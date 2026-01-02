Хороскоп за петък

снимка: pexels.com

Овен

Звездите Ви съветват днес кардинално да смените имиджа си. Променете цвета на косите си, стила на обличане или гримиране. И в такъв вид се опитайте наново да завоювате своята половинка. Разнообразието ще бъде само от полза за Вашите отношения! Впрочем, ако лицето на Вашия любим човек се изкриви от ужас при вида на Вашите нововъведения, може би си заслужава, да се върнете към предишния си вид....

Телец

Любимият Ви човек днес сериозно ще се нуждае от Вашата компания. Всяка секунда, когато няма да сте до него, ще тъгува страшно много, и затова се постатйте , да не се отдалечавате кой-знае колко. Не травмирайте нежната душа на своята втора половинка!



Близнаци

В момента сте в незавидно положение. Слабодтите и пропуските забелязват всички, а на достойнствата Ви никой не обръща внимание. Този ден не е подходящ за провеждане на делови преговори, а в частност – за срещи с потенциални работодатели или обсъждане на условия за сътрудничество с нови партньори. По-малко експериментирайте и повече се ръководете от чуждия опит. Емоционалният фон на деня е неблагоприятен, и настроението Ви не може да бъде наречено добро. Изпитвате търпението на близките си, а днес то съвсем не е безгранично, така че вероятността за конфликти е много голяма.



Рак

Неочаквано през този ден може да се окажете пред дилемата: „Хем му се иска, хем не му стиска”. По силата на стечение на някакви обстоятелства, в един момент ще се окаже, че не можете да получите нешо много желано. Впрочем, причините може и да бъдат отстранени.



Лъв

Не бързайте, защото неминуемо ще допуснете грешка. Не би било излишно да си спомните, че понякога човек трябва да се спре, да направи пауза и да си отдъхне. Склонни сте да се захванете с много задачки наведнъж, да зарежете започнатата работа на средата , само за да превключите на друго интересуващо Ви занимание, а след това и него да отложите. Но ако подобна непоследователност в работата Ви е непростима, в личния живот ще създаде много напрегната ситуация. Не дразнете близките си хора със своите нелогични действия.



Дева

Днес на Вашия любим човек ще се наложи, да решава някакъв много важен и много сложен проблем. В решаването му ще е необходимо и Вашето учатстие - както морално, така и физически. А колко ще бъде трудно, въобще не може да си представите..



Везни

Днес ще поискате да бъдете уверени, че ще изживеете с Вашия любим човек заедно всичкия Ви оставащ живот, и даже малко повече. Дори и той да няма толкова твърдо убеждение и вяра в утрешния ден, ще се наложи да си създаде правдоподобна илюзия.



Скорпион

Вие упорито не искате да видите това, което става направо пред очите Ви! Ситуацията се променя с всеки изминал ден , а се държите така, сякаш нещата са си по старому. Възможно е, това да е вид защитна реакция, но все пак е по-добре да направите анализ на ситуацията и да предприемете нещо. Иначе последствията може да се окажат печални.



Стрелец

С идеите правите това, което правят почитателите на бодибилдинг със своето тяло. Взимате идеята, дослагвате и необходимото количество „хранителни вещества”, тренирате я, разработвате я, и в крайна сметка получавате такъв резултат, който може да издържи конкуренция даже на международно ниво! Възможно е някога Ваша идея да може да се реализира в политическата сфера. Може да изкарвате доста пари и със своята организираност и със славата си на целеустремен човек, с дисциплинираност, а също и с таланта си, да превръщате не лошите идеи във великолепни.



Козирог

Не всичко, което блести, е злато.... Предлагат Ви нещо, което предизвиква у Вас неприятни усещания? Това предложение Ви изглежда неоправдано или неетично? Изглежда е точно такова, и най-разумно от Ваша страна би било, да се откажете от него. Ако пък не сте уверени, консултирайте се с надежден източник, чийто съвети в миналото не са Ви подвеждали. Само се убедете, че и в този случй човекът ще разсъждава безпристрастно. В професионалната Ви дейност може да се появи сериозна работа, която ще се отрази негативно на Вашето самочувствие. Времето е благоприятно за съставяне на различни документи, отнасящи се до финансите и професията Ви.



Водолей

Независимо от това, че понякога много Ви се спи, нивото Ви на енергия непрекъснато расте. Имате много повече сили, отколкото предполагате, просто това не силно забележимо. Възможно е даже да имате много повече енергия, отколкото бихте могли да оползотворите, та затова основният проблем е, къде бихте могли да насочите този излишък. За да намерите приложение на своите ресурси, помислете, как бихте могли да помогнете на другите хора. Насочете своята енергия към външния свят, а това ще Ви се върне многократно.



Риби

Крайно време е да си дадете днес сметка, че тази цел, към която така дълго сте се стремили, е вече съвсем близко и е напълно постижима. Остава само да протегнете ръка и да уловите онази красива и топла звездичка, която най-на края ще изпълни Вшето заветно желание.

