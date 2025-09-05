Хороскоп за събота 6 септември: Лъв - дата, Дева - поглед, Везни - среща, Скорпион - неприятност, Стрелец - очи, Козирог - комфорт

Пиксабей

Ето хороскопа на Ламята

Овен

Най-подходящото време да напомните за себе си на хора, с които се каните да имате работа през следващата година. Решаването на всички задачи ще изисква Вашето участие и затова колкото и да са надеждни Вашите помощници, няма да е изьлишно да проверите, до колко правлно изпълняват Вашите разпореждания. На много Овни – ръководители ще се наложи да се намесят в личните работи на подчинените. Ще получите неочаквани предложения и покани, което може да Ви принуди да промените своите планове . Не се страхувайте от смели и весели експерименти.

Телец

Бъдете внимателни и предпазливи при общуването с Вашия любим човек. Днес ще му бъде доста трудно да търпи Вашите шеги и закачки, а и всички Ваши думи ще възприема буквално. Постарайте се да му говорите само и точно онова, което искате да кажете, без нищо излишно.



Близнаци

Ще имате успешен ден, ако проявите не упоритост, а гъвкавост. Много ще Ви е нужно умението да се договаряте, особено ако имате планирани делови срещи. Няма смисъл да настоявате на своето, но да се вслушате в събеседника и да му паравите предложение, което да го заинтересува, е просто нужно, и даже задължително. Няма да Ви бъде трудно да угодите на близките си, както и да кажете точно онова, което искат да чуят, или да оправите отношенията , в които в последно време е имало пукнатини. Само че при това едва ли ще си изясните, какво всъщност искате, и от това ще се почувствате не съвсем комфортно...



Рак

Днес може да постигнете много, само че после, анализирайки събитията на деня, ще сте принудени да признаете, че с някои неща даже не си е заслужавало да се заемате. Ако искате да избегнете грешки, трябва да се ръководите от своя здрав разум, а получените съвети трябва да оценявате критично. Внимавайте, за да не се окажете жертва на манипулация. Денят ще Ви донесе нови запознанства, които, за съжаление, съвсем няма да имат този характер, който очаквате: вместо романтични отношения, ще Ви предложат делово партньорство, а надеждния съюзник, за който така сте си мечтали, ще бъде само нов обожател.



Лъв

Сутрината може да бъдете прекалени идеалисти, особено ако датата на Вашето рождение е в средата на август. В началото на деня не трябва безогледно да вярвате на другите хора (както, впрочем, и на себе си). Във всички партньорски отношения, включително и съпружеските, през това време ще преобладава някаква несигурност и загадъчност. Втората половина на деня обещава да бъде доста наситена, и като цяло - успешна. Ще имате повод да се повеселите, да общувате с близките и да се опитате да реализирате някои от своите таланти. В същото време най-скъпите Ви хора щв са способни да Ви поизлъжат или да се пошегуват с Вас. Не играйте хазарт, не сключвайте съмнителни сделки и не вярвайте на примамливи предложения и подозрителни покани.



Дева

Предстои Ви още един ден, в който някой ще Ви драни с погледи, по-дълги от това, което е прието и приемливо. Вечерта най-сетне този човек ще се реши да Ви каже онова, което мисли. Ако в момента нямате партньор и се заинтересувате от него, може да му отвърнете с още по-дълъг от неговия поглед. Възприемайте това като един вид състезание, настройте се за победа и изпробвайте, колко дълго може да издържите.



Везни

Благодарение на природната Ви дарба за отлична комуникативност, всички врати пред Вас ще бъдат отворени. През това време Вие ще се отличавате със съобразителност, оперативност и мобилност (физическа или умствена) , ще сте възприемчиви към най-различна информация, включително и на новата и необичайна. Ще можете с блясък, и без проблеми да изпълняватe определени функции на учител, спътник, секретар, шофьор, диригент, и най-вероятно с Вас човек няма да е възможно да скучае. Това е отличен ден за романтични срещи, като ще се наслаждавате на всяка минута , прекарана с любимия човек. Възможни са приятни подаръци и сюрпризи.



Скорпион

Ще загубите не малко време за решаване на задачи, които всъщност не заслужават такова внимамие. Проблема Ви е в това, че днес въобще няма да можете да отделяте главното от второстепенното. Не добри ще бъдат и вмешателствата на доброжелателите: техните благи намерения ще носят само неприятности. Постарайте се да оценявате всяко начинание от гледна точка на ефективността му и ползата за Вас. Такъв подход е много прагматичен, но именно благодарение на него ще можете да избегнете капаните, поставени от манипулатори.



Стрелец

Днес на Вашия любим човек ще се струва че гледа през Вашите очи и разбира всичко, което искате да направите и защо точно го искате. Постарайте се да не му се смеете много силно и гръмко, макар че изводите му ще бъдат на места наивни, на места -погрешни. Може пък за нещо ще се окаже прав?



Козирог

Замислете се за това, до колко правилно избирате пътя за достигане на професионалните си цели. Амбициите Ви не са удовлетворени. Още повече хора, които до неотдавна са се обявявали за Ваши съюзници и партньори, неочаквано ще започнат да търсят сътрудничество с тези, които причислвате към своите недоброжелатели. Дайте си сметка, че ако много не Ви върви, може да се окажете самотен войн в полето... В личната сфера се очертава много комфортна ситуация. Ще усещате подкрепата на близките и ще се радвате на взаимното разбиране с любимия човек. Сериозни промени са малко вероятни, но тяхното отсъствие едва ли ще Ви огорчи.



Водолей

Днес може да възнинат проблеми с общуването - някои хора от Вашето обкръжение ще бъдат настроени агресивно към Вас, а действията Ви ще бъдат обсъждани и критикувани. Старайте се, да се отнасяте по- меко към недоброжелателите, още повече, че вечерта ситуацията с общуването ще се успокои. В работата са вероятни задръжки в преговорите и проблеми с чуждестранните партньори.



Риби

Денят е благоприятен за развитие на любовните отношения. Днес са вероятни нови запознанства, които може и да доведат до романтични връзки. Може да получите скъп и приятен подарък от познат човек. В работата може да сключите сделка с влиятелни и опитни хора. Изпробвайте нови идеи и се стремете към преобразования в сферата на работата. Общуването с обкръжаващите ще Ви носи само приятни емоции.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!