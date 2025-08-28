Хороскоп за петък 29 август: Овен - време, Близнаци - вкус, Рак - имот, Лъв - мир, Везни - човек, Скорпион - храна, Козирог - връзка

Пиксабей

Хороскоп за 29 август

Овен

Toва е най- благоприятното астрологическо време за да бъдете именно такъв човек, какъвто сте. И щом това Ви е известно, защо да не го отпразнувате? Организирайте непланувана предварително сбирка за своите приятели. И кой може да Ви откаже? И то осбено когато предлагате да се съберете, да си поговорите и да потанцувате, а освен това и да се занимавате с още много приятни неща, като всъщност е винаги, когато прекарватe вечер у Вас...

Телец

Днес много неща в личния Ви живот ще зависят от Вашата сдържаност, умения да се грижите за себе си и търпимост към хората, които Ви обкръжават. И към Вашия любим човек на първо място. Ако такива качества се открият в душата Ви навреме, няма да възникнат никакви проблеми през този ден.



Близнаци

През целия ден Вашият любим човек ще се шегува с Вас, и то по доста обиден начин. Ще се наложи или да търпите това, изпитвайки даже и удоволствие, или честно да му признаете, че такъв вид общуване не Ви е по вкуса. Най добре е, да не довеждате ситуацията до краен предел.



Рак

Не е изключено домашните работи да ангажират голяма част от Вашето време. Но да се посветите изцяло на дома си и на семейството, все-пак едва ли ще испеете, и затова е най-добре да се помирите с този факт. Постарайте се да съставите своя план за деня така, че в него да има място за решаване и на частни проблеми. През този ден може да бъде изнесено важно решение относно Ваши недвижими имоти, родителски права или семеен статус.



Лъв

Оставете някъде пистолета си - шести калибър! В дадения момент няма нужда да правите анализ - нека хладнокръвието победи. Емоциите Ви подтикват към начало на бунт, но с ума си разбирате, че днес съвсем не е този ден, когато трябва да влезете в подобна схватка. Нека този сценарий да продължава, и,естествено, да се развива. Във връзка с това, как ще наблюдавате развитието на сюжета, и сами ще си дадете сметка и ща се зарадвате , че сте избрали мирен път. И помнете: „Този, който идва с меч, от меч умира”.



Дева

Именно Вие сте този човек, с когото може смело да се споделят тайни. Никога не бихте ги споделили с други хора, които не са посветени в тази тайна. И ако смятате, че не трябва да се говори за нея на когото и да било, нищо няма да споменете, колкото и да Ви се иска. Днес, когато ще бъдете изправени пред избор, дали да разкажете на някого подробности, които сте научили като тайна, или да запазите тази тайна, за да не се разкрие, ще вземете абсолютно правилно решение.



Везни

На Вашия любим човек днес много ще му се иска, да поразговаряте за вечното и непреходното, а за Вас ще е особено трудно да уловите хода нас неговите размишления, а следователно, и да му отговорите нещо вразумтелно. Затова . ако в един момент просто си дадете сметка, че не го разбирате, не му го казвайте, а само кимайте разбиращо.



Скорпион

Очевидно днес за представителите на Вашия зодиакален знак ще настане време, да се заемат шопинг . Май запасите в хладилника са нещо на привършване?... Само че звездите съветват, да не се престаравате. Има опсност да се снабдите с храни с изтичащ срок на годност, или с лошото настроение на съпровождащите Ви лица....



Стрелец

Мероприятията, насочени към разрешаване на материалните проблеми се постарайте да осъществите сутринта. По това време късмета ще Ви съпътства: може Вас лично, а може и Вашите финанси, семейство или родители. През деня ще нарастне вероятността за разминавания и непредвидени усложнения. Не са изключени остри конфликти с хора от ежедневното Ви обкръжение: спътници, събеседници, приятели, колеги или близки. Стремейки се към оригиналност, не забравяйте да се придържате към набелязаните заедно с партньорите стратегии.



Козирог

Небесата Ви вдъхновяват да вървите на пръсти, а не да тропате; да шептите, а не да крещите; да гледате с разбиране, а не да се кокорите. Обхванати сте от желание да установите нова връзка, и то с човека, който единствено Ви разбира и който е достатъчно проницателен, за да улови Вашите сигнали. Просто преди да планирате новия полет, обезателно се убедете, че трасето за излитане е напълно разчистено.



Водолей

Жаждата за приключения тласка Водолеите към необмислени постъпки. Този ден ще бъде запомнящ се и ярък, но съвсем не безопасен: тъй като по начало сте непредпазливи, може да си навлечете неприятности. Малко по-лесно ще бъде на тези, които имат мъдри съветници и надеждни приятели. Не трябва да се захващате самостоятелно със сложни задачи, а е по-добре да предпочетете сътрудничеството. Възможни са срещи с отдавнашни познати, а не е изключено и възраждане и на някога прекъснати отношения. Денят е подходящ за експерименти с имиджа и подновяване на гардероба.



Риби

Когато сте принудени неочаквано да вземете решение, обхваща Ви страх от носенето на отговорност. Няма нищо страшно в това, под натиск да кажете на обкръжаващите да им кажете онова, което по Ваше мнение биха искали да чуят, защото после може да се премислите. Най-добрата тактика за този ден е, да осъзнаете, че макар и да имате някаква власт над собствения Ви живот, нещата не се въртят около Вас. И не винаги последната дума е Ваша...

