Хороскоп за понеделник: Овен - нова информация; Близнаци - интуиция; Дева - ясни мисли; Стрелец - нетърпение; Риби - уединение

Хороскоп за понеделник - 18 май, според Google Gemini:

Овен: Изненадващо за самите вас бързо ще промените мнението си по важен въпрос. Получавате нова информация, която ви кара да погледнете на нещата от съвсем друг ъгъл.

Телец: Денят може да създаде неочаквани проблеми или спънки. Запазете спокойствие и не бързайте с решенията. Фокусирайте се върху практичните задачи у дома.

Близнаци: Луната във вашия знак ви носи силна интуиция. Не се ангажирайте със задачи, които ви представят като „спешни“. Околните няма да споделят вашия ентусиазъм днес.

Рак: Преминаването на Венера във вашия знак ви прави магнетични. Идеален момент да внесете уют и промени в интериора си. Внимавайте с разходите и пазете личните си граници.

Лъв: Избягвайте разговори, в които се коментират отсъстващи хора. Денят изисква дипломатичност и умереност. Опитайте да намерите време за почивка вечерта.

Дева: Успявате да разрешите мистерия, която ви е затормозявала. Ще се освободите от товар и ще мислите много по-ясно. Вселената ви изправя пред истина, която трябва да приемете.

Везни: Ще влезете в новата седмица с усещане, че сте на мястото си. Чувствате се комфортно в кожата си и нещата се нареждат лесно. Вечерта потърсете тихо и познато място за релакс.

Скорпион: Подходящ ден за дълбоки вътрешни трансформации. Вслушвайте се в интуицията си при финансови въпроси. Обмисляйте предпазливо всяка нова инвестиция.

Стрелец: Не виждате причина да се колебаете и действате с размах. Очаквайте новини, свързани с близък човек или партньор. Овладейте нетърпението си в комуникацията.

Козирог: Денят изисква разумен подход и приземяване. Материализирайте дълго обмисляни бизнес идеи. Погрижете се за здравето си и избягвайте стреса.

Водолей: Луната в Близнаци ви кара да свалите розовите очила и да спрете да се самозалъгвате. Търсите и получавате чистата истина за ситуация, в която досега сте си затваряли очите.

Риби: Възможно е да се почувствате малко объркани или да попаднете в неясна ситуация през деня. Вечерта ще имате засилена нужда от тишина, позната обстановка и уединение, за да си върнете баланса.

