Хороскоп за понеделник: Овен - време, Телец - точност, Близнаци - блясък, Лъв - туроператор, Дева - въпрос, Скорпион - живот

Пиксабей

Ето хороскопа на Ламята за понеделник

Овен

Време е да разпуснете и да си отпочинете, но, разбира се, не сами! Вселената Ви приканя да прекарате времето с този, с който просто умирате от желание да бъдете. И вместо да се мъкнете по улиците, заведете го в своето гнезденце, отпуснете се и се насладете на хубавата вечер.

Телец

Днес на Вашия любим човек ще му е трудно да разбере, какво имате предвид, дори и Вашите обяснения да са съвсем ясни и точни. Просто през този ден ще говорите на съвсем различни езици. Ще се наложи да търсите някакви компромисни точки за контакт.



Близнаци

Днес ще Ви се предостави възможност, да полирате малко своя обществен имидж. Това, разбира се, ще стане, ако сте готови да се окажете в центъра на събитията. Готови ли сте за такова подгряване? Ако сте гъвкави и сте готови на всичко, то сте готови за блясъка на прожекторите. Ръководете се от своя авантаристичен дух, за да придобиете нов опит и нови усещания. Около Вас кръжат енергии на високо равнище. Те ще Ви ободрят и ще Ви избави от излишното напрежение.



Рак

През този ден всичкият Ви личен живот ще бъде в телефонната слушалка. Ще изяснявате отношенията със своя любим човек по телефона, по същия начин ще правите планове за по-нататъшен семеен живот, и ще обсъждате миналите постижения и грешки. Ако въобще успеете да се срещнете, това ще бъде някъде към вечерта.



Лъв

Няма нищо лошо в това, да вървите по пътя на най-малкото съпротивление, затова не обръщайте внимание на хората, които Ви правят забележки по този повод. Засужили сте да понижите своето жизнено темпо, затова намерете начин да се поглезите както трябва, и то в най-близко време. Уредете си екскурзия при добър туроператор, резервирайте шикозна маса в известен ресторант, или просто се скрийте от всички със своите любими DVD-дискове. Набрали сте такава инерция, че може да стигнете много далече, а тогава може за кратко да разпуснете.



Дева

Към решаването на всякакви финансови въпроси е желателно да подходите сериозно. Откажете се от разточителността, безстопанствеността и от ненужните придобивки. Ще се откажете в печелившо положение, ако умеете икономично да боравите със своите наличности и другите ресурси. Възможно е по това време да Ви помогне старата проверена система за управление на ресурсите, която сте изработвали месеци, даже и години. Не е изкллючено да се наложи да ползвате вещи, които са били в употреба –стари, изпочупени и нуждаещи се от поправка или почистване.



Везни

Днес ще бъдете склонни към проява на скъперничество. Това може да се отнася както до работата, така и до трудно заработените Ви пари. Само че никой не обича стиснатите. Може би трябва да се опитате да намерите златната среда , така че търсете алтернатива, която да позволи на всеки човек да почувства своята ценност и да не позволява хората да се чувстват излъгани.



Скорпион

Не е задължително да контролирате всички аспекти на своя живот. Всички те са на път към успеха и не си заслужава като кокошка-носачка да вдигате шум за всяка дреболия. Вие сте изложени на риск да прекалите с усилията си и в резултат на това да попречите, а не да ускорите всичко. Не трябва да се опитвате да пришпорвате събитията. Позволете им да се развиват естествено и нека да се разтворят като цветче. Позволете на мислите си да се съсредоточат в бъдеще на това, което искате да достигнете през следващия етап.



Стрелец

Опитайте се през този ден да не усложнявате прекалено онова, което става между Вас и човекът, по който въздишате всяка нощ. Днес ще бъдете склонни към дълбоки размисли, и би било идеално, ако успеете да избегнете депресията.



Козирог

Днес късмета ще Ви съпътства . Особено ясно ще усетите това от проявите на малозначни, но приятни дреболии. Със своя ентусиазъм Вие сте в състояние да заразите голям брой хора. Ако успеете и да ги накарате да насочат усилията си в едно русло, ще свършите голяма работа!



Водолей

Днес ще можете да отделите време за своите лични желания и предпочитания. Може да избухнат чувства към нови познати, както и да се започнат романтични отношения. Днес ще бъдете чувствителни и емоционални. В работата може да се ръководите от по- възрастните и опитни колеги. Вечерта е подходяща за срещи с приятели и за интересни разговори.



Риби

През този ден на Вашия любим човек ще се прииска някаква определеност в отношенията ви, и той ще се опитва всчески да постигне това свое желание. Така че ако нищо конкретно не можете да му кажете, ще се наложи в движение да измисляте нешо убедително, за да успеете да получите отсрочка.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!