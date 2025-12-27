Хороскоп за събота

снимка: pexels.com

Овен

Настроени сте да си полегнете, и още как! Тъй като това не е свойствено за Вас, много Ви безпокои. Нима Вашият характер преживява необратими промени? Разбира се, че не! Останете в своята топла пижама колкото душата Ви иска. Скоро отново ще станете себе си. : красиво облечени и изгарящи от нетърпение да наваксате изпуснатото. Бъдете готови „да запалите свещта” буквално след няколко дни, както само Вие умеете да правите това.

Телец

Денннят е изненадващо подходящ за решаване на практически въпроси и провеждане на делови преговори. Ако точно знаете, каква е Вашата цел и какво сте готови да пожертвате за нейното постигане, успехите няма да Ви карат да чакате. Но разговорите на отвлечени теми, намеците и недомлъвките, ще Ви поставят в задънена улица и изключително много ще Ви подразнят. Възможни са значителни разходи, в това число и непланирани. При разходите няма да проявите обичайната си предвидливост, а направените покупки ще са доста неуспешни. Не разчитайте на помощ и подкрепа на роднините .



Близнаци

Днес се постарайте да превъзмогнете емоционалните трудности в семейството или любовта. Когато друго не помага, спасението е, да се заемете с интелектуална дейност. Опитайте се, да си организирате кратки пътешествия не само за днес, но точно днес. Вероятността , да се окажат успешни, е много голяма.



Рак

Днес здравият разум Ви изневерява. Ще се захващате с най-безперспективните проекти и ще хабите много усилия в опити да ги реализирате. Ловките манипулатори умело ще си играят с Вашите чувства принуждавайки Ви да правите още и още нови инвестиции( на пари, време и духовна енерхия) в изключително безперспективни занимания. Слушайте тези, които Ви критикуват, защото в техните забележки все пак може да намерите здраво зърно. Много трудно ще различавате лъжата от истината, тъй като интуицията загадъчно ще мълчи, а логиката ще се окаже безполезна.



Лъв

Очаквайте неочакваното и бъдете готови то да Ви се яви в много мъглива форма. Проектът, който Ви изглежда скучен, изведнъж ще се окаже интересен и многопластов и отново ще Ви стимулира, да се захванете за работа. Или пък колегата неочаквано ще прояви точно онзи талант, който не е достигал на Вашия тандем за напълно успешна работа. Даже личният Ви живот може изведнъж да тръгне „заобиколно” покрай Вашия сегашен път. Денят обещава да бъде интересен.



Дева

Всяка, даже и най-незначителната хитрост , ще бъде възприета от Вашия любим човек „на щик”. Затова се постарайте днес да сте максимално честни и избягвайте всякакви двусмислици. Иначе цялата вечер може да се наложи да прекарате в извинения. Нима това Ви е нужно?



Везни

Нека днес денят бъде романтичен от сутринта та чак до късна вечер. Започнете го с лека съвместна закуска, през деня изпращайте на своя любим човек топли и ласкави СМС, вечерта и направете малък подарък и и напомнете, колко много я обичате. Нека днес бъде обикновен празник на вашата необикновена любов.



Скорпион

У Вас може да се появи усещането, че някой е харесал това, което притежавате. Дръжте под око своето имущество, и още повече внимавайте за идеите си. Някой е обърнал внимание на начина, по който работите, започнал е да Ви наблюдава, и иска да откупира Вашите методи. Този наблюдател тихичко се промъква на Ваша територия, но Вие сте положили прекалено много усилия, за да оградите своето лично пространство, и сега не позволявате на чужди хора да проникнат в него. Защитавайте своето с всички сили.



Стрелец

През това денонощие може постепенно да се превърнете в чоек, който иска колкото се може повече да се наслади на живота. Възможно е да криете своите прищевки и пристрастия от околните, но себе си няма да успеете да измамите. През това време може да се усили Вашата вътрешна потребност от любов, съчувствие, внимание. Признание, домашен уют и емоционална хармония към някого, а също (ако, разбира се, сте сериозно влюбени), за тясно интимен контакт с обекта на Вашата страст. Това е не лош момент за за изпълнение на конфеденциални поръчки или за тайни срещи.



Козирог

Ако днес се окажете в особено неприятна ситуация, можете да разберете какво трябва да направите, и то - без особени усилия. Задачата Ви ще е, да сортирате всички „за” и „против”, и тогава решението ще стане очевидно. Звучи много по-просто, отколкото е всъщност. Възможно е да се наложи, да предприемете няколко опита, преди да успеете. Ако това ще Ви помогне, направете си списък. Понякога писменото изразяване на мислите опростява задачата. Въобще, ако сте близо до любимите хора, ще се насладите на приятен и отпускащ ден.



Водолей

Днес, както никога до сега, Ви е нужна стимулация, и можете да я намерите в нови усещания, нова музика, култура, кино, филм или ястие. Новите впечатления ще Ви помогнат да се избавите от старите мисли, и да освободите място за нови идеи. Затова потърсете нещо такова, за което по-рано не сте се сещали, или не сте имали възможност да изпробвате. Това се отнася и за хората, които могат да Ви вдъхновят за нещо необикновено. Намерете източника на техните мотиви и постъпки, задавайки подвеждащи въпроси. Това може да Ви изведе на съвършено нов път.



Риби

Предстои Ви един тежък ден, в който ще Ви се струпа цяла планина от задачи, ни това не значи, че трябва да се разстройвате. Звездите твърдят, че наградата за тоя труд ще бъде, че загубите ще се покрият с лихви. През този ден животът няма да покровителства мълчаливците и затова ако чувствате нещо, не се стеснявайте да го обсъдите с хората около себе си. Просто не трябва да трупате отрицателни емоции.

