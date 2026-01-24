Хороскоп за събота

снимка: pexels.com

Овен

Днес рискувате да се скарате с Ваш приятел, заради любимия Ви човек, и то да се скарате доста сериозно и с основание. Впрочем изборът: „или той или аз” пред Вас няма да застане. Помирението ще се окаже доста сложно, но рано или късно, така или иначе, то ще стане реалност.

Телец

Ако мислите, че вчерашния ден е бил прекрасен и опияняващ, то какво друго може да се каже за днешния! Звездите са Ви приготвили още по-приятни сюрпризи Тъй като сте опиянени от любовта и сладката безмислица, лесно може да разберете как ще се чувствате, когато започнете да получавате онова, което могат да Ви предложат звездите, започвайки от подаръци и знаци на внимание. Проявете благодарност и помислете, с какво може да зарадвате своя партньор в отговор.



Близнаци

Вашият любим човек днес много сложно ще реагира на всели Ваш опит да го измамите, надхитрите или макар само да го разиграете. Постарайте се да вземете под внимание тази странна особеност и да действате със съответните изводи и определените приоритети.



Рак

Днес предстои да се справите със сложна задача, която ще бъде поставена от Вашия любим човек. Постарайте се да се справите с всичко, като употребиите максимално старание и усилия. В противен случай и при най-малкия неуспех ще бъдете обвинени, че не сте искали това да стане, и индиректно ще се правят изводи за отношението Ви към въпросния човек.



Лъв

Само от Вас зависи, ще се сбъднат ли мечтите Ви за щастлива любов с този човек днес, или няма да се сбъднат никога. Правилно формулирайте целта си, настройте се за победа и започнете решителна борба със суровата реалност на правото да обичате и да бъдете обичани. Основните правила са три: да виждате целта,да вярвате в себе си и да не се страхувате от препятствията.



Дева

Може да постигнете значителен напредък във всяка дейност, ако се откажете от проверените методи зарад принципно нови. Днес даже и необмислените действия ще дават добри резултати, а може да се ръководите и изключително от интуицията и вдъхновението си. Приятно е и това, че денят не е свързан със сериозни опасности, нито с големи загуби. Може да обсъждате и решавате семейни проблеми, и да внасяте свои предложения - в тях обезателно ще се вслушат. Идеите Ви се харесват, и затова не трябва да се учудвате, че сте душата на всяка компания.



Везни

Днес ще Ви се иска да поемете твърде много задължения, макар че такъв товар може да се окаже не по силите Ви. Постарайте се првилно да направите баланса между „мога” и „искам”, и да вземете единственото вярно решение между всички възможни.



Скорпион

Днес ще бъдете заети със своите работни въпроси Сега е много интересно време. От една страна трябва да поемете голяма отговорност, а от друга - такава ситуация Ви устройва. Стремете се да получите нов опит и знания от хора, които са се утврърдили като добри специалисти във Вашата област. Възможна е голяма печалба от лотарията. В романтично отношение ще възникнат нови увлечения.



Стрелец

Някой, който добре познавате и обичате, може да се обиди за това , което се каните да кажете. Може и да си помислите, че това е съвсем безобидно нещо, но думите Ви може да се окажат доста по-сериозни, отколкото си мислите. По тази причина не е зле, да си държите езика. Постарайте се да не ранявате чувствата на приятелите, па макар и не нарочно. Разбира се, те ще Ви простят, но защо да рискувате? Просто си помислете, как бихте се чувствали на мястото на събеседника си.



Козирог

Нищо не Ви напомня за стойността на парите така добре, както качествената, честна и напрегната работа. Днес ще се наложи да употребите не малко усилия, а резултата може и да не Ви зарадва много. За сметка на това самият процес на работа ще бъде доста интересен, а и благодарение на всичко ще можете да се запознаете с нови хора, които ще открият пред Вас нови възможности. Ако насочите усилията си в нужната посока, , те ще бъдат възнаградени не с пари, а с доста интересни други неща.



Водолей

Някой в последно време е предизвикал у Вас много позитивни емоции, като Ви е дал да разберете, че чувствата Ви са взаимни. И какво да правите от тук нататък? Като начало свалете от лицето си маската на шок, и се усмихнете. Може също да помислите, и къде да отидете заедно да вечеряте. Трябва да съберете сили, за да имате възможност да правите и за в бъдеще същото добро впечатление.



Риби

Да се промени миналото е невъзможно, та затова трябва да го приемете и да свикнете с него. Това, което сте направили (или не сте направили), ще се размие във времето, а това означава, че е дошло време да гледате напред и да оставите всички лоши спомени зад гърба си. Докато изчаквате да утихнат всички отрицателни емоции, Вашето търпение ще помогне, да преодолеете най-трудното, а хората, които Ви обичат , ще Ви отвлекат от неподходящите мисли по най-добър начин. Срещайте се с приятели и непрекъснато си напомняйте, че Ви очаква прекрасно бъдеще.

