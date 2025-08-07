Хороскоп за петък 8 август: Овен - вселена, Телец - Холивуд, Близнаци - партньор, Лъв - намерение, Дева - фаталност, Везни - успех, Скорпион - подвиг

Пиксабей

Ето хороскопа на Ламята за петък

Овен

Настроени сте оптимистично, но просто не можете да дочакате случай, за да изпитате съдбата. Затова сега, когато Вселената Ви потупа по рамото и поска да подскочите, независимо дали изглежда правилно, Вие ще се просто щастливи от този призив и ще бъдете повече от уверени в положителния резултат. Достатъчно дълго сте изпълнявали своите задължения, и защо тогава да не дадете воля на своята войнствена страна, и да не разпуснете, както подобава?...

Телец

Най-интересното , което се случва сега съвсем не е на подиумите в Милано или зад кулисите в Холивуд - най-блестящите идеи се раждат във Вашата глава! Подробно изследвайте най-добрите от тях и помислете, как може да ги реализирате. Поговорете с по-опитни приятели и споделете с тях, за какво мислите. Възможно е те да могат да хвърлят светлина на ситуацията и да Ви помогнат да изберете правилно направление за своята дейност. С пълна сила ще усетите върху себе си, какво е това дух на сътрудничество.



Близнаци

Предстоят Ви наведнъж няколко интересни и многообещаващи предложения, а здравият разум и опит навярно ще подскажат, кое от тях трябва да изберете. Важното е, да не вярвате на обещанията на малко познати хора и нови партньори. Помнете, че днес само Вие имате истинска представа за своите възможности, а останалите са склонни да ги надценяват. Ще Ви зарадват новини, отнасящи се за приятели и далечни роднини. В живота Ви всичко е напълно стабилно, но се чувствате поблазнени от мисълта , да се намесите в чужда работа. Въздържайте се от подобни постъпки, защото за никого няма да са от полза.



Рак

През този ден на Вашия любим човек ще е трудно да разбере, къде свършва приятелството и започва любовта, което може доста сериозно да се отрази на отношенията Ви с него. Задачата Ви е, ясно да разграничите за него и за себе си тези понятия, за да може повече никога да не Ви смущава преходът от едното в другото.



Лъв

Забърканите съобщения е трудно да бъдат възприети, особено ако губите време да ги анализирате и да разберете, за какво всъшност става дума и какво са имали предвид. Прекратете опитите да разшифровате чуждите намерения. Това не само на практика е невъзможно, но и е верен път към разочарованието. Вместо това, преценете какво предстои да правите, за да се развиват събитията в предпочитаното направление, и направете директни крачки , за да положите основите.



Дева

Странен ден е наистина, през цялото време ще имате усещане за някаква фаталност. Не предизвиквайте съдбата, че накрая наистина може да ви застигне. Правете каквото трябва, пък тогава няма как да не стане каквото искате.



Везни

Този ден във всяко отношение е по-добър и по-лек от предишния. Вашите успехи са значителни, победите - важни, а постиженията - забележителни. Най-приятната особеност на този ден е изключително комфортната атмосфера, която ще Ви дари с усещане за лекота и увереност в себе си и собственото бъдеще. Днес сте твърде привлекателни и компанията Ви е желана от най-различни хора. Разчитайте на интуицията си: тя ще Ви покаже, на кого колко може да се доверите. Възможно е начало на страстен роман, който скоро ще промени живота Ви.



Скорпион

През този ден ще сте способни на най-истински подвиг, което и даже не сте очаквали от себе си. Впрочем, Вашия любим човек съвсем няма да се учуди от такова поведение: той е знаел, какъв потенциал е заложен у Вас и никога не се е съмнявал. Следващия път обезателно му повярвайте!



Стрелец

Някой, който добре познавате и обичате, може да се обиди за това , което се каните да кажете. Може и да си помислите, че това е съвсем безобидно нещо, но думите Ви може да се окажат доста по-сериозни, отколкото си мислите. По тази причина не е зле, да си държите езика. Постарайте се да не ранявате чувствата на приятелите, па макар и не нарочно. Разбира се, те ще Ви простят, но защо да рискувате? Просто си помислете, как бихте се чувствали на мястото на събеседника си.



Козирог

Днес Вашият любим човек ще поиска да вложите максимум усилия, за да можете заедно да решите някакъв проблем. Ако не положите тези усилия, решаването ще бъде доста по- сложно, а значи, че и във вашите отношения ще има някакво напрежение.



Водолей

Ще се наложи да си спомните, че любовта не е само удоволствие, а и наличие на някои задължения. През този ден ще се наложи да ги изпълнявате, и то честно и добросъвестно. Впрочем, всичко това няма да е страшно, а даже ще бъде приятно, колкото и да се стремите да убедите себе си и околните в обратното.



Риби

Днес на Вашия любим човек ще се наложи да прави много от онова, което не би искал да прави. Постарайте се да насочвате неговата активност в нужното Ви русло: може би тази река от жизнена енергия ще поработи малко и на Вашата мелница. Е, макар да е съвсем, съвсем малко...

