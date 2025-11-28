Хороскоп за събота: Овен - плюс, Телец - съмнение, Близнаци - успехи, Лъв - идея, Дева - човек, Скорпион - камък, Водолей - пари

Кадър Пиксабей

Ето хороскопа на Ламята за събота

Овен

Безусловният плюс на този ден е, че Ви е предоставена почти пълна свобода на действие. Ще можете да взимате решения самостоятелно, и да реализирате своите планове в живота, без да очаквате подкрепа и одобрение от когото и да било. На последните днес съвсем не трябва да разчитате, тъй като срещу Вас ще са и онези, които до неотдавна са били на Ваша страна. И в личните отношения нещата ще бъдат сложни, като не веднъж ще имате усещането, че се приближава буря, и то не на шега. Някак ще съумеете да загладите острите ъгли, но за по-нататъшни взаимоотношения не може да става и дума.

Телец

В никакъв случай не трябва да се съмнявате в своите способности! В препълнения Ви график няма място за съмнение. Освен това те са напълно неоснователни. Вие не само ще можете моментално да разгледате потенциалните проблеми и конфликти, но ще съумеете и да покажете начин за тяхното разрешаване. Дошло е време да излезете от сянката, и да застанете в светлината на прожекторите. Човекът, който Ви се възхищава, изчаква момента , когато ще постигнете своето и ще дарите на ситуацията своето неповторимо очарование.



Близнаци

Чак до вечерта ще бъдете обект на особеното внимание на Фортуна. Хармоничното самочувствие, отлично настроение и желанието да сте от полза, ще способстват за блестящите резултати във всяка започната от Вас работа. В същото време помнете, че не трябва да оставате сами. Около Вас ще има много хора, желаещи да Ви окажат подкрепа, и едновременно с това - споделящи Вашите възгледи. Не е изключено да се окажете един от духовните лидери в своята среда. Твърде възможни са успехи в такива сфери като преподаване, техника, спорт, литература, научни изследвания, медицина, реклама и туризъм.



Рак

Днес Вие ще бъдете донякъде груби с Вашия любим човек , дори и сами да не забелязвате това. Може пък днес чувствителността му ще се окаже повишена? Така или иначе звездите Ви препоръчват да внимавате за това, което говорите, а и как го казвате....



Лъв

Днес ще бъдете източник на най-безумните идеи. Решенията Ви за решаване на проблемите с Вашия любим човек или някакви други проблеми, ще са толкова оригинални, че на Вашият най- близък човек понякога ще му става страшно. Впрочем, той може да гледа от Вас и скоро да стане същия...



Дева

Постъпките на Девите ще привличат вниманието и представителите на този знак ще се окажат най-обсъжданите личности за деня. Това може много да Ви дразни, тъй като съвсем не сте имали намерение да ставате обект на сплетни, но едва ли ще успеете да повлияете на ситуацията, така че просто се дръжте достойно и се постарайте да не се злепоставяте. Няма да е зле, да се запознаете с желаещите за това: ярките личности винаги предизвикват интерес. За съжаление верроятността да срещнете съюзник, съмишленик, и даже просто интересен човек, не е особено голяма. По-добре предпочетете общуването със старите познати.



Везни

Неутрален ден от всяка гледна точка, освен романтичната, където влиянието на позитивните тенденции ще бъде осезаемо. Днес ще можете да решите много лични проблеми, ако се отнесете към тях сериозно, а не оставяте нещата на самотек. В общуването с любимия човек избягвайте недомлъвките. Колкото сте по-искрени , толкова ще бъде по-добре. Възможно е преодоляване на разногласията с по-възрастни роднини и стари приятели, не одобряващи някои Ваши постъпки в близкото минало. Ако продължавате да държите на обичайния си начин на действие, това няма да Ви помогне по никакъв начин да постигнете успех. Абстрахирайте се от всичко, и си спестете неразбориите и усложненията.



Скорпион

Днес ще се поразвълнувате, забелязвайки, че в ситуация, която Ви се е струвала пределно ясна, същестрвуват някои подводни камъни и дълбочинни течения, но за сега не можете да определите тяхното влияние. Ако обичате да действате „чрез опитване”, ще си стегнете оръжието; ако сте прекалено увлечени от теоретичните разсъждения, ще изпуснете интересни възможности. Всъщност е най-добре да потърсите златната среда. Ще се появи силно желание да споделите с някого своите преживявания и съмнения. Търсете въздържан и неразговорлив човек: да откровеничите с дрънкало днес е особено опасно.



Стрелец

Денят е благоприятен за тези, които са готови да работят много, упорито и с минимални почивки. Настойчивост, усърдие и нежелание за отстъпки в неблагоприятни обстоятелства Ви помагат да укрепите своите позиции, да завоювате доверието на влиятелни хора, на ръководството и уважаваните колеги. Днес няма да Ви се наложи да прилагате героични усилия , за да се покажете от най-добрата си страна. Възползвайте се от това и укрепете своите позиции. Много интересна картина се оформя в сферата на личните отношения. Очакват Ви големи изкушения, свързани с някакви събития от миналото и с отдавнашни симпатии. Да попаднете в капан е доста лесно, но да се разкъсат паяжините на илюзиите и спомените, ще бъде сложно.



Козирог

Не Ви се иска особено да се занимавате с домашна работа, но днес задълженията ше бъдат прекалено много. Не мислете толкова за своята реализация. Предстои да Ви направят интересно предложение, но се постарайте много добре да го обмислите, преди да приемете или откажете. Ще се наложат много пътувания, но тъй като сте свикнали с това темпо на живот, ще приемете всичко спокойно. Разчитайте на поддръжката на близки хора, но по стечение на обстоятелствата днес може да не я получите. Ще се наложи да се оправяте сами.



Водолей

Днес ще се наложи още веднъж да се убедите , че да се изграждат отношения е доста трудна, а и често неблагодарна работа. Впрочем, ако днес успеете да преодолеете всичко възникнали между Вас проблеми, от рода на неразбиране, недоветие и съмнение, то с новите проблеми ще се справите много лесно.



Риби

Хубав ден за решаване на важни парични въпроси и инвестиции. Прекрасните семейни и романтични отношения ще Ви създадът щирок поток от жизнена енергия. Старайте се да използвате свободното си време за задълбочено изучаване на научни или философски въпроси, или се заемете с медитация.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!