устояли, не се учудвайте, че Вашите приятели Ви гледат обезпокоени. Всъщност не трябва да се безпокоят, защото това е временна меланхолия. Няколко планети, настроени практично и отговорно, се грижат да отстраняват неприятностите от Вас. Поне за няколко дни. След това отново ще се откажете сами със себе си.



Водолей

Днес повечето дейности ще ви се отдават с лекота, но най-вече говоренето. Бъдете по-премерени в приказките си, защото лесно може да нагрубите някого, макар и без зла умисъл. Добре е да озаптите малко желанието си да поучавате околните.



Риби

Звездите днес Ви препоръчват, по пътя за среща със своя любим човек, да се отбиете в книжарницата и да му изберете някоя трогателна и смешна картичка. Тя ще Ви помогне да преодолеете първите минути на общуване и ще повдигне настроението му.

