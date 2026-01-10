Хороскоп за събота

снимка: pexels.com

Овен

Kak ще се подредят нещата през този ден, звездите не подсказват, но промени наистина ще има. Незначителни, но все-пак... И в личния живот – също. Впрочем, промени, а не измени, макар и думите да са еднокоренни, а това не може да не Ви радва!Не се страхувайте, няма да Ви се случи нищо страшно!

Телец

Днес Ви предстои дълъг обход по кина, кафета, театри и ресторанти. Възможни са вариации, но все-есно - културния живот ще кипи. И всичко това - благодарение на Вашия любим човек! Така че сами ще решите, дали да му кажете за нещо изпълнено „благодаря”, или да го наругаете, като заслужава...



Близнаци

Погрижете се за себе си: днес вероятността от заболявания и травми е малко по-висока от обичайното. При Близнаците – деца, са възможни сериозни простуди. За останалото денят се подрежда добре: ще се справите с много неща, във Вашето мнение ще се вслушват останалите, а ако възникне необходимост, веднага ще успеете да получите помощ. Вероятно е преодоляване на някакви отдавнашни разногласия, и оправяне на отношенията след сериозни пререкания. Ако сте настроени за запазване на мира, дори и най-неблагоприятните обстоятелства не могат да Ви попречат.



Рак

Събитията от този ден може да използвате в свой интерес, ако успеете да се приспособите към ситуацията. На ставащите промени трябва да реагирате много бързо, и трактически няма да имате време за размишления. Именно затова интуицията днес се оказва много по-полезна от логиката и си намира разнообразно приложение на доста места. Възможно е леко неразположение, а вечерта са вероятни главоболие и безсъница. Търсете знания, които ще Ви помогнат да забравите трудностите и проблемите. Неприятни разговори и изясняване на отношенията не са желателни . Те лесно може да прераснат в караница, за която дълго ще съжалявате.



Лъв

Ще се наложи да се примирите с факта, че далеч не всички са готови да признаят Вашето превъзходство. Това е ден на конкурентна борба, която ще бъде доста напрегната. За нея ще се намери място не само в деловия, но и в личния живот. И ако в професионалната сфера няма да Ви е така трудно да изместите съперниците, то с факта, че за любимия човек не се явявате център на Вселената, едва ли ще можете да направите нещо. Постарайте се, да не давате воля на подозрителността и ревността си, и не се сражавайте с вятърни мелници. Не е изключено Вашата половинка просто да има нужда да остане на саме със себе си, и не отнемайте на любимия човек това негово право.



Дева

Посветете деня на съвместни разходки. Ходенето пеш помага по-добре да разбирате чувствата си един на друг и това е доказано от психолозите. Това подсказва, че ще може да разрешите всички свои проблеми, ако в момента имате такива. И още нещо - разходките са полезни за здравето



Везни

Днес цялото свое внимание ще посветите на интересен страничен проект. Гмуркайте се в него с главата надолу и се възползвайте от цялата тази енергия, която не Ви е давала покой през цялата нощ. Това пълно потапяне ще Ви донесе много приятни усещания, сякаш използвате нова част от мозъка си и израствате в ново направление. Споделете щастието си с новия приятел, който ще се окаже отличен резонатор за нови идеи, а и няма да имате възможност, да се ровите прекалено на дълбоко. Понякога човек трябва да си поеме въздух!



Скорпион

Ако сте затрупани с проблеми, за които не сте се решавали да поговорите със своиоте близки, днес е най-подходящият ден, в който можете да им разкриете душата си. И ще изпитате облекчение. Не се съмнявайте , обезателно ще Ви разберат, а може и да получите някой добър съвет.



Стрелец

Ако сте готови да насочите ситуацията в своя личен живот по нов път, то днешният ден е най-подходящ. Споделете своите мисли с човека, който Ви интересува, и вижте реакцията. Ако сте настроени сериозно, трябва да бъдете максимална честност . Затова не се страхувайте да разкажете откровено за онова, което чувствате. Нали ако искате да поверите някому своето сърце, трябва да започнете със своите емоции. Колкото по0скоро започнете този разговор, толкова по-скоро ще узнаете, имате ли някакви шансове.



Козирог

На Вашия любим човек днес ще бъде трудно да Ви обясни, какво точно сяита Важно за Вас. Може би защото този въпрос няма да Ви се струва важен? Постарайте се все пак да си изясните, защо Вашата половинка така се вълнува от този аспект на Вашия живот, и се вслушайте в нейните съвети...



Водолей

Риск – това е Вашето второ име практически във всички сфери на Вашия живот. В повечето случаи това е хубаво . Само че ако в този момент решите да рискувате и да превърнете неотдавна започнатите отношения в постоянни, то по-добре приятелите Ви да Ви похитят и да Ви подържат няколко дни на безопасно място. Това, което трябва да се случи, ще се случи при всички положения. Опитайте се, да проявите далновидност.



Риби

Не всички свои планове ще успеете да реализирате незабавно - трябва да се запасите с търпение и да се придвижвате към целта постепенно. Излишното бързане само ще Ви навреди. Възможни са недоразумения в работата, недоразумения, отнасящи се до финанси, които ще се отнасят до ненавременно заплащане на Вашия труд. Склонни сте да гоните другите и да изисквате от тях постъпки, за които още не са готови. Това ще дразни даже и онези, които обикновено безпрекословно изпълнават Вашите желания. Има още една причина за напрежение в отношенията - факта, че често се изказвате двусмислено, поради което бивате неправилно разбрани.

