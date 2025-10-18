Хороскоп за събота

снимка: pexels.com

lamqta.com/horoskop-za-denq/blog

Овен

Каквото и да прави Вашия любим човек днес, все ще Ви се струва, че действията му са погрешни и е могъл да постъпи по друг начин. Само че това трябва да му казвате в съвсем мека форма, тактично и незаядливо. В противен случай силите на противодействие значително ще превишават силата на действие.

Телец

Позамислете се днес и се опитайте да си дадете сметка, кого именно обичате : жив човек или неговия образ, създаден от Вашето богато въображение. Ако е последното, може ли Вашите чувства да бъдат наречени любов? Може би трябва да поизчакате с гръмките думи и горещите признания, макар и не много?...



Близнаци

Неудачно време за съставяне и подписване на важни документи , както и за подписване на споразумения. Негативните чувства и подозрения към Вашия партньор, както и борбата за надмощие и първенство в професионалната сфера, може да доведат до трудно разрешими проблеми.



Рак

След закуската и оправяне на леглото, просто е време да излезете от къщи. Само трябва да се заемете с нещо интересно, и да позабравите за своите вълнения. Както винаги, за Вас не представлява трудност, да си намерите подходяща компания. Може да се наложи да отделите време за роднини, които се оплакват, че отдавна не са Ви виждали. Но това е приемлива цена, тъй като и сами знаете, колко много Ви обичат. Като цяло денят е спокоен.



Лъв

Днес за Вас е много важно да поддържате приятелски или делови отношения с близките хора на своя любим човек. За него фактът, че изключително близките му хора не са безразлични и на Вас, ще е много важен, независимо от степента ви на близост.



Дева

Тъй като се съмнявате в правилността на вече взети решения, ще прекарате голяма част от деня в размисли за това, какви възможности са били изпуснати и какви факти са останали неуточнени. Това занимание ще се окаже крайно непродуктивно и напразно ще губите времето си, което бихте могли да използвате за много полезни неща.. На практика този ден е много по-подходящ за активна дейност, и още от сутринта се настройте за ефективна работа. Съюзници ще имате в късния следобед, а и точно тогава най-много ще се нуждаете от тях.



Везни

Понякога промените стават бавно, а се случва и така, че приличат на мълния и за един миг преобръщат целия Ви живот. Но всички тези промени стават само благодарение на Вас, така че си спомнете за това, ако внезапно днес Ви се стори, че всичко е станало прекалено скучно. Може да промените всичко, което Ви е угодно, ако сте настойчиви и смели. Когато влизате някъде, направете така, че Вашето посещение да бъде забелязано от всички - независимо дали с помощта на думи, действия, или с външен вид.



Скорпион

За Вас денят ще бъде свързан с някакво неприятно откритие. Само че това съвсем не значи, че нещо ще Ви изплаши – новата трудност ще възприемете като предизвикателство на съдбата, което трябва да бъде прието. Бойкото Ви настроение ще привлече заобикалящите Ви, но това ще са предимно слаби хора, нуждаещи се от подкрепа и защита. Възможни са не лоши идеи, реализацията на които ще изисква разходи. Посъветвайте се с близките си, преди да вземете някакво решение. Вероятно е неочаквано посещение на гости, непланирани срещи и импровизирани тържества.



Стрелец

Благоприятно време за кратки пътувания и разходки, особено в компанията на приятели. Може да направите посещение на близки роднини, или да си обменят последните новини. В резултат е възможно още повече да се сближите, или пък да узнаете нещо ново за себе си. Спешни действия и душевни сътресения през това време не се предвиждат, но не се очакват и големи достижения. Нараства интереса към всичко прогресивно и напредничаво. По-често се интересувайте от това, което става около Вас, като използвате за целта най-неочакваните източници на информация.



Козирог

През този ден около Вас могат да стават важни и значили събития, но съвсем не е задължително те да Ви засягат непосредствено. Много е вероятно да се наложи да се тадвате на успеха на своите приятели и роднини, или да се възползвате от тяхната подкрепа и покровителство. Времето е подходящо за запознанство с популярни личности с цел общо разширяване на кръгозора. Възможно е кратко пътуване с познавателна цел. Най-голям успех може да очаквате в необичайните направления.



Водолей

Денят е благоприятен за развитие на любовните отношения. Днес са вероятни нови запознанстева, които може и да доведат до романтични връзки. Може да получите скъп и приятен подарък от познат човек. В работата може да сключите сделка с влиятелни и опитни хора. Изпробвайте нови идеи и се стремете към преобразования в сферата на работата. Общуването с обкръжаващите ще Ви носи само приятни емоции.



Риби

Определете своите приоритети и строго се придържайте към тях. Възможно е някой на работата, в компанията или в къщи, да претендира за Вашето свободно време, за Вашите желания, или да изпитва Вашето търпение. У Вас може да възникне изкушение да отговорите със съгласие и да изчакате, за да видите какво ще стане, но и не се страхувайте да се откажете, ако това е нужно. Помнете, че нерешителността няма да помогне да постигнете поставените цели.

