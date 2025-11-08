Хороскоп за събота

снимка: pexels.com

Овен

Сега Овните много рискуват. Денят е свързан със сериозни грешки, които може да имат дълготрайни и крайно печални последствия. Затова във всичко, с което се занимавате, са нужни сериозност, съсредоточеност и прецизност. Деловите Ви партньори : някой от тях неволно ще навлече на главата Ви големи неприятности. Настроението Ви е променливо, само едно остава постоянно през целия ден: Вашето нежеланание да правите отстъпки даже и за дреболии. Разбираемо е, че вероятността за разправии във връзка с това нараства.

Телец

Днес обръщайте внимание на тънкостите в поведението на своя любим човек. Те ще Ви разкажат много неща, и то - съвсем различни от това, което ще Ви се казва в прав текст. Затова днес може да стигнете до потресаващи изводи от поведението на Вашата половинка. Само не се увличайте.



Близнаци

През този ден свръхважни събития в семействата на Близнаците не се предвиждат. Вероятни са малки разногласия с децата, които при неумело поведение може да прераснат в голям и усложняващ се конфликт. Звездите Ви съветват, да не следвате своите емоции. Днес разумът ще Ви бъде най-добър помощник. Конфликти са вероятни с Овни и Телци.



Рак

Колкото са по-смели Вашите начинания, толкова по-голяма е вероятността за успех. Днес можете да разчитате на подкрепата не само на звездите, а и на целия свят. Денят е подходящ за урегулиране на финансови разногласия и обсъждане на въпроси , свързани със заработка на някакво възнаграждение, или разпределение на доходите вътре в компанията. Атмосферата в семейството няма да може да се нарече благоприятна, тъй като сте натрупали прекалено много претенции един към друг. Постарайте се, да обсъдите всичко спокойно. Проявете огромно търпение и дружелюбност, и ще успеете да избегнете кавгите.



Лъв

Вселената Ви е планирала невероятен ден, пълен с неочаквани срещи, удивителни съобщения и непредсказуеми обрати. Възможно е това-онова може и да не Ви е съвсем по душа, особено ако се отнася за човек, с който сте особено близки, но се постарайте да изобразите радост на лицето си не само в този случай, но и за всички останали. Отлично умеете да играете пред публика, а днес този талант ще Ви е изключително от полза.



Дева

Днес много ще Ви се иска да се пожалите на своя любим човек от несправедливостта на съдбата по отношение на Вас, но едва ли той ще разбере Вашата печал в пълен обем и да Ви утеши по подходящ начин. Може би си заслужава да се опитате да се справите с всичко самостоятелно?



Везни

Много обичате да балансирате по острието на бръснача. Днес за това няма да има каквато и да било необходимост, и затова слизайте. Като цяло денят обещава да е спокоен и да не е натоварен със събития. Душата Ви трябва да бъде сгрята от осъзнаването на собствената си нужност и незаменимост. Какво още Ви трябвя, за да сте щастливи?



Скорпион

През този ден е редно да си спомните, че Вашият любим човек , каквато и издръжливост да притежава, не е железен, и в един момент също може да се „пречупи”. Тогава ще бъдете без надеждна опора и верен защитник. Това значи, че днес силният трябва да бъдете Вие, за да може той поне малко да си отдъхне и да се възстанови.



Стрелец

Възможни са сериозни загуби и не на шега проблеми. Със своята обичайна енергия много трудно ще можете да се противопоставите на нападките на недоброжелателите, поради което няма да Ви е излишна подкрепа. Проверените съюзници няма да Ви окажат помощ, но ще Ви зарадва много факта, че на Ваша страна неочаквано ще застане много влиятелен човек. Напрегнатост, чиито произход и причини не да са ясни, ще присъстват в личните отношения и ще рушат тяхната хармония. Ако бъдете по-внимателни, навярно ще си дадете сметка, какво точно дразни близките Ви.



Козирог

Още от сутринта ще започнете да виждате признаци за това, че действате правилно. Източникът на невероятно влияние в живота Ви Ви подтиква в удивително позитивно направление, макар че и не се старае да го скрие. Като правило преструването е съвършено безполезно и затова е добре да сте признателни на хората, които изключително много Ви уважават, защото сте честни и праволинейни. Внесете прозрачност в живота си. Предприемайте сериозни крачки вместо тихите, за които сте се надявали, да останат незабелязани. Вдигайте шум!



Водолей

Плановете за този ден е по-добре, ако са направени от преди, а днес, по възможност, само да се придържате към тях. Импровизациите ще се окажат доста неуспешни, а опитите да се приспособите към ситуацията само ще пораждат нови трудности. Общуването с близките изисква деликатност и такт. Ако говорите всичко, което мислите, непременно ще провокирате конфликт. В същото време, всяка от разумните Ви идеи може да се трансформира в безобидна форма. Ако се постараете да направите това, просто ще бъдете изумени от лекотата, с която ще се решават проблемите. Бъдете внимателни с храната!



Риби

Известни сте със своята потайност. Ако става дума за пазене на някаква тайна, Вие се справяте с това по-добре от останалите. Така че ако научите нещо любопитно, съвсем няма да Ви е трудно да не го споделите, дори и през целия ден да ходите със загадъчна усмивка на лицето. Само че трябва още да се старете за това. Какъв смисъл има от една тайна, ако всички научат за нея?

