Хороскоп за понеделник 6 октомври: Овен - край, Телец - конфликт, Близнаци - желание, Рак - решение, Лъв - акция, Дева - ходене по магазините

Ето хороскопа на Ламята за 6 октомври:

Овен

Днешният ден е ден на изненади - и хубави, и лоши. Във Ваше отсъствие са станали някои неща, които не знаете. Неочаквано ще раразмотаете това кълбо от проблеми, и ще останете разочаровани. Ваш приятел ще Ви покаже истинското си лице, а това ще стане последната капка, която ще Ви даде право да сложите край на тези нездрави отношения. Ще получите важни уроци за човешката природа. Възможно е просто да запомните това, което сте научили, и да се възползвате от него в бъдещи ситуации.

Телец

В никакъв случай не трябва да се съмнявате в своите способности! В препълнения Ви график няма място за съмнение. Освен това те са напълно неоснователни. Вие не само ще можете моментално да разгледате потенциалните проблеми и конфликти, но ще съумеете и да покажете начин за тяхното разрешаване. Дошло е време да излезете от сянката, и да застанете в светлината на прожекторите. Човекът, който Ви се възхищава, изчаква момента , когато ще постигнете своето и ще дарите на ситуацията своето неповторимо очарование.



Близнаци

Денят ще донесе доста ситуации, изисквайки спокойно и сериозно отношение. Не оставяйте без внимание нито своите, нито чуждите грешки. Ще Ви е нужна наблюдателност и желание да изучите детайлно всеки проблем, изискващ разрешение. Не се страхувайте че ще бъдете наречени педант и заядливец, а задавайте колкото се може повече въпроси и събирайте полезната информация малко по малко.. Възможна е появата на нови съюзници и хора, които ще играят голяма роля в бъдещия Ви професионален и личен живот.



Рак

Днес разговорът с Вашия любим човек може да се окаже много тежък и няма да донесе удоволствие нито на Вас, нито на него.. Само че той е просто необходим, за да можете да приключите с всичко. А и да стигнете до едно важно и изгодно решение. Бъдете търпеливи и мъжествени.



Лъв

Няма да е излишно да внесете повече яснота и ред в своя личен живот, а също и в отношенията с децата. Ако се занимавате със свободна творческа дейност, опитайте да се самодисциплинирате. Това ще се отрази положително на Вашите достижения и ще Ви позволи да сте по-уверени в своите способности. В същото време сте в състояние да станете организатор на увеселително или познавателно мероприятие, презентация, делова среща или рекламна акция. При това ръководенето Ви ще бъде продиктувано не от желание за развлечения, а от чувство за дълг.



Дева

Деви, звездите днес Ви съветват, да не даватае на своята половинка прекалено големи пълномощия, особено що се касасе до ходене по магазините. Има вероятност да се „сдобиете” съвсем не с това, от което имате нужда, независимо от Вашия подробен инструктаж. Ако искате всичко да е направено така, както трябва, направете си го сами!



Везни

На работното си място може да се сблъскате със сериозни проблеми. Не е зле да се замислите, как да промените създалите се неблагоприятни отношения с шефовете и колегите, защото ако не го направите, в скоро време ще се окажете заобиколени от недоброжелатели и конкуренти. Възможни са разногласия с отдавнашни партньори, които да поискат преразглеждане на условията за сътрудничество. Съвсем не така стоят нещата при личните отношения: тук, в крайна сметка, е съвсем ясно кои е враг и кой –не. Но въобще не си и мислете, че ще можете да общувате само с онези, които са Ви симпатични. Денят ще изисква контакти и с недружелюбно настроени хора



Скорпион

Дългият период на Вашата увереност в себе си в този момент преживява не само възходи, но и падения. Търсите знак, който да Ви покаже, че сте на верен път? Ако от време на време се съмнявате в себе си, това още не е края на света, та затова не почвайте да си правите самобичуване. Може да поразпитате роднините и приятелите, какво мислят относно това, което вършите, но това вместо да Ви помогне, ще Ви забърка още повече. Най-доброто, което можете да направите, за да запазите душевното си спокойствие е, да проявите търпение. Просто продължавайте да вървите напред и да вярвате в себе си.



Стрелец

Мероприятията, насочени към разрешаване на материалните проблеми се постарайте да осъществите сутринта. По това време късмета ще Ви съпътства: може Вас лично, а може и Вашите финанси, семейство или родители. През деня ще нарастне вероятността за разминавания и непредвидени усложнения. Не са изключени остри конфликти с хора от ежедневното Ви обкръжение: спътници, събеседници, приятели, колеги или близки. Стремейки се към оригиналност, не забравяйте да се придържате към набелязаните заедно с партньорите стратегии.



Козирог

Може да разчитате на подкрепата на своите близки, която до голяма степен ще облекчи този и без това не лек ден. Ще възникнат не малко проблеми, но всички те може да бъдат решени само в случай, че не решите да действате самосиндикално. Не се стеснявайте да признаете, че сте се отзовали в затруднено положение. Ако скривате това, никой дори няма и да се досети, че имате нужда от помощ. Въобще през този ден може и трябва да говорите с близките за всичко, което Ви тревожи и вълнува. Ще чуете не само добри думи, но и полезни съвети, а и ще почувствате облекчение, споделяйки своите преживявания с добре настроени слушатели.



Водолей

Като избягвате експериментите и във всичко се придържате към общоприетите правила, постепенно се придвижвате към целта. Не се поддавайте на провокации. Хората, които Ви убеждават, че можете да постигнете всичко с помощта на рисковани авантюри, или искат да Ви излъжат, или не могат да разберат цялата сложност на сегашната ситуация. За щастие имате интуиция, която няма да Ви подведе даже и в най-сложните моменти. Не се опитвайте да казвате на приятели какво трябва да правят, и какво - не. Съветите Ви не само ще останат недоразбрани, а даже хората, към които са адресирани, ще се почувстват обидени. Така че е най-добре, да бъдете внимателни в изказванията си....



Риби

Днес ще Ви бъде трудно да вземете решение дали да разкажете на своя любим чпвек за тревогите и съмненията си. Само че трябва да повярвате, че за него е наистина важно да знае , какво става с Вас и затова ще е най- добре обезателно да споделите с него за всичко, което Ви вълнува и подтиска.

