Хороскоп за събота 13 септември: Рак - задача, Лъв - характер, Дева - лидер, Везни - дом, Стрелец - мисъл, Козирог - труд

Пиксабей

Ето хороскопа на Ламята за вторник

Овен

За Вас този ден няма да бъде толкова лош. Ще се появят нови задачи, решаването на които не само ще Ви увлече, но и ще Ви позволи да откриете у себе си неочаквани таланти. Може да намерите нови увлечения, или да откриете допълнителен източник на доходи. Кръгът Ви на общуване ще се разшири, но хората, стремящи се да бъдат редом с Вас, не са така добри и безкористни, както Ви се струва. Необходима е яснота, за да избегнете ненужните контакти. На някого ще се сторите недружелюбни, но това не е голяма беда. Вечерта самочувствието Ви може да се понижи и не е изключена безсъница.

Телец

Вече много години подред се хващате едно след друго за различни желания, сякаш те са връзка червени балони. Днес някой от тези балони може да се изплъзне от пръстите Ви и да отлети, но не трябва да се впускате в гонитба. Погледайте как се издига все по-високо и по-високо, за да се приземи по-късно на неизвестно място.А после се постарайте да осъзнаете, че всъщност той не Ви се е изплъзнал, а просто Вие съзнателно сте го пуснали. Ценете факта, че именно Ваша е била решаващата и последна думав този сценарий, а после ди потърсете нов червен балон.



Близнаци

На много от Вашите желания не е съдено да се сбъднат, но щедрата компенсация на звездите ще бъдат видимите промени към по-добро, в личния Ви живот. Ако сте влюбени, съсредоточете се на своите отношения с избраника. Нека подходът Ви към съществуващите проблеми бъде сериозен и сами ще се убедите, че те може да бъдат разрешени много бързо и за взаимно удоволствие. Ако пък сега сте в процес на търсене на своята „половинка”, трябва да активизирате действията си ! Потърсете помощ от приятели или използвайте съвременните технологии, но не стойте със скръстени ръце! Финансовите перспективи не са цветущи. Не само че няма да получите пари, но и тези, които имате, няма да бъдат похарчни по най-добрия начин. Не се отчайвайте! Късметът непременно ще Ви се усмихне, ако запазите доброто си настроение до вечерта.



Рак

Днес предстои да се справите със сложна задача, която ще бъде поставена от Вашия любим човек. Постарайте се да се справите с всичко, като употребиите максимално старание и усилия. В противен случай и при най-малкия неуспех ще бъдете обвинени, че не сте искали това да стане, и индиректно ще се правят изводи за отношението Ви към въпросния човек.



Лъв

За Вас този ден е свързан по-скоро с предизвикателство, отколкото с победа. Неочаквано (и съвсем не на време) ще напомнят за себе си Вашите недоброжелатели и съперници. Може би е по-добре да отклоните схватката, но като се имат предвид особеностите на Вашия характер, вероятно ще предпочетете да започнете бойни действия. Няма да можете да се съсредоточите върху домашната работа, и не всичко, което сте си планирали, ще бъде свършено. Във връзка с това са възможни обиди от близките. Опитайте се да разгоните облаците, появили се на хоризонта, защото иначе има опасност от сериозен конфликт.



Дева

Очаква Ви един напълно успешен ден. Благодарение на умението правилно да си поставяте цели и да организирате чуждия труд, ще постигнете големи успехи в работата. Сега е възможно най-подходящото време за проява на лидерски качества. Можете да давате разпореждания и да ръководите останалите, а резултатът няма да е по-лош от когато действате самостоятелно. При това отлично ще усещате, кога натискът Ви става прекомерно голям, и на време ще отстъпвате, избягвайки конфликтите. Съчетаването на безупречна логика и блестяща интуиция, ще Ви помогнат бързо да се справите с личните проблеми.



Везни

Идеален ден за покупки и придобивки, особено на неща, придаващи уют на дома ви. Най-вече днес ще ви вълнуват сигурността и надеждността на нещата. Днес лесно могат да ви извадят от равновесие, затова не обръщайте прекалено внимание на всичко, което ви казват.



Скорпион

Не си заслужава днес прекалено да разчитате на помощта на своя любим човек: тя повече ще напомня мечешка услуга, отколкото реално подпомагане. Така че ако изведнъж Ви зададе сакралния въпрос: „Да ти помогна, или да не ти преча?” най- добре ще бъде да му отговорите:”Не ми пречи!”.



Стрелец

Обективността е нещо като регулярен прием на храна: тя е съвършено необходима за здравословно съществуване. Сега широтата на Вашите възгледи е възможно да бъде подложена на изпитание. Как ще се справите с това, което дори при Вашето разкрепостено мислене не попада в никаква категория? Игнориране? Или ще започнете да се съмнявате в себе си? Или ще се съмнвате в събеседника си? Не забравяйте, че най-добрият подход в подобни случаи се получава от вярата в правилността на собствените разсъждения плюс здрава порция скептицизъм, минус съмнения в себе си и голяма умереност.



Козирог

Ако са Ви скъпи създадените с някого отношения, или искате да запазите своята репутация, не предприемайте никакви сериозни крачки през първата половина на деня. Вашата смелост в съчетание с идеализма и самоувереността може да Ви отклони, и да се стигне до разрушаване на онова, което сте създавали с голям труд. Истината, която гласи, че трябва да се бърза бавно, ще бъде много подходяща за втората половина на деня. С голямо внимание шлифовайте всеки детайл и тогава и в най-хлъзгавата ситуация ще бъдете надеждно застраховани от неуспехи.



Водолей

Не е нужно бързане нито в решенията, нито в постъпките. Този ден изисква дисциплина, а не суетене. Може да се занимавате с пресмятане, планиране, съставяне на отчети и други дейности, изискващи точност и повишено внимание. По-зле ще сте със задачите, изискващи творчески подход. Едва ли ще се появят идеи, достойни за Вашето внимание. В личния Ви живот предстоят промени, които ще са толкова неочаквани, че даже няма и да можете да предположите, какви ще са техните последствия. Не се вълнувайте, тъй като всички изброени събития ще са Ви от полза в бъдеще.



Риби

Животът е дълъг път, изпълнен с големи загадки. Вървете напред и се старайте да намерите решения на насъщните проблеми. Възможно най-добър ще бъде прагматичния подход. Въведете ред в своята стая, подредете своето работно място, убедете се, че нямате неплатени сметки, а след това може да си отдъхнете. Просто Ви е нужно, да прекарате определено време с приятели, за да си отдъхнете от всички онези важни въпроси.

