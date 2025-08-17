Хороскоп за понеделник 18 август: Овен - шопинг, Телец - половинка, Рак - вълна, Дева - съдба, Стрелец - работа, Козирог - число, Водолей - грешка

Пиксабей

Ето го хороскопа на Ламята за 18 август понеделник.

Овен

Koлкото по- подвижни сте през този ден, толкова по-добре ще бъде за Вас: общите прибежки, заниманията със спорт и даже продължителния шопинг, без съмнение ще бъдат от полза за Вашите отношения. През този ден звездите няма да покровителстват вялите и бездейни хора.

Телец

През този ден звездите препоръчват, да направите неголям подарък на своя любим човек. Просто така, без повод. Той трябва да бъде малък , изящен и с нищо не задължаващ. На практика за Вашата половинка ще бъде най-важно Вашето внимание.



Близнаци

Замисляте да отидете някъде? С компания? Какво пък, сега е най-подходящото време да започнете да си правите планове! Настроени сте да се съсредоточите върху отношенията със своя партньор и да действате неспирно, за да можете и двамата да се чувствате чудесно. Ако и двамата може да си вземете отпуск,вероятно би трябвало да се възползвате от това. Ако нямате тази възможност, възприемайте всичко като отсрочен отпуск и като нещо прекрасно, което ви очаква...



Рак

Дори и такива притеснителни хора като Вас понякога искат да покажат на какво са способни. Вие често се поддавате на това желание, но сега близките Ви хора твърдят, че сте показали на обкръжаващите на какво сте способни. Не спорете с тях! Дълго и упорито сте работили, за да достигнете днешното положение и да станете експерт в своята област. Защо тогава да криете своя талант?



Лъв

Настроението Ви днес ще бъде много язвително и ехидно, което по своеобразен начин ще се отрази на Вашия личен живот. На Вашия любим човек ще бъде доста трудно да хване вълната на настроението Ви, но ако все пак успее, вечерта ще бъде незабравима.



Дева

Странен ден е наистина, през цялото време ще имате усещане за някаква фаталност. Не предизвиквайте съдбата, че накрая наистина може да ви застигне. Правете каквото трябва, пък тогава няма как да не стане каквото искате.



Везни

Ако днес Ви се приискат любовни приключения, разгледайте своя телефонен указател на мобилния. Само че внимателно, за да не се получи така, че да пропуснете някого! Навярно все ще се намери някой там, на който можете да позвъните и да го поканите на романтична среща. Нали сте на ясно, че това с нищо не трябва да Ви обвързва и не трябва да се чувствате задължени, да го обичате до края на живота си.



Скорпион

Не планирайте за този ден развлечения или пълна почивка. Важни ще са деловите контакти и пътувания, особено свързаните с осъществяване на Ваши намерения. Ръководни трябва да Ви бъдат не емоциите, а разумът и затова съвсем трябва да сте на ясно какво искате. Възможни са разногласия с колегите или с хора, с които имате общ бизнес. Има вероятност за проблеми с представители на съдебната система.



Стрелец

През този ден не трябва да пропагандирате ярките си нови идеи (ако , разбира се, ги имате). Нека те да преминат неголям инкубационен период, тъй като им е необходимо известно време да съзреят и да улегнат. Прекарайте този ден така, както Ви се иска, но не се отдалечавайте прекалено от мястото на своя дом. Опитите Ви да се заемете със скучна рутинна работа, могат да предизвикат у Вас раздразнение. Намерете време за изпълнение на несложни семейни ритуали, както и за общуване с приятели от детството и с роднини.



Козирог

Препоръката на звездите за този ден е, да бъдете сдържани в изказванията си. Днес ще сте склонни към безапелационни съждения и малко ще Ви е грижа, ще са приети ли те , и ще бъдат ли приятни за заобикалящите. Споровете ще възникват заради истински дреболии, но може да се превърнат в сериозни конфликти, ако не проявите спокойствие и миролюбие. Денят не е подходящ за раздяла със солидна сума пари, и затова е по-добре да отложите големите придобивки. Не са изключени и подаръци – в това число и ценни, които навярно много ще Ви зарадват.



Водолей

През целия днешен ден не са изключени неправомерни действия и импулси ( например незапланувани покупки). Ще Ви бъде трудно да се удържите в рамките на позволеното, ако изведнъж видите нещо съблазнително, оригинално, излизащо от обичайните рамки. Не отдавайте особено значение на внезаоно възникващи астрономически пристрастия, тъй като още на следващия ден благополучно ще ги забравите, сякаш никога не са съществували. Прекомерната Ви емоционалност може да Ви доведе до депресия даже при незначителни загуби и грешки.



Риби

Има вероятност днес да започнете да ревнувате своя любим човек, и то не от представител на противоположния пол, а от нещо абстрактно и неодушевено.: телевизор, футбол, шопинг или от някаква дейност. Изживяването няма да бъде от най- приятните...

