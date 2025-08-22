Хороскоп за събота 23 август: Овен - успех, Телец - секунда, Близнаци - съвест, Рак - човек, Дева - самочувствие, Везни - пари

Пиксабей

Eто хороскопа на Ламята за събота

Овен

Трудете се - този ден е свързан с успехи, но тези успехи няма да са леки, нито случайни. Ще успеете много да постигнете на професионалното поприще, да блеснете с делови качества и да се покажете в най-добра светлина. За съжаление в сферата на личните отношения не всичко ще върви така гладко. Тук за проява на инициатива не е желателн дори да се мисли. Ходенето след своите капризи и необмислените постъпки съвсем не са желателни, а в интерес на точния израз - недопустими са. Денят също е подходящ за всякакви домашни дейности, а и за съвместна дейност с членовете на семейството си и с приятели. Откажете се от мисълта че всички и за всичко са длъжни да Ви слушат, и животът изведнъж ще стане по-лек и весел.

Телец

Компанията на Вашите роднини , приятели и колеги днес съвсем няма да е приятна за Вашия любим човек и по тази причина той ще се чувства неуютно. Затова се постарайте да му спестите това удоволствие, а ако не можете, дори и за секунда не се отделяйте от него. До Вас той ще се чувства доста по-уверен.



Близнаци

Днес ще бъдете свидетели на зрелището, как Вашия любим човек ще се чуди и опитва да се справи с ваш общ проблем. При това Вие едва ли ще искате да помогнете, а и да искате, няма гаранция, че ще можете, дори това да е наложително. За Вас най- главното е, да не се скарате със съвестта си.



Рак

Днес на Вашия любим човек ще бъде интересно да си изясни причините за Вашето поведение. Дори и да няма никакви особени причини, а и поведението Ви да не се различава кой знае колко от обичайното, звездите препоръчват да измислите нещо. В противен случай има опасност, да Ви заподозрат в неискреност.



Лъв

Финансовите проблеми могат да се появяват и да изчезват, но днес Вие навлизате в такава фаза, когато поведението Ви по паричните въпроси ще се окаже под контрола на хора, които имат влияние над Вас. Напомнете им, че сте в състояние самостоятелно да се справяте със своите задачи, а след това потвърдете думите си с действия. Спомнете си, как в последно време сте хвърляли прах в очите, и се постарайте да стоите по-на страна от този хлъзгав път. Покажете, че наистина умеете да боравите разумно със своите пари.



Дева

Гръм от ясно небе може да Ви дезориентира, особено ако имате отношение към някакви дремещи чувства или неизяснени ситуации от миналото, които отдавна сте считали приключени. Престанете да мислите за това и се ориентирайте към перспективното. Проявете инициатива. Това не само ще подобри Вашето самочувствие, но ще Ви покаже проблемите Ви в истинската им същност, а и ще Ви подари толкова необходимото Ви усещане за перспективност Гръм от ясно небе може да Ви дезориентира още от сутринта, особено ако има .



Везни

Може да сте във възторг от своите приятели, но не си заслужава, да им доверявате своето портмоне. Във всички случаи не е нужно да позволявате управлението на личните си ресурси и спестявания на непроверени хора, които още не са завоювали правото да се наричат Ваши съмишленици и не са преминали теста за порядъчност. Чак до вечерта ще се запази вероятността за малки загуби, всяка от които ще подрива по малко Вашето благосъстояние. Не са изключени допълнителни разходи заради децата. Потърсете си приятна компания за малкото свободно време, което ще имате.



Скорпион

Определено е настъпило време, в което по-опростено да гледате на нещата. Затова потърсете сред цялата суматоха хладнокръвен компаньон. Малко реалксация и почивка с човека, с когото се чувствате свободно, ще възстанови Вашето спокойствие. Тихото кафе или дори дома(„..доме, доме, сладки доме”) , могат да се окажат най-добрите идеи. Когато мълчанието не е по-приятно от разговорите и смеха, значи сте на нужното място в нужното време и с нужния човек.



Стрелец

Опитайте се през този ден да не усложнявате прекалено онова, което става между Вас и човекът, по който въздишате всяка нощ. Днес ще бъдете склонни към дълбоки размисли, и би било идеално, ако успеете да избегнете депресията.



Козирог

Не се страхувайте от своите оригинални мисли и идей, дори и да Ви се струват съвършено откачени. При всички положения Вашата половинка ще ги подкрепи, а и ще направи всичко възможно и невъзможно, да ги реализира в живота. Ако това, разбира се, не са идеи за скорошна раздяла завинаги....



Водолей

През целия днешен ден не са изключени неправомерни действия и импулси ( например незапланувани покупки). Ще Ви бъде трудно да се удържите в рамките на позволеното, ако изведнъж видите нещо съблазнително, оригинално, излизащо от обичайните рамки. Не отдавайте особено значение на внезаоно възникващи астрономически пристрастия, тъй като още на следващия ден благополучно ще ги забравите, сякаш никога не са съществували. Прекомерната Ви емоционалност може да Ви доведе до депресия даже при незначителни загуби и грешки.



Риби

Предстои Ви един тежък ден, в който ще Ви се струпа цяла планина от задачи, ни това не значи, че трябва да се разстройвате. Звездите твърдят, че наградата за тоя труд ще бъде, че загубите ще се покрият с лихви. През този ден животът няма да покровителства мълчаливците и затова ако чувствате нещо, не се стеснявайте да го обсъдите с хората около себе си. Просто не трябва да трупате отрицателни емоции.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!