Хороскоп за събота

Овен

Не позволявайте поради притеснението и поради финансови причини да се нарушат плановете Ви. Отделете внимание на облеклото си, а това ще даде на Вашия дух свобода и индивидуалност. Със здравето сте добре, а ако има някакъв проблем, днес е подходящ ден, за да се заемете с него. Ако искате днешния ден да е успешен, станете много рано. И по- добре да не се захващате с нищо ново, ако липсва пълна увереност в успеха. След работа пообиколете магазините - това ще Ви ободри.

Телец

Идеално време за създаване на домашен уют и решаване на битови въпроси. В работата, свързана с развлекателния бизнес, изкуството и музиката, се очаква подобрение. Използвайте времето за повишаване на своето културно ниво и за посещаване на мероприятия, свързани с изкуството.



Близнаци

Даже и в личните контакти през този ден е за предпочитане да проявявате сдържаност, отговорност, дисциплина и емоционална уравновесеност. Възможни са ограничения в любовта. Не се хвърляйте на врата на този(или тази), който Ви харесва . Такова поведение може да бъде възприето като липса на възпитание , или проява на лош вкус. З Вашия постоянен партньор, възлюбен или спътник в живота, през това време може да проверите за издръжливост, надеждност и порядъчност. Ако сте открили собствен бизнес, може да успеете да преодолеете критичния период.



Рак

Трябва да сте много внимателни и предпазливи, тъй като звездите предупреждават за висока вероятност от неуспехи и загуби. Избягвайте риска и не търсете силни усещания, а инициатива проявявайте само когато не можете да минете без това. И в деловата сфера и в личните отношения е необходимо да се ръководите от здравия разум. За съжаление сте склонни да взимате желаното за действително, да вървите след емоциите си и да давате неизпълними обещания, а всичко това ще има много неприятни последствия. В края на деня не са изключени отпадналост и безсъние.



Лъв

Опитайте се да станете такива, каквито сте били в онзи ден и час, когато във Вас са се влюбили. Това ще Ви помогне отново да преживеете всички чувства, които тогава са нахлули у Вас, да оцените станалите промени, както и значението на Вашия любим човек в живота ви... А и просто като експеримент е интересно!



Дева

Потресаващ ден за екстремални развлечения заедно с любимия човек. Почти нишо не рискувате – най-много да си одерете коленете. Но пък удоволствията, които ще получите са море, а и съвместно преодолените трудности сближават.



Везни

Денят ще Ви донесе неочаквана среща с човек, който някога Ви е бил много скъп. Сега може да оправите допуснатите преди време грешки или да направите признание, за които по-рано не сте могли да наберете смелост. Но не трябва да мислите, че нешата ще се оправят на момента, а и че никога няма да бъдат такива, както преди. Събитията от този ден трябва да приемате като повод за преосмисляне на миналото, а не като опит за връщането му. Денят е не лош за мероприятия, свързани с Вашата работа - презентации, семинари, конференции и специални изложби. Неформалното общуване с колегите може да способства за професионалното Ви израстване.



Скорпион

Днес ще бъдте съсредоточени върху своите работни задължения. Благоприятно ще премине общуването с колеги, както и обсъждането на нови постижения. Днес може да предложите своите идеи за частична корекция на работния процес, а също и на плана за деня. Критиката ще се възприема леко. В семейството ще възникнат дълги разговори и обсъждания. Добре би преминало общуването с родителите, а и организирането на семейни мероприятия.



Стрелец

Днес настроението няма да бъде много стабилно. У Вас ще се появи желание да научите нещо ново и да се покажете от неочаквана страна. Добре ще преминат срещите Ви с приятели и е важно през това време да не злоупотребявате с алкохола. Вероятно е възникване на нови идеи за творчество, но ще бъде доста сложно те да се развият, защото много ще се отвличате по други задачи.



Козирог

Препоръката на звездите за този ден е, да бъдете сдържани в изказванията си. Днес ще сте склонни към безапелационни съждения и малко ще Ви е грижа, ще са приети ли те , и ще бъдат ли приятни за заобикалящите. Споровете ще възникват заради истински дреболии, но може да се превърнат в сериозни конфликти, ако не проявите спокойствие и миролюбие. Денят не е подходящ за раздяла със солидна сума пари, и затова е по-добре да отложите големите придобивки. Не са изключени и подаръци – в това число и ценни, които навярно много ще Ви зарадват.



Водолей

Днес е забележителен ден за да разкажете за всичко, което Ви вълнува, да споделите своите горести , беди и преживявания.Обезателно ще Ви чуят и разберат. Или , в карая на крайщата, ще приемат за сведение казаното от Вас. Нека днешния ден стане за Вас ден на искреността.



Риби

Вашите отношения може да бъдат наречени с тъжната дума „съжителство” . Вие се търпите един-друг и с мъка се сдържате, да не кажете на своята половинка всички нелепости, които мислите за нея. Това ще бъде особено видимо днес. Този период скоро ще свърши и трябва само да потърпите.

