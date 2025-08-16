Хороскоп за събота

снимка: pexels.com

lamqta.com/horoskop-za-denq/blog

Овен

Днес нямате настроение за работа, а шефовете незабавно ще забележат това. Не очаквайте разбиране и снизхождение - няма да Ви простят грешките и недовършените неща. А и обстоятелствата днес не са най-подходящи за мързелуване и бездействие. Така че се настройте на продуктивна вълна. Вие сте нетърпеливи и раздразнителни, и затова не са изключени трудности и отношенията с близките. Обкръжаващите няма да Ви простят пропуските, но охотно ще поощряват благородните пориви.

Телец

Днес ще Ви бъде неприятно да разговарята на някаква тема, но Вашия любим човек непрекъснато ще я повдига. Единственият изход от ситуацията е, да го помолите да не говори за това , макар поне едно денонощие. Той трябва да Ви разбере и да се замисли за Вашето състояние. Ако не го направи, ще бъде тъжно.



Близнаци

Даже и в личните контакти през този ден е за предпочитане да проявявате сдържаност, отговорност, дисциплина и емоционална уравновесеност. Възможни са ограничения в любовта. Не се хвърляйте на врата на този(или тази), който Ви харесва . Такова поведение може да бъде възприето като липса на възпитание , или проява на лош вкус. З Вашия постоянен партньор, възлюбен или спътник в живота, през това време може да проверите за издръжливост, надеждност и порядъчност. Ако сте открили собствен бизнес, може да успеете да преодолеете критичния период.



Рак

Днес предстои да вземете някакво отговорно решение, което в значителна степен ще повлияе на благополучието на Вашия любим човек, независимо дали искате това или не. Затова преди да кажете окончателната си дума по този въпрос, още двадесет пъти претеглете всички „за” и „против”.



Лъв

Ако си представите живота си като боксов мач, а противникът - като твърде самонадеян човек, бихте спечелили една съкрушителна голяма победа! Приенете поздравления и по-бързо се отправяйте към своя ъгъл. За да възстановите силите си. Предсто Ви още един рунд! Ще се наложи доста да се постараете, за да не се отвличате със странични неща и да не загубите интерес към ставащото. Възможно е известно време да влагате много сили , за да можете да се докажете, но не трябва да се надявате на скорошен успех. Просто се старайте да не се разконцентрирате.



Дева

През този ден ще бъдете отговорни за своя любим човек, както никога до сега. Ще отговаряте за него примерно както майка за дете. Разбира се, Вашата половинка няма да е толкова беззащитна, но в сърцето Ви по този въпрос ще има съвсем друго мнение.



Везни

Денят започва с не най-приятните съобщения, но от това няма да загубите надеждата и оптимизма за благоприятен изход , и се оказвате прави: ситуацията се подобрява с всеки час. Наистина, утешаването на отчаялите се оказва уморителна работа и някъде привечер ще разберете, че се нуждаете от почивка. Помислете за сериозните, принципни въпроси, за своите жизнени цели и приоритети. Днес ще имате много мъдри мисли и интересни идеи. И още: денят е много подходящ за литературно творчество . Опитайте силите си в областта на поезията.



Скорпион

На Вашия любим човек днес ще се прииска, да Ви даде някакъв ценен съвет, а Вие непрекъснато ще бъдете с усещането, че не се нуждаете от такъв. В крайна сметка преди да направите каквото и да било, по-добре е като начало да изслушате това, което иска да Ви каже.Може пък действително да се окаже, че ще Ви свърши работа.



Стрелец

Благоприятно време за кратки пътувания и разходки, особено в компанията на приятели. Може да направите посещение на близки роднини, или да си обменят последните новини. В резултат е възможно още повече да се сближите, или пък да узнаете нещо ново за себе си. Спешни действия и душевни сътресения през това време не се предвиждат, но не се очакват и големи достижения. Нараства интереса към всичко прогресивно и напредничаво. По-често се интересувайте от това, което става около Вас, като използвате за целта най-неочакваните източници на информация.



Козирог

Още от сутринта ще започнете да виждате признаци за това, че действате правилно. Източникът на невероятно влияние в живота Ви Ви подтиква в удивително позитивно направление, макар че и не се старае да го скрие. Като правило преструването е съвършено безполезно и затова е добре да сте признателни на хората, които изключително много Ви уважават, защото сте честни и праволинейни. Внесете прозрачност в живота си. Предприемайте сериозни крачки вместо тихите, за които сте се надявали, да останат незабелязани. Вдигайте шум!



Водолей

На Вашия любим човек ще се прииска днес да получи от Вас невъзможното, като за целта ще се опита да положи всички мислими и немислими усилия. Най-забавното ще е, че той няма да разбира, че трябва да направите именно невъзможното, та ще се наложи много дълго да му обяснявате.



Риби

Не се страхувайте да се уедините в дома си. Възможно е това да се окаже по-интересно от механичното придвижване по привичния маршрут, или общуването с представителите на ежедневния Ви кръг на контакти, които са Ви доста омръзнали. Възможно е именно в дома си да получите неограничен достъп до нужните Ви инернет-ресурси. Ще можете също на воля да пообщувате със своите деца, да намерите загубилата се някъде книга, или да поговорите за насъщните съвместни проблеми заедно със своите роднини. Семейството Ви допълнително ще се сплоти чрез обсъждането на общите проблеми, или с гледането на някакъв интересен филм.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!