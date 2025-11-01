Хороскоп за събота

снимка: pexels.com

lamqta.com/horoskop-za-denq/blog

Овен

Днес ще си дадете сметка, че не можете да кажете на своя любим човек цялата истина, тъй като ако чуе всичко, ще му бъде съвсем болно, което, по Ваша преценка въобще не е нужно, защото няма да бъдете разбрани. В крайна сметка се постарайте да се държите така, че да не се досети, че това не е цялата истина.

Телец

Нима в живота Ви няма друго освен любов, мечти за любовта и планове, свързани с любовта? Не сте ли зациклили прекалено на този аспект в живота? Звездите Ви съветват през този ден да обърнете внимание на нещо друго: приятелство, хоби, професия... Това повече ще Ви хареса. На това любовта с нищо няма да попречи



Близнаци

Tрябва да сте крайно внимателни в работата. Има голяма вероятност за неуспехи, а и за досадни грешки, към които някой непременно ще се стреми да привлече вниманието на шефовете. Бъдете изключително внимателни, ако се наложи да имате работа с недоброжелатели или с хора, които не са Ви симпатични: днес може да станете жертва на техните интриги. Тези, които Ви обичат, са снизходителни към Вашите слабости, и затова днес ще Ви простят както капризи, така и пропуски. Денят е подходящ за романтични срещи и за излизане в обществото. Възможни са неочаквани подаръци.



Рак

Благодарение на находчивостта и здравият разум, ще успеете да заздравите своите позиции. Ако сте достатъчно дейни, ще се „обзаведете” с полезни връзки, и ще намерите нови съмишленици и покровители. Наистина, в някои моменти ще бъдете излишно доверчиви, което ще позволява на недоброжелателите да се престорят на Ваши съюзници., разбира се, от не съвсем почтени подбуди.. Днес Ви е свойствена определена мнителност и Вие всъшност днес ще търсите скрит смисъл и второ дъно, опитвайки се да разкриете несъществуващи тайни. Отпуснете се - нищо не е така лошо, както Ви се струва....



Лъв

Денят е много отмерен и спокоен. Целеустремените натури получават това, към което се стремят, а Вие, като истински представител на своя зодиакален знак, сте наистина такъв(такава). Ще се появи възможност да уредите отношенията с новите си партньори, а между тях може да се окажат хора, на сътрудничество с които по-рано даже и не сте разчитали. Хармонично ще се подреждат отношенията с близките и в семейството Ви ще цари взаимно разбиране. Дръжте се във висша степен достойно, и с това ще заслужите уважението на обкръжаващите.



Дева

Има само един прост способ да облекчите себе си през следващите няколко седмици от живота си: освободете се от всичко, което не Ви е подвластно и не можете да контролирате. Да, това е лесно да се каже, но е по-трудно да се направи, но веднага щом започнете да полагате усилия, незабавно ще усетите вкуса на свободата. Понякога чувството за вина ще възпрепятства забравянето на старите неудачи, лошото отношение и други неприятни драми. Ако се чувствате виновни, задайте си въпрос защо. В миналото да се върнете е невъзможно. Единственият възможен вариант е, да продължавате напред!



Везни

Бъдете взискателни към себе си. Помнете, че колкото по-самокритично сте настроени, толкова по-снизходителни ще са към Вас обкръжаващите. Не си заслужава да се престаравате! Достатъчно е, да признаете своите грешки, и да покажете, че сте готови да ги поправите. Вероятно ще имате възможност да се сдобрите с хора, които неотдавна сте обидили. Отношенията с любимия човек ще бъдат напрегнати. Проблемът е в това, че Вие не искате да говорите за чувствата, които изпитвате, както и да споделяте своите съмнения. Между другото, проявявайки повече откровеност, бихте могли да получите доста приятни отговори на много въпроси.



Скорпион

Май сте си прекалено самодостатъчни, за да смятате някого за своя половинка! Ако трябва да сте честни (поне пред себе си), думата „половинка” даже малко ще Ви наскърбява... Тогава може би е по- добре да живеете в усамотение, щом толкова никой не Ви е нужен? Помислете за това на спокойствие...



Стрелец

Не винаги нещата се подреждат така добре, както би Ви се искало: появяват се опасни конкуренти и влиятелни недоброжелатели , а и се налага да се помирявате с неблагоприятно стечение на обстоятелствата , както и да отлагате реализация на замисли. Изпълнени сте с решимост и сте готови да се борите с негативните тенденции, но е за предпочитане да не предприемате нищо такова, а да изчакате идването на по-благоприятен период. Трябва да съкратите разходите - парите скоро ще Ви потрябват. Денят не е подходящ за решаване на имуществени въпроси и начало на съдебни спорове. Могат да възникнат проблеми при оформяне на документи, свързани с недвижимо имущество



Козирог

В последно време сте довеждали всички до състояние на възторг със своите способности да решавате проблеми и да оказвате подкрепа. Хората, от които до голяма степен зависи как ще се подрежда по-нататък живота Ви, са Ви наблюдавали и сте успели да ги впечатлите. И ако има нещо, за което не трябва да пестите силите си днес, това са размишленията. В края на крайщата , какъв е смисъла да се опитвате да направите впечатление на другите, ако сами не си отдадете дължимото? Днес може да поработите за закрепване на този рефлекс.



Водолей

Днешният ден е подходящ за общуване – и с колеги, и с роднини. Всичко ще преминава хармонично. Ще възникнат нови теми за обсъждане. Може да Ви бъде даден добър съвет в интересуващата Ви област. Денят е подходящ и за общуване с близки роднини. От сутринта може да се занимавате с оформяне на документи. Бъдете внимателни при шофиране.



Риби

Престанете да държите в неведние обекта на своята привързаност за чувствата, които изпитвате към него. Ако вече сте успели да му отворите очите за това , че не Ви е безразличен, кажете му го още веднъж: за Вас може и да не е удобно, но на него не му е безразлично. Няма да Ви е толкова трудно.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!