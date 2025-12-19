Хороскоп за събота: Овен - живот, Телец - човек, Близнаци - приятел, Рак - ден, Лъв - изгода, Дева - кръгозор, Везни - мечта

Пиксабей

Овен

Ако говорим по същество, целият Ви живот е основан на способността Ви да водите преговори. Малко отстъпвате, малко Ви остъпват, и постигате взаимоизгодно споразумение. Днес един от преговорите, които водите, ще стане проблемен. Ако Ви се струва, че жертвате прекалено много, надигнете глас. Напълно вероятно е, втората страна да изрази желание за повторно обсъждане, за да стигнете до положителен резултат, ако се върнете на масата за преговори, имайки в главата потенциално решение.

Телец

Днес в хода на събитията ше станат неочаквани промени, които не може да не Ви засегнат. Най-вероятно ще Ви се прибавят нови грижи и ангажименти и остава да се надявате, че ще бъдат приятни. Отгоре на всичко Вашият любим човек ще откаже да Ви сподели някаква своя тайна, защото ще се бои да не се разприказвате, или ще реши, че това не Ви засяга. Не се вълнувайте - ще раберете всичко малко по- късно!



Близнаци

Вече сте на сто процента готови да осъществите намисленото, а ентусиазмът може да се предаде и на Вашите приятели. Възможно е, те да почнат да правят нещо подобно на онова, което сте планирали, или да Ви попитат може ли да последват Вашия пример. Ако може да преразгледате плановете си и да се пренастроите на екипна работа, би било много добре. Какво може да е по-добро от нов начин на действие в компанията на стари приятели?...



Рак

Днес може да постигнете много, само че после, анализирайки събитията на деня, ще сте принудени да признаете, че с някои неща даже не си е заслужавало да се заемате. Ако искате да избегнете грешки, трябва да се ръководите от своя здрав разум, а получените съвети трябва да оценявате критично. Внимавайте, за да не се окажете жертва на манипулация. Денят ще Ви донесе нови запознанства, които, за съжаление, съвсем няма да имат този характер, който очаквате: вместо романтични отношения, ще Ви предложат делово партньорство, а надеждния съюзник, за който така сте си мечтали, ще бъде само нов обожател.



Лъв

Общувайте с хората, не мислете прекалено много за материалната изгода. Нали по този начин имате възможност за обмен на впечатления, получаване на една или друга информация, а това, в рамките на денонощието се явява огромна ценност. Това е прекрасно време за закупуване на книги и четене на статии с актуално съдържание, както и за интензивен обмен на мнения със съмишлениците. Оригинален смел замисъл , роден в разговор с приятели, може бързо да се превърне в реалност, и по този начин и Вие, и Вашите събеседници, ще минете веднага от думи към дела.



Дева

Девите са готови за решителни действия и кардинални промени във всяка сфера. Доколкото деловата активност по понятни причини днес не е висока, болшинството представители на знака ще се съсредоточат върху личния си живот. Бедата е в това, че близките Ви хора не разбират Вашите стремежи и намерения, а Вие нямате желание да им обяснявате каквото и да било. Така че вероятността за конфликти за съжаление е твърде висока. Това е не лош ден за пътуване и екскурзии, а също и за всякакви други занимания, способстващи за разширяване на кръгозора. Но пък с физическите натоварвания не се престаравайте - те биха могли да да доведат до влошаване на самочувствието.



Везни

Ще Ви зарадват новост, свързани с финанси: може да се окаже че ще узнаете, че в близко време заплатата Ви ще се увеличи. Ще Ви зарадва не само перспективата за увеличаване на паричните постъпления, но и факта, че Вашите старания и професионални качества най-сетне ще бъдат забелязани и оценени. Само че трябва и да си дадете сметка, че и задълженията ще станат повече. Ако мечтаете за промени в личния си живот, трябва внимателно да се огледате около себе си. Според звездите, редом с Вас ще се окаже много интересен човек и няма да се наложи да направите огромни усилия, за да завоювате неговото внимание.



Скорпион

Предстои Ви да направите нелекия избор между собствените интереси и желанията на близките хора. Дошло е време да признаете, че не всички Ваши желания може да бъдат реализирани в живота - или поне не за сега. На семейните представители на знака ще бъде малко по-лесно да се справят проблемите, благодарение на помощта на близки и роднини. Не се предавайте на униние - доброто настроение и оптимизъм са Ви страшно необходимо за придвижването Ви напред. Затова за този ден трябва да си планувате занимания, които водят до приятно разположение да духа.



Стрелец

Стрелците допускат прекалено много грешки, създавайки с това проблеми не само за себе си, но и за своите съюзници. Да се призовават представителите на знака за предпазливост, е безполезно- на тях просто не им е до това, тъй като денят е изпълен със събития, всяко от които изисква незабавна реакция. Постарайте се поне от време на време да се оглеждате назад, а това ще Ви позволи да оптавите допуснатите пропуски. Постъпките Ви ще удивляват Вашите близки, и то - неприятно. Затова трябва да бъдете готови за критика, а и за неприятни въпроси. Ако успеете да запазите спокойствие и да не дадете воля на емоциите, ситуацията ще се стабилизира.



Козирог

Нищо не Ви напомня за стойността на парите така добре, както качествената, честна и напрегната работа. Днес ще се наложи да употребите не малко усилия, а резултата може и да не Ви зарадва много. За сметка на това самият процес на работа ще бъде доста интересен, а и благодарение на всичко ще можете да се запознаете с нови хора, които ще открият пред Вас нови възможности. Ако насочите усилията си в нужната посока, , те ще бъдат възнаградени не с пари, а с доста интересни други неща.



Водолей

Да изучим своето обкръжение колкото се може по-подробно, никога не е излишно, а сосбено сега, когато всичко толкова бързо се променя, е просто необходимо. Даже и да не Ви се струва така, промените се случват постоянно и много внезапно. Положете повече усилия, за да получите колкото се може по-подробна картина за ставащото. Тогава по-добре ще разберете, в каква посока се променя ситуацията. Учете се да разбирате разликата - това ще Ви даде добър урок как трябва да се промените Вие, и по-точно – в каква насока.



Риби

Вашият любим човек днес няма да иска да обясни нищо от своето поведение, даже неговитеите обяснения да са жизнено необходими за запазване на Вашия тандем.Постарайте се да не го заставяте, но му дайте да разбере, че без обяснения ще стигнете до никъде.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!