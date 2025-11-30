Хороскоп за понеделник: Телец - край, Рак - тоалет, Дева - параван, Скорпион - лентяй, Стрелец - душа

Пиксабей

Ето хороскопа на Ламята за понеделник

Овен

При възможност ограничете кръга от хора, с които ще общувате днес. Ако е възможно, и общуването с любимииия човек снижете до минимум но така, че да не изпадне в недоумение или пък да си въобразява несъществуващи неща. Или, не дай Боже, да реши, че се е променило отношението Ви към него... После ще се наложи да се борите с последиците на бурното му въображение.

Телец

За каквито и да било сериозни начинания, денят не е подходящ. Телците са в лекомислено настроение и да се захващат с онова, което едва ли ще успеете да доведете до край. Ще се появят някакви битови проблеми, но те няма да са толкова значителни,че да развалят настроението Ви. Добре преминават всякакви развлекателни мероприятия, в организацията на които взимате участие. Може да поканите на гости колеги и приятели: импровизирана сбирка би преминала много весело. Романтично настроените Телци няма да изпуснат възможността да пофлиртуват, но едва ли ще започнат дългосрочни отношения през този ден.



Близнаци

Днес на Вашия любим човек ще се струва че гледа през Вашите очи и разбира всичко, което искате да направите и защо точно го искате. Постарайте се да не му се смеете много силно и гръмко, макар че изводите му ще бъдат на места наивни, на места -погрешни. Може пък за нещо ще се окаже прав?



Рак

Днес е по-добре да се погрижите не за своята привлекателност, а за удобството на своя тоалет. . Събитията през този ден ще се подредят така, че ще се оценява не Вашата елегантност, , а издръжливостта Ви и готовността да преодолявате различни препятствия.



Лъв

Днес звездите ще създават благоприятни условия за всичко, което сте си планирали за деня. Реализация на идеите Ви и укрепване на Вашата репутация. На всички ще направите възможно най-доброто впечатление. Само че докато решавате блестящо своите задачи, убедете се, че не сте се възгордели прекалено от успехите си. И не забравяйте, че най-добрата тактика - това е вежливост и уважение към другите.



Дева

Измислете за Вас и за своя любим човек днес някакво действително интересно занимание. Нека то да Ви увлече до толкова, че направо да забравите за Вашите общи проблеми, както и за частните неприятности на всеки от Вас. Използвайте го като параван, за да се скриете от всички проблеми.



Везни

Днешният ден няма да е лек, и не трябва да разчитате на късмет или благоприятно стечение на обстоятелствата. Само Вашите собствени усилия могат да донесат плодове, но ще се наложи да се трудите с пот на лице, без каквито и да било облаги. Много е важно бързо да усвоявате уроците на живота, и още по-бързо да анализирате собствените си грешки. Слушайте съветниците и критиците си - от тва, което казват, може да извлечете някаква полза. А на тези, които само Ви хвалят, обръщайте по-малко внимание, защото именно от такива хора днес трябва да очаквате неприятности.



Скорпион

Препоръката на звездите за този ден е, ако можете да си организирате заедно със своя любим човек „ден на лентяя” , или в краен случай вечер в чест на този забележителен човек. Нека малкото островче от тишина и спокойствие в бушуващото море от този свръхактивен свят, Ви подари топлота и уют.



Стрелец

Днес ще допуснете няколко досадни грешки по време на общуването с Вашия любим човек, но те не трябва да огорчават нито Вас, нито него, до колкото от грешки не е застрахован никой, и вие , като здравомислещи хора, трябва да ртазбирате това.Иначе ще останете с едно неприятно чувство за неудовлетвореност в душите си...



Козирог

Денят ще е хубав, но само ако сте готови да предприемете решителни действия и да се потрудите за слава. Очаква Ви нелека, но много важна победа. Не трябва да отделяте голямо внимание на дреболиите. Днес трябва да се заниимавате със значителни и мащабни неща. Освен това е подходящ ден за събеседване и срещи, на които няма да Ви е трудно да направите добро впечатление. По начало сте разумни и не „губите” лесно рлавата си, но много лесно може да се породи романтична привързаност. Не трябва да се безпокоите: новите отношения ще бъдат удачни и хармонични.



Водолей

Имате един ден, подходящ за флирт с помощта на електронни помощници: мобилен телефон, Интернет и даже микрофон, ако успеете да измислите, как да ги използвате за подобни цели. Днес техниката ще е най-добрият помощник и приятел, по пътя на личното щастие.



Риби

Хората, които Ви познават и обичат, никак няма да се учудят, че понякога изпускате по някоя непремерена дума. Така че ако през следващите няколко дни започнете да се изяснявате по-откровено от обикновено, на никой от близките Ви хора няма да му мигне окото. Но какво ще стане, ако се окажете в компанията на хора, които не са привикнали към такава прямота и откровеност? Тогава, след като направите такова изказване, в качеството на извинение, предложете на своя събеседник, да го придужите, докато се качи в таксито...

