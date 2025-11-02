Хороскоп за понеделник: Овен - резултат, Близнаци - шофьор, Лъв - беда, Везни - подарък, Стрелец - мисия, Водолей - шанс

Пиксабей

Ето хороскопа на Ламята за понеделник

Овен

Не трябва днес да разчитате прекалено на своя любим човек, дори да е много отговорен и надежден. Нека всичко, което може да зависи от Вас, да зависи наистина само от Вас, защото иначе ще бъде голяма вероятността да сгрешите и да се получи съвсем не онзи реаултат, който бихте искали.

Телец

Ако мислите, че вчерашния ден е бил прекрасен и опияняващ, то какво друго може да се каже за днешния! Звездите са Ви приготвили още по-приятни сюрпризи Тъй като сте опиянени от любовта и сладката безмислица, лесно може да разберете как ще се чувствате, когато започнете да получавате онова, което могат да Ви предложат звездите, започвайки от подаръци и знаци на внимание. Проявете благодарност и помислете, с какво може да зарадвате своя партньор в отговор.



Близнаци

Благодарение на природната Ви дарба за отлична комуникативност, всички врати пред Вас ще бъдат отворени. През това време Вие ще се отличавате със съобразителност, оперативност и мобилност (физическа или умствена) , възприемчиви към най-различна информация, включително и на новата и необичайна. Ще можете с блясък, без проблеми да изпълняватe определени функции на учител, спътник, секретар, шофьор, диригент, и най-вероятно с Вас човек няма да е възможно да скучае. Първата половина на денонощието е идеално време за посещение във ВУЗ-а, в който ще кандидатствате , или искате да работите като преподавател.



Рак

За дълго ще запомните Вие и Вашия любим човек този ден , защото точно днес ще се случи нещо много важно и значимо за Вашия тандем. С какъв знак ще бъде това „много” - плюс или минус, времето ще покаже. Такива неща не се разбират от един път. Пък и време имате предостатъчно.



Лъв

След като в последно време сте се трудили много усърдно и сте решавали проблемите на другите, сега Ви се иска да понамалите темпото и да си отдъхнете, както трябва. Репутацията Ви на човек, който винаги знае какво прави, е широко известна, та затова никога няма да чувствате липса на добра компания. Единственото притеснение, което ще имате е, чие примамливо предложение да приемете и чия компания да предпочетете, но това не е беда, за която може да Ви се съчувства.



Дева

Въпросът не е в това, че сте затворени, а просто предпочитате да запазите своите мисли за себе си . Нали така? Толкова сте преуспели в изкуството да скривате своите мисли от другите, че понякога ги скривате даже от самите себе си! Вслушайте се в онази тъпа болка в корема си. Какво означава тя? Какво я облекчава или засилва? Не се страхувайте да споделите това с доверено лице. Ако в момента тази роля е вакантна, то е трудно да си представите по-подходящ момент, за да установите с някого подобни отношения. Ако искате да имате успех в професията, проявете повече такт към своите делови партньорите .



Везни

Днес отделете колкото се може повече време за оформяне подарък за своя любим човек.Как, още ли не сте му купили подарък? Няма повод? А ако малко помислите?



Скорпион

Мислели сте, че сте купили всичко, което Ви е нужно, но изведнъж сте се стили, че има и още нещо, което сте забравили. След като сте си изяснили за какво става дума, готови ли сте, да тръгнете да търсите желаното? Само не се престаравайте! Помнете че не винаги по-голямото и по-скъпото е по-хубаво. Купете нещо по-обикновено - даже една роза може да направи човек щастлив за цял ден а даже за седмица и година.



Стрелец

Ще се наложи да се занимавате с неинтересни , но много полезни и нужни неща. За съжаление, колкото и да се убеждавате, че заради поставената цел трябва да се потрудите, от това ентусиазмът Ви няма да се увеличи. Може да проявите малко хитрост и да си намерите помощници: след тяхната поява денят изведнъж ще стане по-лек и приятен. В семейството са възможни разногласия, но все пак ще успеете да избегнете кавгите, като на време помирите канещите се да враждуват страни. Миротворческата мисия може да Ви накара да забравите собствените си интереси, но това няма да доведе до сериозни загуби.



Козирог

Ще получите отговори на важни за Вас въпроси, които,за съжаление, няма да са от най-приятните. Ще се наложи да се примирите с факта, че плановете Ви не могат да бъдат реализирани в първоначалния им вид и ще се наложат корекции, които ще са доста значителни. Исканията Ви през този ден ще нарастнат. Своите интереси, цели и убеждения ще отстоявате по съвсем необичайни пътища. Опитите Ви да се опрете на традицията или семейството, точно в този момент може да се окажат неудачни. Започвайки важна работа, се постарайте да бъдете по-практични и да намерите начин да се презастраховате. Ако разчитате само на своята щастлива звезда, можете да се окажете разочаровани от бивши приятели или някогашни идеали. Не са изключени сриване на настроението и самочувствието.



Водолей

Днес ще очаровате някого от пръв поглед. И даже неочаквано и за себе си, но за сметка на това - съвсем осезаемо за обекта на Вашето въздействие. На практика резултаът ще бъде плачевен не само за Вашата съвест, но и за Вашите нерви, но очарованият представител на противоположния пол дълго и настойчиво ще Ви умолява, да му дадете още един шанс.



Риби

Добре би било, да погледнете на своя живот отстрана. Това означава, че трябва да приемете създалото се положение такова, каквото е, и да не хабите сили в опити да насочите събитията по друг път. Просто се отпуснете и позволете на живота, да следва своя ход. Възможно е дори резултата да Ви хареса! Такъв подход съвсем не означава, че въобще няма да Ви интересува, как ще се подрежда всичко. Просто ще е показателно, че Ви стига умът , за да разберете, къде трябва да насочите своите усилия, и къде - колкото и да се стараете - няма да има ефект.

