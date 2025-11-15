Хороскоп за събота

снимка: pexels.com

lamqta.com//horoskop-za-denq/blog

Овен

Когато трябва да разкажете за своите чувства, не се стеснявате. Днес тази Ваша черта ще се прояви особено ярко. Много ще се заинтересувате от някаква тема и ще задавате много въпроси, дори и те да се окажат не съвсем коректни. Ако сте убедени, че няма друг начин за разрешаване на ситуацията, освен да половувате факти, и ако сте готови да рискувате до някъде своята репутация, за да получите интересуващите Ви отговори то задайте своите въпроси до край.

Телец

Няма да навредят на общуването Ви с Вашия любим човек през този ден малко коварство и ехидност. Ако бъдете прекалено бели и пухкави, няма да му е интересно да общува с Вас и може да предпочете нечия друга компания, вместо Вашата. Ама това едва ли Ви трябва...



Близнаци

Във всеки един от конфликтите си, обезателно бъдете по-високо. Дайте възможност на агресивния водач със свистене да се промъкне и да застане редом с Вас и само се усмихнете, ако някой се опита да Ви обвини в собствените си грехове. Вашата зрелост ще бъде достатъчен антидот за всяка отрова, витаеща из въздуха. Не позволявайте на емоциите си да вземат връх. Опитайте се да поддържате по-безлична гледна точка към днешната ситуация.



Рак

Помислете, защо не Ви харесва у Вашия човек тази или онази черта. Може би с нея напълно може да се помирите, ако им сложите друго название?... Например не дрънкало, а обшителност; не лъжец, а фантазьор. Днес е благоприятен ден за експерименти и самовнушения. Опитайте!



Лъв

Днес ще разберете, до колко може да разчитате на своя любим човек в трудна минута. Възможно е, трудната минута да не се случи с Вас, а с някой от близките му хора, но поведението му ще бъде доста показателно : наблюдавайте и си правете изводи.



Дева

Не говорете за плътска любов а изберете по-възвишени теми за разговор. Или поне се придържайте максимално към литературната лексика. Настроението през тези дни ще бъде патетично и не трябва да нарушавате своеобразното му очарование , дори и това да Ви се струва смешно.



Везни

Няма да започнете да се оплаквате, ако се наложи да рисувате своя шедьовър на арктически мраз. Също няма да роптаете, ако се наложи да пишете стихове в тъмен и влажен окоп. Няма да реагирате и ако трябва да четете приказки на бездомни деца при мъждива светлина на лампата. Но понякога навреме казаното оплакване, може да направи чудеса. Днес сами ще се убедите.



Скорпион

Днес ще бъдте съсредоточени върху своите работни задължения. Благоприятно ще премине общуването с колеги, както и обсъждането на нови постижения. Днес може да предложите своите идеи за частична корекция на работния процес, а също и на плана за деня. Критиката ще се възприема леко. В семейството ще възникнат дълги разговори и обсъждания. Добре би преминало общуването с родителите, а и организирането на семейни мероприятия.



Стрелец

Днес ще Ви се случи нещо неочаквано, което до голяма степен ще повлияе на Вашия личен живот. Възможно е, промените да са незначителни, но събитията, които ще ги последват ще са зашеметяващи и удивителни. Бъдете нащрек,за да не сбъркате при избора на стратегия на поведение!



Козирог

Денят ще премине добре, но влиянието на позитивните тенденции днес може да бъде определено само като умерено, а това значи, че за големи постижения ще са нужни много повече усилия. Ще възникнат проблеми в личните отношения, защото близките Ви хора са убедени, че постъпките Ви са продиктувани от егоизъм, макар че не е така. Не жалете сили за укрепване на семейните връзки, тъй като днес този въпрос е много актуален. Лесно ще се справяте с ежедневните проблеми, стига да не тръгнете да търсите екзотични способи за решаване на прости задачи. Денят е подходящ за покупки на вещи, които ще са Ви полезни в работата.



Водолей

Планирайте за днешната вечер нещо особено, дори това да е в последния момент. Позвънете на старите приятели или на накой, който има за Вас голямо значение, или на някого, който в един прекрасен момент може да стане за Вас нещо повече от приятел. Поканете ги в някое заведение и там, в смях и закачки, прекарайте весело времето си. Ако искате, може да обсъдите въпроси, от които в последно време много Ви интересуват - нали за това са дадени приятелите на хората.



Риби

Най-добре е днешния ден да прекарате в компанията на добри приятели. След време ще Ви е приятно да си спомняте за това. Още повече че поведението на Вашия любим човек днес няма да бъде толкова логично , колкото би Ви се искало и едва ли ще се впише в представата Ви за това, как трябва да се държи идеалния представител на противоположния пол. Отдайте се на емоцията и всичко ще бъде наред.

