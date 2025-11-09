Хороскоп за понеделник: Овен - сестра, Телец - звезди, Близнаци - мисъл, Дева - указание, Везни - очила, Скорпион - сянка

Пиксабей

Хороскоп на Ламята за понеделник

Овен

През този ден ще си намерите брат по разум. Или сестра. С други думи, ще срещнете представител на противоположния пол, който ще мисли и чувства също като Вас. Заедно ще Ви бъде леко и интересно – като че ли се познавате от самото си раждане. Може би съдбата Ви наистина е такава...

Телец

Ако наскоро сте се разделили със своя партньор, звездите Ви съветват поне за сега да не му търсите никакъв заместник. Наслаждавайте се на падналата Ви се свобода, но само не се увличайте, защото тя може да Ви смачка със своята тежест. Бъдете благоразумни и търпеливи. Скоро ще си намерите по- увлекателно занимание и подходяш партньор.



Близнаци

Трябва да си помислите, че при Вас всичко е под контрол, когато получите огромен сюрприз, който ще Ви накара да се спрете. Хубавото във всичко е това, че сюрпризът доказва, че някой мисли за Вас. Позволете се да се отклоните от пътя , да кривнете по тази щастлива пътечка, и да оставите старата рутина назад. Всичко ще се нареди без Вашето участие. Вие трябва само да се наслаждавате.



Рак

Днес обкръжаващите ще Ви натрапват своите идеи и мисли. Ще се наложи да действате по чужд сценарий и няма да се замисляте особено за смисъла на ставащото. За днес е препоръчително да приемате само онези предложения, от които може да спечелите не само Вие, но и Вашите роднини. Денят ще е успешен за нови запознанства, романтични срещи и любовни отношения. За всички останали неща забавете хода, а и се опитайте да си направите равносметка за всичко онова. Оето сте постигнали в последно време.



Лъв

В най-неочаквания момент внезапно избухване на гняв може да промени хода на разговора, който е започнал със спокоен и доброжелателен тон. Затова ако искате да оправите всичко, проявете повече такт и дипломатичност, за да успокоите всички участници в беседата. Затова се постарайте подробно да обясните, какво всъщност сте имали предвид. Ще можете да насочите нещата в нужната посока, а и небесата са настроени твърде положително към Вас.



Дева

Денят е сложен, но не е безнадежден. Ако съумеете да направите правилна отганизация на труда и умело да раздавате указания , ще постигнете дота, макар че за сега главната цел все още не може да бъде подтигната. Много добър ще бъде денят за Вас, ако започвате работа на нова длъжност. Това ще Ви даде възможност, да покажете своите добри страни. Отношенията в семейството ще бъдат спокойни и хармонични, и може да разчитате на подкрепа и помощ от близките си. Плодотворно ще бъде обсъжданети на съвместни планове за бъдещето, независимо дали става дума за организиране на съвместна почивка, или за голяма покупка.



Везни

Вашите фантазии не съответстват кой-знае колко на реалното положение на нещата. Впечатлението е, че просто витатете в облаците, когато трябва да се концентрирате върху реалността и здарво да стъпите на земята. С течение на времето това несъответствие само ще се увеличава и е възможно в най-неподходящия момент да бъдете шокирани от онова, което става в реалния живот. Може да продължите да гледате света през розови очила, а може ио да ги свалите и да погледнете истинското положение на нещата. При всички положения в края на деня ще се върнете към най-правилното за този момент настроение.



Скорпион

Най-добре ще бъде, ако преминете в сянка. Оригиналността и индивидуалността Ви привличат хора, с които не си заслужава да имате нищо общо. Изключително важна е предвидливостта. Без нея ще създадете и за себ си, и за своите близки,не малко проблеми. Бъдете икономични: парите, които днес се каните да похарчите за приятни, но незначителни неща, скоро може да Ви потрябват за нещо много по-важно. Бъдете внимателни към здравето си: възможни са безсилие и обостряне на хронични заболявания.



Стрелец

Компанията, която сте събрали около себе си, може извънредно много да покаже , какви всъщност се явявате. Вгледайте се по-внимателно за какво говори Вашият избор на приятели. Оценете колко енергия използвате за неща, които Ви се струват важни и необходими. Помислете, как бихте могли да усъвършенствате своята собствена роля в този свят. Например, можете да се заемете с благотворителност или да се запишете в доброволческите служби. Дори и да не виждате резултат от своята щедрост, всъщност може много да измените, а това е изключително важно.



Козирог

Днес ще срещнете някого, с когото ще говорите на един и същ език и ще се разбирате даже и без думи, сякаш си обменяте мисли. Дори и да не може да възникне никаква романтика помежду ви, не губете връзка с този човек.



Водолей

На Вашия любим човек днес няма да е лесно да Ви съобщи за нещо, което е изключително неприятно, но ако има нещо такова в живота Ви, все- пак ще трябва да Ви го каже. Можете да не му показвате своето негодувание или неудоволствие, а да ги запазите за себе си. Парата ще изпуснете, когато сте сама.



Риби

Днес може да се случи така, че сегашният Ви любим да се запознае с предишния. При това е вероятно, никой от тях да не е на ясно каква роля е изиграл другия във Вашия живот. В зависимост от това, до колко лесно биха намерили общ език, Вие може да им кажете, или да си замълчите.

