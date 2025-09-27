Хороскоп за събота

снимка: pexels.com

Овен

Ako отдавна сте искали да започнете служебен роман, днес е най-подходящия ден за това.Постарайте се да направите всичко възможно, та започващите взаимоотношения да не навредят нито на Вас,нито на Вашия евентуален любим човек, а и случващото се да компроментира никого.

Телец

Днес трябва да разказвате на своята половинка за всяка крачка, която правите. Даже и ако по пътя от работа Ви се е усмихнал очарователен представител на противоположния пол, и за това трябва да кажете. Това ще бъде още един начин да докажете , че и имате пълно доверие и нямате никакви тайни.



Близнаци

Вашият вътрешен свят днес няма много да се „разбира” с външния. Това означава, че не трябва да се учудвате, ако не можете да определите , какво Ви се иска повече – да излезете вечерта с компания и да се повеселите до насита, или да си останете у дома и да се потъркаляте на дивана , с книжка в ръка. Ако имате сили да излезете сред хората, постарайте се, да направите точно така. Възможно е, пребиваването вкъщи да Ви се струва много съблазнителна идея, но общуването с хората ще Ви зареди с енергия и ще Ви обогати с идеи. Понякога се налага да излезете от своята уютна раковинка, дори и много да не Ви се иска....



Рак

За Вашия знак днес най- продуктивното време е началото на деня. Затова с всичко неотложно оптайте да се справите, докато е още рано.След това си направете план, как ще прекарате вечерта и най- вече къде. Не мислете за работата, защото ако оцените „мащаба на бедствието”, няма да сте доволни от свършеното. И не се ядосвайте със свекървата или тъщата - те са необходимо зло...



Лъв

Днес ще разберете, че много от нещата, които правите в своя личен живот, ги правите напразно. Иначе казано, Вашият любим човек не става нито по-добър, нито по-лош от Вашите действия. Това означава, че с успех може да употребите същата тази енергия за нещо, което ще е по-полезно и за двете стран



Дева

Днес Вашият личен живот ще сияе във всички цветове на дъгата и ще Ви радва със своето разнообразие. Постарайте се, да не нарушавате екологическото равновесие на своята лична ниша - нека да се запази за дълго време.



Везни

През този ден за Вас ще съществуват само две мнения –Вашето и неправилното. И , разбира се, ще убеждавате своя любим човек да сподели Вашето, защото е правилно. Само че виждането Ви за света може съвсем сериозно да се различава от неговото и това да е повод всичките Ви опити да завършат с неуспех.



Скорпион

Даже и всичко да Ви се подрежда добре, не пренебрегвайте и малката помощ от приятели и роднини – възможно е това още повече да опрости за Ви и да повдигне Вашето настроение. През този ден е добре да се занимавате с всякакъв вид творчество, което да е с елементи на оригиналност. Вашите природни способности (особено оптдавна забравените) , могат да Ви направят добра услуга. Може да преуспеете и да станете известни, правейки неголяма услуга на други хора. Вероятен е успех в търговията, в посредничеството или в някакво приложно изкуство.



Стрелец

Предстои Ви един доста емоционално натоварен ден. Много благоприятно ще Ви влияе водата. Не е задължително да се къпете, достатъчно е , да я погледате. По-добре, разбира се, в приятна компания.



Козирог

Днес е най-подходящия ден, за да промените своя имидж - да си направите модна прическа или да си пуснете мустаци, например. Само нека новата Ви външност да не бъде в разрез с това, как Ви харесва Вашата втора половинка. Иначе ще се наложи да проведете с нея дълги възпитателни беседи за да изясните, че Вие също сте свободна личност и имате право на метаморфози.



Водолей

От вчера до днес ситуацията рязко се е променила. Предстои да насочите своите сили в помощ на други хора - за тази цел имате достатъчно енергия за да го направите. Много е важно да помогнете на обкръжаващите в решаване на техните проблеми. Вашата далновидност и логичност ще им помогне да си икономисат много време, а те, на свой ред, може да се окажат много щедри. Това означава, че на всяко Ваше действие ще има равен, а даже и по-голям отклик . Възможно е, това да бъде подарък, или равнозначна услуга.



Риби

Вие сте достатъчно умни, за да сте на ясно, че човек не може да знае всичко, и ако днес се сблъскате с човек, имащ различно мнение по някакъв въпрос, възползвайте се от тази възможност, за да научите нещо. Проявявайки здраво любопитство за чуждата гледна точка, ще заслужите уважението на този човек и всичко ще се превърне от крайно дразнеща ситуация в приятна беседа. Ако не Ви достигат факти, вярната информация ще хвърли светлина на отдавнашен проблем.

