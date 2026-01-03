Хороскоп за събота

снимка: pexels.com

lamqta.com//horoskop-za-denq/blog

Овен

Много благоприятно време за всякакви оригинални инициативи. Най-успешни ще са мероприятията, имащи за цел колективно благо, а не личен успех или постигане на някаква друга индивидуална изгода. За днес смело може да насрочвате и организирате приятелски срещи, някаква презентация, изложба или конференция. Трябва да си помислите, че при Вас всичко е под контрол, когато получите огромен сюрприз, който ще Ви накара да се спрете. Хубавото във всичко е това, че сюрпризът доказва, че някой мисли за Вас. Това също е не лош период за обчуване посредством Интернет и регистрация в нов за Вас дискусионен форум. Не е изключено по този начин да си намерите и нови приятели.

Телец

Въведете порядък във Вашите мисли. Какво всъщност искате от Вашите отношения въобще и от половинката Ви в частност? На този въпрос и Вие трудно бихте отговорили, а искате вместо Вас на него да отговори Вашия любим човек.За съжаление, това е невъзможно. Единственото, което е по силите му, е да Ви помогне при търсене на верния отговор.



Близнаци

Склонни сте към прибързани съждения и несговорчивост, а това може да стане причина за сериозни проблеми в личния Ви живот. Да се разбират с Вас ще могат смо изключително търпеливите и отстъпчиви хора, но и от тях ще бъдете недоволни. Опитайте се да въведете ред във финансовите си работи. Може да се занимавате с дългосрочно планиране на личния и семеен бюджет. Денят е подходящ за разходки , за занимания със спорт на чист въздух, и въобще за активен отдих. Може да не се страхувате от скука – сами знаете, че с удоволствие приемате развлечения за себе си и за приятели.



Рак

За Вашия любим човек днес ще е необходимо да знае, че Ви е нужен, че се интересувате от неговото мнение и имате желание да бъде постоянно с Вас. Ако не направите така, че той да е убеден, рискувате да загубите отношенията си с него, или много здраво да ги развалите. Постарайте се, да не допускате такъв изход от събитията.



Лъв

Денят е много отмерен и спокоен. Целеустремените натури получават това, към което се стремят, а Вие, като истински представител на своя зодиакален знак, сте наистина такъв(такава). Ще се появи възможност да уредите отношенията с новите си партньори, а между тях може да се окажат хора, на сътрудничество с които по-рано даже и не сте разчитали. Хармонично ще се подреждат отношенията с близките и в семейството Ви ще цари взаимно разбиране. Дръжте се във висша степен достойно, и с това ще заслужите уважението на обкръжаващите.



Дева

Дошло е време да обедините усилията си с останалите, които ,също като Вас, искат да променят този свят към по-добро. Такива творчески и необикновени хора, като Вас, разцъфтяват още повече, когато са заобиколени от себеподобни, които са настроени на същата вълна. Затова се постарайте да намерите точно такива хора. Звездите са убедени, че работата с хора, които напълно съответстват на Вашите потребности са точно това, което Ви е нужно.



Везни

Ако днес Ви стане много тъжно, погледнете небето. Този съвет е подходящ и за Вашия любим човек, но ползата ще е по-голяма, ако направите това заедно, прегърнати и притиснати един до друг. Никакви логически доводи и бурни обсъждания няма да Ви донесат такова облекчение.



Скорпион

Дошъл е края на Вашето търпение? Готови сте да тръшнете вратата и да приключите с тези отношения веднъж и завинаги? Какво пък - ако това решение е претеглено, а не импулсивно, днес е благоприятен ден за раздели. А ако искате да направите това от злоба, тогава е по-добре да помислите още веднъж.



Стрелец

Кръгът Ви на общуване стремително се разширява, сдобивате се с нови познати, намирате нови делови партньори, съмишленици и съюзници. Оригиналните Ви идеи ще бъдат добре приети и няма да е трудно да си осигурите подкрепата на влиятелни хора, както и да намерите инвеститори и спонсори. Всичко ставащо има само един минус, но той е доста значителен: Вашата „половинка” ревнува. Ако все още не сте намерили своята любов, трябва да сте по-внимателни. Към Вас сега проявяват внимание много хора, но няма да е лесно да си дадете сметка, кой от тях наистина е интересен.



Козирог

Днес не се полъгвайте по примамливи предложения - има вероятност , да Ви измамят партньорите. Опитайте се бързо да се справите с дребните неща , а взимането на сериозни решения отложете за друг ден. Вечерта желанието Ви за общуване значително ще намалее и ще Ви се приска усамотение и спокойствие. Даже телефонните разговори ще Ви дразнят. На финансовия фронт всичко ще бъде както никога удачно. Вечерта може да разчитате на незначителни финансови постъпления или интересни предложения.



Водолей

Много важна ще бъде ролята на връзките през този ден. Не по-малко актуални ще се окажат и материалните въпроси, тъй като ще се наложи да отделите внимание не само на собствените си доходи и спестявания, а и на съвместните ресурси: например на съпружеските. Напълно е възможно, да не става въпрос само за пари. Често общ капитал може да станат интелектуални, творчески и други възможности. През втората половина на деня ще бъдете по-проницателни и по- удачно ще излагате своите мисли. Може да заминете на пътуване или да получите известие, особено ако сте около Христовата възраст.



Риби

През този ден за Вашия любим човек ще бъде сложно съвместното ви общуване, тъй като и самите Вие няма да можете изцяло да разбирате логиката на собствените си думи, а за външен човек това ще бъде съвсем непосилна работа. Опитайте се да бъдете по-достъпни и разбираеми , и по този начин може пък да постигнете и по-добри резултатаи...

