Хороскоп за събота

снимка: pexels.com

lamqta.com//horoskop-za-denq/blog

Овен

Старайте се малко повече да биете на очи: активно общувайте и проявявайте инициатива в запознанствата. Това е ден, в който можете да се обзаведете с много полезни връзки, без да полагате особени усилия. Овните- бизнесмени ще намерят нови партньори, а хората на наемния труд ще намерят своя началник-мечта. Не по-зле стоят нешата със запознанствата от личен характер. Започващите през този ден отношения имат огромен потенциал. Неприятности дебнат влюбените Овни. Заплашва ги караници с любимия човек. Най-вероятна причина за конфликтите са лошите привички, с които те не могат или не искат да се разделят.

Телец

Днес обръщайте внимание на тънкостите в поведението на своя любим човек. Те ще Ви разкажат много неща, и то - съвсем различни от това, което ще Ви се казва в прав текст. Затова днес може да стигнете до потресаващи изводи от поведението на Вашата половинка. Само не се увличайте.



Близнаци

Емоциите Ви преживяват упадък, а ситуацията става все по-сложна, задълбочаваща се, и до някаква степен драматична. Но как бихте се чувствали и Вие, ако някой прекалено много Ви притиска, за да измъкне от Вас поне някоя дума за нещо, а Вие отлично знаете, че това няма да стане? От друга страна сега е много лесно човек да Ви предразположи на разговор. Ако попаднете на подходящите слушатели, най-доброто решение е да говорите. Разкажете за това, което Ви вълнува.



Рак

Няма да Ви бъде много лесно да приемете Вашия любим човек такъв, какъвто е. Затова по всякакъв начин ще се стараете да го пренасочите на своя лад, да го прекроите, преправите и слепите така, че да отговаря на Вашите изисквания. А може би трябва да го поогледате отново, да се полюбувате на съществуващата личност, а не да се опитвате да реализирате измислен образ?



Лъв

Всичко, което днес Ви каже Вашият любим човек, ще смятате за някаква глупост, и то не винаги с основание. Отгоре на всичко ще бъдете „обзаведени” с променливо настроение. На практика това може сериозно да обиди Вашата половинка и затов а не трябва да се увличате прекалено. Не е редно да се самоутвърждавате за сметка на близък Ваш човек.



Дева

Оплаквате се, че Вашата половинка съвсем не Ви разбира! А може би вината за това да не е нейна, а Ваша? Може би говорите на неразбираем за нея език, искате невъзможното или си мислите, че тя чете Вашите мисли. Опитайте се, да си представите, че сте на нейно място и погледнете нещата с нейните очи.



Везни

Днес ще се наложи да кажете на своя любим човек за нещо не особено радостно и приятно, което, естествено, не може да го зарадва, а даже напротив – да го доведе до сълзи и нервен срив. Постарайте се да направите това максимално меко и тактично.



Скорпион

През този ден е редно да си спомните, че Вашият любим човек , каквато и издръжливост да притежава, не е железен, и в един момент също може да се „пречупи”. Тогава ще бъдете без надеждна опора и верен защитник. Това значи, че днес силният трябва да бъдете Вие, за да може той поне малко да си отдъхне и да се възстанови.



Стрелец

Вашите възможности и желания днес ще съвпадат във всичко, в това число и в личния живот. Така че може да се почувствате вълшебник, велик магьосник или каквото там си искате. Важното е, да използвате тези възможности в своя полза. Или в полза на Вашия любим човек - въпрос на избор...



Козирог

Ще имате амбицията да свършите много неща. Ще се открият нови възможности за реализация. Естествено, вие няма да се втурнете през глава да действате, обмислете внимателно нещата и едва тогава предприемайте каквото и да било.



Водолей

Не се страхувате да рискувате в името на това, в което вярвате. Например ако мислите че Вие и някакъв човек има шансове да се окажете свъразни с доста особени чувства, няма да се страхувате, рискувайки се да бъдете в неловка ситуация, да му кажете това. Разбира се, не винаги печелите в казиното на живота, но от време на време Ви се пада джакпота.



Риби

Хубав ден за решаване на важни парични въпроси и инвестиции. Прекрасните семейни и романтични отношения ще Ви създадът щирок поток от жизнена енергия. Старайте се да използвате свободното си време за задълбочено изучаване на научни или философски въпроси, или се заемете с медитация.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!