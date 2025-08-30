Хороскоп за събота

снимка: pexels.com

Овен

Kak ще се подредят нещата през този ден, звездите не подсказват, но промени наистина ще има. Незначителни, но все-пак... И в личния живот – също. Впрочем, промени, а не измени, макар и думите да са еднокоренни, а това не може да не Ви радва!Не се страхувайте, няма да Ви се случи нищо страшно!

Телец

Днешният ден може да стане за Вас приятно изключение от правилата: Вашият любим човек да се държи нетипично и крайно учудващо. Той , за съжаление, никога до сега не се е държал така с Вас, и единственото Ви желаnие ще бъде, ако може този ден никога да не свършва.



Близнаци

Различните ежедневни дреболии, детайли на семейни и служебни взаимоотношения, както и грижите за домашните животни са в състояние през този ден да Ви създадат допълнителни трудности. Лесно ще ги преодолеете, ако не пренебрегвате своя дълг да работите неуморно. Небрежността може да струва душевното Ви спокойствие. Моментът не е лош за малки домашни придобивки (например битова техника), която отдавна сте планирали да купите. В общуването с родителите , се постарайте да забележите най-вече приятните страни.



Рак

За Вас този ден ще бъде много успешен, и то - във финансово отношение. Възможно е повишаване на заплатата, или поява на допълнителен източник на доходи, а не са изключени и изгодни сделки. Ако се занимавате с бизнес, ще изпреварвате конкуренти и бързо ще намирате изход от сложни ситуации. Ще Ви радва общуването с близките: отношенията остават все така хармонични, а може и да стигнете до пълно взаимно разбиране. Новите запознанства, за съжаление, няма да оправдаят очакванията, тъй като ще се срещнете с безинтересни хора.



Лъв

За Вашия любим човек днес ще бъде изключително трудно да се реши на някакво действив, което коренно ще промени Вашите отношения. Впрочем, необходимостта от тези промени е назряла, и това се разбира и от двете страни. Постарайте се заедно да се решите на необходимата крачка, за да може отношенията Ви да се развиват.



Дева

Има дни, когато Ви се струва, че веселието някак Ви заобикаля. Само че се старайте да използвате времето разумно. Изучете техниката на общуване и си направете списък на местата, на които искате да попаднете, за да бъдете готови веднага, щом се окаже подходящ момент. Да се овладее изкуството да се приемат ситуациите такива , каквито са, съвсем не е лека работа, но това ни учи на търпение, а точно нещо такова съвсем не би Ви било излишно. Днес в ушите Ви постоянно ще звучат добродушните предупреждения на един от членовете на Вашето семейство.



Везни

Звездите не Ви предвиждат съществени събития за този ден. Може за нищо да не се безпокоите и нищо да не правите. Момента не е ли подходящ, за да се наспите най-сетне?...



Скорпион

Днес на Вашия любим човек ще бъде интересно да си изясни причините за Вашето поведение. Дори и да няма някакви особени причини, а и поведението Ви да не се отличава особено от обичайното Ви, звездите препоръчват, да измислите нещо, защото в противен случай ще Ви заподозрат в неискреност.



Стрелец

Крайно време е, да обърнете внимание на човека, името на когото толкова Ви харесва. Лошите хора, които са недостойни за Вашето внимание, не са с такива имена, повярвайте! Може би си заслужава да направите насрешна крачка, с цел сближаването ви. А може би си залужава, защото има вероятност за надежден тандем....



Козирог

Преживявания и вълнения не са изключени, но причините за това не са много сериозни. Безпокойството и неувереността в себе си днес са свойствени и на тези Козирози, които точно знаят, че позициите им са надеждни и непоклатими. Само че нервното напрежение няма да се отрази по най-добрия начин на самочувствието Ви. Пийте успокоителен чай, повече се разхождайте, и болестите ще Ви заобиколят. Днес повече от обикновено се нуждаете от одобрителни думи и подкрепа. За щастие, Вашите близки няма да се скъпят да ги кажат, така че общуването ще бъде много приятно.



Водолей

Постарайте се да се задържите на позициите, които сте успели да завоювате в навечерието на този ден: има опасност в противен случай да загубите съвсем неотдавнашни свои придобивки. Не се отпускайте и не се надявайте на благоприятно стечение на обстоятелствата, както и на това, че ще Ви върви във всичко, което се отнася до професионалната Ви реализация, сами ще бъдете пръста на съдбата. Потърсете за съвет и помощ по-възрастни свои близкаи : няма да Ви бъде излишно. Вероятно е приятно пътуване в хубава компания, но през втората половина на деня.



Риби

Отговорни сте за своя любим човек дори и само заради това, че веднъж сте му показали, че не Ви е безразлично как живее и какво прави. Затова днес ще се наложи да си спомните за тази отговорност и да се опитате да го предупредите за грешката, която допуска и че трябва да е морално готов да заплати за нея.

