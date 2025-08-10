Хороскоп за понеделник 11 август: Овен - въпрос, Телец - число, Рак - загуба, Лъв - ден, Дева - човек, Везни - приятел

Пиксабей

Хороскоп на Ламята за понеделник:

Овен

Денят е благоприятен за обсъждане на различни практически въпроси: например битови, служебни, свързани с лечение или оказване на услуга. В процеса на общуване ще имате възможност да разширите своя кръгозор, както и да откриете и по възможност да попълните някои важни пропуски в професионалните си и други знания. В същото време за Вас може и да възникнат големи задължения. Навярно ще се справите със сложна задача, особено ако проявите предвидливост, съобразителост , оригиналност, и като добавка не Ви домързи да се вслушате в гласа на интуицията си.

Телец

Денннят е изненадващо подходящ за решаване на практически въпроси и провеждане на делови преговори. Ако точно знаете, каква е Вашата цел и какво сте готови да пожертвате за нейното постигане, успехите няма да Ви карат да чакате. Но разговорите на отвлечени теми, намеците и недомлъвките, ще Ви поставят в задънена улица и изключително много ще Ви подразнят. Възможни са значителни разходи, в това число и непланирани. При разходите няма да проявите обичайната си предвидливост, а направените покупки ще са доста неуспешни. Не разчитайте на помощ и подкрепа на роднините .



Близнаци

Денят е трудно да бъде наречен удачен - той е свързан с разочарования( за щастие – не прекалено сериозни), разрушаване на илюзиите и усещане, че не всичко става така, както трябва. Ако не сте склонни към песимизъм, бързо ще разберете, на къде вървят нещата, и в съответствие с това ще направите корекции на собствения си път. Колкото по-бързо реагирате на смяната на обстоятелствата, толкова повече можете да постигнете. Не е нужно да чакате от близките си нещо особено, или да се надявате, че в личната сфера ще станат тези промени, за които отдавна си мечтаете. Всичко си остава по старому, а точно това Ви дразни.



Рак

Възможни са решителни загуби, а и има риск да се лишите от това, на което страшно много държите. Много е опасно да давате воля на емоциите си, защото именно те може да Ви заведат до задънена улица, както и да станат причина за проблеми и конфликти с обкръжаващите. На провокациите, които днес ще бъдат предостатъчно, не трябва да се поддавате при никакви обстоятелства. Като цяло втората половина на деня ще бъде по-добра от първата. През това време може да се помирите с любимия човек или стар приятел, или да поговорите с близките си за онова, което Ви вълнува. Но с леко, радостно и оптимистично настроение, за съжаление, няма да може да се похвалите.



Лъв

За Вас това съвсем няма да бъде лек ден. Проблемът е , че днес обкръжаващите ще започнат да се съмняват в достойнствата и заслугите на Лъвовете като цяло, принуждавайки представителите на знака да доказват, че не чрез измама са постигнали своето сегашно положение. Ставащото е крайно обидно, тъй като Вие сте привикнали на уважение и внимание. Ако сте много впечатлителни, може да преживеете един съвсем сериозен стрес. Подкрепа може да получите от близките хора: те ще намерят нужните думи, ще се стараят да повдигнат настроението Ви, и да Во разведрят. Колкото по-рано забравите за своите неприятности, толкова по-бързо позитивните тенденции ще вземат връх над негативните.



Дева

Стремежът на Вашия любим човек днес към лидерство във вашия тандем, нама да се характеризира с подбиране на средства, а даже напротив - методите му на действие ще бъдат доста груби и резки. Постарайте се да му отстъпите палмата на първенството без бой, защото иначе боят ще бъде тежък, безсмислен и безпощаден.



Везни

Благодарение на хубаво запознанство и контакти с авторитетни и влиятелни хора, може да не се страхувате за своето бъдеще. Не по-малко положителен факт може да стане участието Ви в някакъв мащабен неформален проект, оригинална акция (например благотворителна), в презентация, в юбилей, или в някакво близко по дух мероприятие. Не се отказвайте от срещи с приятели и от възможността да възобновите връзките с бивши съмишленици. За съжаление денят може да бъде развален от рязко влошаване на самочувствието. Погрижете се за своето здраве и рязко намалете натоварването, ако не искате да се разболеете. По-дълъг престой на открито би Ви се отразил прекрасно.



Скорпион

На Скорпионите ще се наложи да положат не малко усилия, за да избегнат неприятостите и силните преживявания. Денят се оказва много напрегнат и неспокоен а и на практика ще възникват ситуации, изискващи от Вас и бързо вземане на решения, и незабавната им реализация в живота. Трудно ще бъде за тези, от чието внимание се нуждаят семейните работи. Интересите на близките Ви ще са противоречиви и да помирите тези, които са се оказали от различни страни на барикадата, ще бъде практически невъзможно Не е изключено неочаквано и много силно романтично увлечение. Скорпионите днес ще се влюбват мълниеносно и безогледно



Стрелец

Ще ви бъде лесно докажете себе си във всичко, което правите, стига да не сте се претоварили през изминалите дни. Всички нестандартни и странни неща ще ви привличат като с магнит. Добър ден за работа с компютри и техника.



Козирог

В последно време сте довеждали всички до състояние на възторг със своите способности да решавате проблеми и да оказвате подкрепа. Хората, от които до голяма степен зависи как ще се подрежда по-нататък живота Ви, са Ви наблюдавали и сте успели да ги впечатлите. И ако има нещо, за което не трябва да пестите силите си днес, това са размишленията. В края на крайщата , какъв е смисъла да се опитвате да направите впечатление на другите, ако сами не си отдадете дължимото? Днес може да поработите за закрепване на този рефлекс.



Водолей

Имате един ден, подходящ за флирт с помощта на електронни помощници: мобилен телефон, Интернет и даже микрофон, ако успеете да измислите, как да ги използвате за подобни цели. Днес техниката ще е най-добрият помощник и приятел, по пътя на личното щастие.



Риби

Когато сте принудени неочаквано да вземете решение, обхваща Ви страх от носенето на отговорност. Няма нищо страшно в това, под натиск да кажете на обкръжаващите да им кажете онова, което по Ваше мнение биха искали да чуят, защото после може да се премислите. Най-добрата тактика за този ден е, да осъзнаете, че макар и да имате някаква власт над собствения Ви живот, нещата не се въртят около Вас. И не винаги последната дума е Ваша...

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!