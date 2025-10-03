Хороскоп за събота 4 октомври: Рак - талант, Лъв - заблуда, Дева - познат, Стрелец - ъгъл, Козирог - хармония, Риби - първо място

Пиксабей

Ето хороскопа за 4 октомври

Овен

Би било добре да се замислите за събитията от недалечното минало, и да анализирате своите постъпки и изказвания. Много от това, което става днес, се явява следствие на нещо, направено от Вас по-рано, и всъщност се сблъсквате с последствията от собствените си грешки. За съжаление, днес сте склонни да търсите виновни, а не изход от положението, та затова демят ще бъде доста неефективен. Вечерта е възможно неразположение, като са вероятни главоболие и безсъница. Откажете се от вредните привички и запазете верността си към здравословния начин на живот: днес трябва да се погрижите за себе си.

Телец

Телците, както обикновено, са верни на закона и спазват традициите, но днес са склонни да нарушават правилата и да постъпват така, както им подсказва интуицията. Обкръжаващите ще недоумяват, когато постигате успех, и ще са уверени, че всичко е станало в резултат на случайност, на стечение на обстоятелствата и съвсем не може да имате някаква заслуга за това, а камо ли, че е плод на Вашите усилия. През този ден е най-добре да не обсъждате сериозни въпроси, а да се отдадете на неформално общуване с приятели. Ще блеснете с остроумие и ще повдигате настроението на обкръжаващите. Лесно ще завоювате симпатиите и даже може да породите у някого истинска любов.



Близнаци

Изпълнението на ежедневните Ви задължения през този ден се облекчава. Възможно е да Ви се почви добра компания или услужлив помощник, с когото приятно да прекарате деня. Това е подходящ момент, за да придадете на свършената по-рано работа красива и привлекателна форма. Хубаво би било да въведете в ред своето работно място, а също и да се оправите с малките си дългове. Ако провеждате курс на лечение, спазвайте инструкциите на лекаря, а и снабдяването с необходимите лекарства няма да представлява никаква трудност.



Рак

Има вероятност да откриете у себе си таланти и способности, останали по-рано незабелязани. Много бързо се учите да прилагате чуждия полезен опит и добрите навици. Денят е подходящ за общуване с умни и интересни хора, които с желание ще Ви приемат в своята компания. Що се отнася до повърхностните особи, които се интересуват само от себе си - дръжте ги по-далече. Общуването с тях само би Ви огорчило. По начало с желание помагате на всеки, който се нуждае от това, без да чакате благодарност, а това винаги прави впечатление.



Лъв

Днес Вашия любим човек ще се старе да Ви надхитри и да Ви върти на пръст. Всъщност, той може да не направи това по най-коварния начин , което означава, че не трябва да бъдете прекалено подозрителни и да търсите скрит замисъл непрекъснато. Заблуда може да се окаже и това, че няма скрит замисъл.



Дева

Постъпките на Девите ще привличат вниманието и представителите на този знак ще се окажат най-обсъжданите личности за деня. Това може много да Ви дразни, тъй като съвсем не сте имали намерение да ставате обект на сплетни, но едва ли ще успеете да повлияете на ситуацията, така че просто се дръжте достойно и се постарайте да не се злепоставяте. Няма да е зле, да се запознаете с желаещите за това: ярките личности винаги предизвикват интерес. За съжаление верроятността да срещнете съюзник, съмишленик, и даже просто интересен човек, не е особено голяма. По-добре предпочетете общуването със старите познати.



Везни

Днес най- вече ще се нуждаете от добри новини. Може да ги получите - звездите не казват нищо по този въпрос... Трябва да сте по- внимателни при шофиране или пресичане на улиците като пешеходец, защото са вероятни неприятни изненади. Във финансовата сфера може да очаквате успех.



Скорпион

През този ден на Вашия любим човек ще се прииска , да Ви помогне в реализацията на някаква Ваша цел, или осъществяване на някаква Ваша мечта.Ще Ви оказва помощ както с думи, така и с дейстия. Само че на моменти не само че няма да Ви помага, а направо ще Ви пречи... Но главното е порива и желанието му да бъде полезен!



Стрелец

Няма да успеете да насочите своята кипяща енергия в мирно русло. От време на време ще възникват конфликти с роднини и приятели, а малките разногласия бързо ще прерастват в сериозни спорове. Няма да успеете да изгладите острите ъгли, а единственото, което можете да направите е, да се откажете от обсъждането на всички проблеми, независимо колко на брой са те, а и колко са важни. Доверявайте се на своята интуиция повече, отколкото на съветите, получени от страни. Интуицията Ви е обострена и навреме ще Ви подскаже какво трябва да правите. Най-добре е да си харчите парите за покупки, предназначени за други хора.



Козирог

Не би трябвало точно днес да демонстрирате своята гордост, тъй като това може да наруши хармонията в семейството или с този, когото обичате. Може да се отрази зле и настроението и на самочувствието Ви. Старайте се да избягвате конфликтни ситуации в работна среда, а и с авторитетни лица.



Водолей

Поспрете се за малко и си спомнете онези неща, които неотдавна сте казали. След това „превъртете” събитията маллко напред и вижте, до какви последствия са довели те. Нетърпението Ви не носи полза на отношенията Ви - нужни са малко почивка и време, за да може напълно да разкрият своя потенциал. Стремежът за ускоряване на събитията няма да даде желания резултат. Опитайте да общувате повече, и ще се появи възможност, да започнете всичко от начало.



Риби

На Вашия любим човек днес ще му бъде все едно, какво ще си помислите за това или онова негово действие и затова за известно време той ще стане наистина неконтролируем и неуправляем. Но пък в крайна сметка той сам си е господар, а и става дума на първо място за неговия живот.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!