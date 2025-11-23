Хороскоп за понеделник: Овен - вина, Близнаци - заплата, Лъв - здраве, Везни - успех, Стрелец - път, Водолей - радост

Пиксабей

Ето хороскопа за понеделник

Овен

Днес на Вашия любим човек няма да му се иска да Ви обвинява в каквото и да било, даже и действително да бъдете виновни. Какво пък - възползвайте се от добротата на своята половинка и не повтаряйте собствените си грешки.

Телец

Днес може да подлудите всички в къщи и да го изкарате из нерви, заформяйки една „сладка” истерийка, свързана с мистериозното изчезване на нещо много важно. Почакаите с разгръщането на толкова активна дейност, погледнете в чантата си, а и потърсете в собствените си джобове.”Нещото” никъде не се е загубило, а Вие днес сте просто склонни към нервозност.



Близнаци

Сега не е време за мързелуване. Работете усърдно. Днес може да постигнете не само ръст на своя авторитет и разширяване на сферата на влияние, но и повишение на работната заплата. Денят е подходящ за рекламни мероприятия и PR-акции. Ако имате намерение да отидете на събеседване, постарайте се да го превърнете в ярка автопрезентация. Емоционалният фон е благоприятен . Това прави представителите на знака много привлекателни ..



Рак

Днес не трябва прекалено много да вярвате на Вашия любим човек и да се надявате, че той съвестно изпълнява всичко, което Ви е обещал. По- скоро това ще се окаже мит, приказка, измислица - всичко, което Ви е угодни, само не истина. За съжаление в живота има и огорчения...



Лъв

През деня може да се сблъскате с неприятности(например домашни), с глупавото настроение на партньора си , приятеля или спътника. Ако чувствате безпричинно безпокойство и имате чувството, че всички са Ви изоставили, опитайте да потърсите източника на подобни мисли и усещания в миналото. Повишената енергетика и увереността в собствените сили , ще доведат до успехи в професионалната дейност. Активното физическо натоварване ще Ви донесе куп удоволствия. В романтичните и семейни отношения Ви очаква успех. За добро самочувствие проявете умереност и предпазливост, а не е зле и да следите за здравето си.



Дева

През този ден Вашият любим човек ще Ви донесе подарък – съвсем неочакван, и даже твърде е възможно да бъде и ненужен . Не забравяйте ,все пак, да поблагодарите, иначе желанието да Ви прави сюрпризи ще изчезне у него за дълго, ако не и за винаги. По-добре малко неискреност, отколкото много разочарования и сълзи.



Везни

През това денонощие Вашето трудолюбие обезателно ще бъде възнаградено. Не се опитвайте да заставите себе си или хорат, с които работите или са около Вас, да се занимават с досадна, дребнава или рутинна работа. Продължителен и значим успех през това време биха Ви донесли емоционалните занимания . През този ден имате шанс успешно да се възползвате от услугите на чуждестранна фирма, образователно учереждение или широка мрежа от услуги.



Скорпион

Това е един от онези дни, в които с пълна сила можете да разгърнете емоционалната страна на своята натура. Освен това е прекрасно време за творчески занимания, в които ще се потопите според зова на сърцето си, а не по необходимост. Вдъхновението и интуитивното разбиране на същността на нещата, ще бъдат за Вас най-добрия проводник. Може и да Ви е трудно да устоите пред съблазните и пред възможностите да поразнообразите своя живот. Денят също е хубав за пълно разтоварване в усамотение, или в компанията на близки хора. Отделете време за общуване с децата, с любимия човек и със старите приятели.



Стрелец

Както е известно, животът е серия от продължителни ваканции, които ни е провървяло да прекараме с ограничен брой внимателно отбрани, подходящи спътници. Това са наши приятели, роднини и отбрани непознати, които не се задържат дълго в тази категория. Предстои Ви днес среща с нов и забележителен човек, който ще поиска да се присъедини към Вас в следващия нов участък от Вашия път. Готови ли сте за такова нещо?



Козирог

Козирозите ще получат щедра награда за свършената работа, само че много от амбициите на представителите на този знак ще останат нереализирани. Може да се уговорите с ръководството за увеличаване на работната заплата, но едва ли ще постигнете повишение в службата. Това е успешен ден за кратки пътувания, екскурзии, а също и за общуване с делови партньори в неформална обстановка. Лесно ще се разбирате с по-възрастните от Вас хора, независимо дали става въпрос за роднини, или просто за познати. Като цяло денят е благоприятен за общуване с членовете на семейството. Младите влюбени могат да страдат от недостиг на ярки впечатления. Жизненият Ви тонус е висок.



Водолей

Казвайте на хората само онова, което искат да чуят. Или по- добре не говорете нищо, защото днешния ден не е подходящ за откровения във всякаква форма. Каквото и да се случи днес между вас, то само ще Ви сближи още повече. Точно за такава двойка като вашата хората са казали: „И в радост и в тъга се пазете един-друг”.



Риби

Когато сте принудени неочаквано да вземете решение, обхваща Ви страх от носенето на отговорност. Няма нищо страшно в това, под натиск да кажете на обкръжаващите , което по Ваше мнение биха искали да чуят, защото после може да се премислите. Най-добрата тактика за този ден е, да осъзнаете, че макар и да имате някаква власт над собствения си живот, нещата не се въртят около Вас. И не винаги последната дума е Ваша... Раздразнителните познати са част от живота и затова ако някой показва характер, не се дразнете. Вместо това превключете вниманието си на изграждане на нови отношения и поддържане отчасти на вече съществуващите. Това всъщност засяга не само Вашия личен живот, но и работата. Всички не са задължени да Ви обичат! И чесно казано, използвайки всичката си енергия, за да направите другите щастливи, оставяте малко, за да ощастливите себе си, а това вече не е добро...

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!