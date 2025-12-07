Хороскоп за понеделник: Овен - звезди, Близнаци - път, Лъв - способ, Везни - изкуство, Стрелец - цел, Водолей - жал

Пиксабей

Ето хороскопа на Ламята за понеделник

Овен

Kak ще се подредят нещата през този ден, звездите не подсказват, но промени наистина ще има. Незначителни, но все-пак... И в личния живот – също. Впрочем, промени, а не измени, макар и думите да са еднокоренни, а това не може да не Ви радва!Не се страхувайте, няма да Ви се случи нищо страшно!

Телец

Размишленията, които са Ви държали под напрежение до днес, през това денонощие вече няма да са толкова актуални. Ако през предишния ден Ви се е случило нещо неприятно, много сте уморени или инициативата Ви е претърпяла поражение, през този ден ще можете да забравите за тези досадни обстоятелства и ще започнете да гледате в бъдещето по-оптимистично. Възможно е явно подобряване на отношенията с началството, приятелите или висшестоящи лица. Може да се окаже че имате таен покровител или съмишленик, които да са готови да Ви помогнат, без да афишират своята персона.



Близнаци

Днес стремежът Ви ще е свързан с промени към по-добро в деловата сфера. Има вероятност да получите неочаквани и интересни предложения, както и възможност да се присъедините към много перспективен проект. Знайте, че изискванията, които ще бъдат предявени към Вас ще се окажат доста сложни, и затова няма да имате никаква възможност за отпускане. Но има и добри новини: Вие сте в числото на малкото хора, които ще успеят да се справят с целия този хаос и дразнещи дреболии, които днес ще се появяват по пътя Ви. По-бързо се захващайте за работа! Ако става дума за търпение, то ще Ви е много необходимо през следващите няколко дни, а за днешния да не говорим...



Рак

Кога за последен път сте организирали у дома си празнична вечеря? Крайно време е, да поканите приятели, да похапнете вкусно, и да разпуснете. Но не трябва да изпадате в крайности и да се товарите, опитвайки се да приготвите идеалната вечеря с много ястия! Нека всеки донесе със себе си нещо вкусно, или пък си поръчайте пица, и резултатът няма да е по-лош. Всичко, от което се нуждаете е, Вашето уютно жилище и компанията на приятни и интересни хора, с които бихте искали да се видите....



Лъв

През този ден на Вашия любим човек ще се струва, че по някакви причини не го обичате достатъчно. Постарайте се да му докажете обратното по всички възможни и невъзможни способи. Покажете му, че не е прав, и че Ви е любим както никой друг. Това в само и единствено по Вашите сили.



Дева

Днес на Вашия любим човек няма да бъде лесно да възприеме всичко, което правите и говорите, сериозно. Ако не планирате да използвате своето амплоа на клоун, ще се наложи да бъдете много убедителни, за да избегнете неразбирането.



Везни

Не си заслужава днес да вкарвате отрицателни емоции в семейните и романтичните отношения, и затова всячески се старайте да ги избягвате. Може да възникнат нови идеи за повишаване на деловата активност, свързани със съвместни финансови предприятия, както и свързани с изкуството.



Скорпион

Днес ще трябва да си държите езика зад зъбите, което означава, че не е нужно прекалено много да контактувате с хората. Но една малка тайна среща никому няма да навреди – не е ли така? Това може. Затова най-добре си стойте там, където сте. В същото време всичко може да завърши с приятен разговор, който не е нужно да скривате от обществото. Само че си премълчавайте по сериозните въпроси...



Стрелец

Днес на Вашия любим човек ще бъде доста сложно да се справи с тези задачи, които сте му поставили и за целта ще си потърси съдействие отвън. Ако по принцип не искате чуждите хора да са посветени във Вашите проблеми, трябва да се уговорите още сега.



Козирог

Днес всички Ваши мисли ще бъдат заети с трудостите в отношенията. Това може да бъдат трудности с любимия човек или с колгите по работата, но в настоящия момент можете да споделите малко неща с когото и да било. Разбира се, тази ситуация Ви засяга както никой друг, но за сега е най-добре да запазите спокойствие и да наблюдавате, как ще се развива ситуацията. Ще дойде време и за активни действия, но това ще е по-късно. Сега просто трябва да научите за това, което се явява движеща сила в създалата се ситуация.



Водолей

Изглежда звездите на небето са се подредили така че ще се окажете в центъра на събитията. Днес просто всички ще Ви обичат, и никой нищо няма да поиска в замяна. Само че недейте да капризничите прекалено много , желаейки да използвате ситуацията изцяло...



Риби

Днес ще раберете, че ви очакват много весели, радостни и светли моменти и че отношенията помежду вас току що започват, а и че животъ е очарователно нещо. Постарайте се да запомните това усещане, да го задържите и никога повече да не го губите.

