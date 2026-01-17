Хороскоп за събота

снимка: pexels.com

lamqta.com//horoskop-za-denq/blog

Овен

Денят е хубав за нова работа или необичайна почивка. Вашата задача е, да бъдете преди всички, и колкото може по-рано да заемете ролята на лидер. Само така ще се чувствате комфортно. Не приемайте близко до сърцето си днес всяка забележка! Ще стигнете до моменти, в които жестоко ще страдате заради шеговити забележки..... Във всички сериозни разговори бъдете внимателни, тъй като през този ден сте склонни да говорите не само онова, което мислите, а и което не мислите. За последното ще се наложи да страдате после, когато бъде използвано срещу Вас.

Телец

Събитията през днешния ден ще се подреждат не особено удачно, но и сериозни проблеми няма да има. Продължавайте със започнатото, и не бързайте да се захващате с нови дейности. Помислете и сами ще се убедите, че в създалата се ситуация това е най-правилната тактика. Старайте се да избягвате спорове с шефовете: резките думи, казани в изблик на гняв, дълго време няма да Ви бъдат простени. Възможни са подаръци и успешни покупки, а не са изключени и приятни сюрпризи, подготвени от близките. Вечерта е най-добре да прекарате в къщи, отлагайки светските развлечения. За пътуване това не е най-подходящия ден, защото много време ще бъде похабено.



Близнаци

Денят ще се подрежда интересно, и в границите на приемлвото - непредсказуемо. Това значи, че трябва да сте напълно доволни. Непременно ще се окажат възможности да се проявите. В интерес на истината ще се наложи да „поизбутате” някого от колегите или неотдавнащни делови партньори, а това, разбира се, няма да добави хармония в отношенията. Финансови затруднения са възможни за тези, които планират големи покупки. Не е желателно да взимате пари на заем. Ще прекарате отлично времетео си със своите близки, ако се откажете от обсъждане на въпроси, чието решение не знаете. Едва ли днес биха Ви дали кой знае колко полезни съвети и мнения.



Рак

Имате роднини в чужбина? Това може да означава, че днес ще получите известие отдалече и това, което ще съдържа, може хем да Ви зарадва, хем да Ви учуди и даже озадачи. Преди всимането на решение звездите Ви съветват, да претеглите всички „за” и „против”, за да не се окажете след това глупак. Уверени ли сте, че в чужбина ще Ви помогнат?



Лъв

Няма никаква полза от това, ако само говорите, а нищо не правите. Така че престанете само да разказвате, че бихте искали да видите себе си в ролята на певец, артист или човек, заемещ висока длъжност във Вашата компания, а се заемейте за работа! Нанерете мято, на което бихте искали да се проявите. Не сте уверени, че сега е най-подходящото време? Какво пък - тогава изберете най-подходящия по Ваше мнение момент, и се зарадвайте, като видите как добре се подрежда всичко.



Дева

Очакват Ви неприятни промени в личния живот. Повече не трябва да затваряте очи за събития и факти, които до момента сте предпочитали да не забелязвате. Сега е време да вземете решение. Освен това точно днес може да си поставите нова цел и да започнете да се стремите към осъществяването, а успехът няма да закъснее. Жизненият Ви тонус е висок и не може да се оплачете от недостиг на енергия.Днес може да приключите с много започнати преди неща.



Везни

Този ден ще бъде скъперник откъм нови впечатления . Очакват Ви само повторения на онова, което Ви е отдавна познато и добре известно. Само че изводите, които ще си направите, ще се окажат напълно неочаквани, и именно благодарение на тях значително ще се придвижите напред. Ще получите важни известия от далече, но тяхната ценност ще разберете по-късно. В средата на деня е възможно главоболие. По това време е желателен пълен покой - както физически, така и душевен. Макар и за няколко часа прогонете от главата си тревожните мисли, и се постарайте да разпуснете. Да достигнете хармония ще Ви помогнат духовните практики.



Скорпион

Може да се почувствате малко подтиснати и неудовлетворени, но така е през тази седмица, ако можем да се освободим от страстите си. Не помрачавайте настроението си, заради случайно дочути приказки, доверете се на собствената си преценка.



Стрелец

В последно време всичко се е подреждало доста забавно и затова в този момент животът не Ви предоставя някакви трудности. Но ако искате добрите времена да продължат, трябва да се замислите над плановете си за бъдещето. Всичко хубаво все някога свършва, но това Ви дава поредната възможност ещо да осъществите. Вие сте катализатор в действие и затова хората около Вас внимателно Ви наблюдават, за да направят съвместен план.



Козирог

Предстои Ви един сложен ден.. Не всичко ще успявате да направите от първи път, а някои планове ще се наложи да преразгледате. Бъдете уверени , че представителите на Вашия знак избират винаги правия път, пък после с достойнство ще излезете от всякакви сложни ситуации. Навярно днес най-добрите черти на Вашия характер ще бъдат забелязани от хората, които Ви заобикалят, и чието мнение не Ви е безразлично. Може да планирате срещи с отдавнашни познати. Обсъждането на сложни въпроси с роднините няма да премине в кавга, а от това трябва да се възползвате, за да решите част от натрупалите се проблеми.



Водолей

От дълго време Ви се искат близки и доверителни отношения. Понякога всеки трябва да вземе нещата в свои ръце. Сродството на душите не се появява от никъде. Сега е най-подходящото време да се огледате наоколо си и да потърсите хора, чийто начин на мислене Ви е близък. Защо не планирате нещо като игра на тенис или сбирка на пица, за да укрепите възникналата помежду ви връзка ? Само ще се радвате на онова, което ще се получи като резултата.



Риби

Днес вятърът ще издуха всички комплекси, които изпитвате, говорейки за своите чувства. Просто Вие сте готови за общуване. Може би, когато става дума за въпроси от романтично естество, наистина ще Ви се иска да кажете на всички. Номерът е да изберете внимателно ушите, на които ще поверите тази информация. Съзнателно се възползвайте от своята интуиция, за да определеите вярната аудитория.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!