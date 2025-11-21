Хороскоп за събота 22 ноември: Близнаци - сметка, Лъв - избор, Везни - поклон, Водолей - живот, Риби - любов

Пиксабей

Ето хороскопа на Ламята

Овен

Денят е „празен” - не обещава нито големи успехи, нито значителни разочарования. Овните днес са учудващо спокойни и невъзмутими. Жизненият потенциал на представителите на знака е снижен, и повече от всичко те искат просто да си отдъхнат. Възниква желание за отмяна на всякакви по-раншни планове, което едва ли ще бъде прието добре от отсрещната страна. Остри конфликти с близките Ви едва ли ще възникнат, но пък мълчаливо неразбиране е твърде вероятно. Особено трудно ще бъде да намерите общ език с любимия човек и затова романтичните срещи едва дали ще оправдаят Вашите очаквания.

Телец

Благоприятен ден за занимания, изискващи не само знания и опит, но и фантазия. Ще имате възможност да се изявите, да блеснете с неизявения до сега интелект и изключителни таланти . Наистина, около Вас ще има не само почитатели, но и завистници - недоброжелатели, и то - настроени доста решително. Така че при контактите трябва да бъдете много внимателни. Ако искате промени в личния си живот, не очаквайте милост от природата и подаръци от съдбата, а действайте самостоятелно. Звездите винаги поощряват онзи, който е готов да прояви инициатива.



Близнаци

Днес яснотата е особено важна, затова трябва колкото може повече да се постараете и да се убедите, че говорите именно това, което сте искали да кажете, и че хората правилно Ви разбират. Ако не направите това, възниква сериозна опасност от конфликти. Проверявайте по няколко пъти всички изпращани от Вас писма по електронната поща, а в разговорите внимателно обмисляйте онова, което искате да кажете, преди да си отворите устата. В крайна сметка Вие ще бъдете възнаградени за своята предвидливост и съобразителност.



Рак

Много нестабилен емоционален фон. Раците не само са склонни към раздразнителност, но са и доста поривисти, и далеч не винаги ще успяват да се контролират. Освен това представителите на знака ще бъдат принудени да общуват с неприятни хора, което също няма да помага за постигане на душевно равновесие. Постарайте се все пак да потърсите приятни впечатления: разходете се в живописни места, или се занимавайте с любимата си дейност. Или иначе казано, измислете си „компенсация” на негативните тенденции. Лесно ще можете да намерите общ език с родителите и други представители на по-възрастното поколение. Можете да посетите роднини.



Лъв

В този ден трябва да се опасявате от всички представители на противоположния пол,отговарящи на Вашите изисквания за външна привлекателност като цяло, и красота – в частност. Те могат даже със самото си съществуване да Ви накарат да се замислите, до колко Вашата половинка се явява за Вас точния избор.



Дева

Днес ще се наложи да сте максимално сериозни с Вашия любим човек, даже и на него да му се иска да се посмее, да се пошегува или да се направи за кратко на глупак. Само че единствено деловия подход при общуването ще Ви осигури пълно взаимно разбиране и подкрепа, а за момента точно това Ви е нужно.



Везни

Не се учудвайте, ако в близките няколко дни получите още по-голямо внимание. Вие сте необикновено очарователни и привлекателни, и затова на хората им харесва, да прекарват времето си с Вас. Няма нужда да напомняме, че тефтера Ви е просто препълнен от покани и предложения, но за Вас не представлява трудност да се оправите с тях. Някой от Вашите поклоници ще даде да се разбере, че точно Вие сте човекът, който така не му е достигал....



Скорпион

Достатъчно! Накрая вече е дошло време, да се освободите от всички онези опасни чувства, с които се е наложило да се сблъскате. Опитайте се да се справите с тях, и даже си позволете и малко развлечения. Вероятно вече от самата мисъл , че ще се отпуснете и ще престанете да се безпокоите и ще се почувствате по-добре, вече наистина ще сте добре. Но ако искате да си повдигнете настроението, планирайте да прекарате известно време с любимия човек.



Стрелец

Съвсем няма да може да се каже, че се намирате в изгодно положение. Вашите грешки, пропуски и недовършени неща ще са видими за всички, а постиженията и успехите ще бъдат тайна за семейството, пазена зад седем врати. И въобще не бива да се хвалите с успехите си, защото това ще се отрази зле на Вашата репутация. Така че ще се наложи да останете в сянка, и да чакате онзи щастлив момент, когато справедливостта все пак ще възтържествува. Всъщност, има един човек, който вярва във Вас и е готов винаги и във всичко да Ви подкрепи. Трябва само да разберете, кой е той - стар приятел, възлюбеният, или роднина, и ще намерите съюзник, за който преди дори не сте могли да мечтаете.



Козирог

Днес можете безрезервно да се довеите на своята интуиция. Тя ще Ви преведе през целия ден, внимателно пазейки Ви от всевъзможни малки неприятности и то така, че даже и да не ги забележите. Ако действате въпреки нейните съвети, рискувате да се заплетете в лъжа, а даже и не в една...



Водолей

Нещо е на път да се случи, и Вие отлично знаете това. Възможно е, да е крайно време, за да определите среща на човека, по който от доста отдавна въздишате и да си изясните, дали и двамата сте готови, да изведете отношенията си на ново ниво. Последното, направено от Вас предложение е напълно възможно да бъде прието. Или да е била получена и одобрена Вашата кандидатура.... Убедете се, че сте готови за голяма изненада в живота си. Не поемайте твърде много задължения, тъй като много скоро няма да сте господари на собственото си време....



Риби

За да си станете още по-близки, трябва да се грижите за нещо или някого заедно. Не е важно дали това ще бъде коте, кактус или дете. Важното е, че общата грижа ще ви сближи още повече. Днес е много подходящ ден да се сдобиете или да си изберете такъв обект на колективна любов.

