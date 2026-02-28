Хороскоп за събота

снимка: pexels.com

Овен

Във всяка работа може да се постигне успех, стига само най-уморителната и досадна част от нея да се свърши от някой друг. Най-актуалният въпрос за деня е избор на подходящ помощник: надежден, безкористен и изпълнителен.Ако успеете да намерите такъв, всичко ще може да постигнете. За всички въпроси, които не се отнасят до пари, може да се опирате на интуицията си. Там, където се отнася за финанси, тя непременно ще Ви подведе. Не двайте днес пари на заем.

Телец

През целия ден ще бъдете склонни мислено да се обръщате към бъдещето и да се интересувате от него ( а е възможно даже да се опитате да го предскажете). Само че на това, как поотделно виждате своите и чужди перспективи, много ще влияе настроението Ви в момента. Не трябва да оставяте настрана забележките и мнението на приятели и близки роднини, както и тази от случайни източници - всичко е в състояние да повлияе на картината, която рисувате в себе си. Не е изключен интерес към необикновени и тайни явления, нямащи рационално обяснение.През целия ден ще бъдете склонни мислено да се обръщате към бъдещето и да се интересувате от него ( а е възможно даже да се опитате да го предскажете). Само че на това, как поотделно виждате своите и чужди перспективи, много ще влияе настроениоето Ви в момента. Не трябва да оставяте настрана забележките и мнението на приятели и близки роднини, както и тази от случайни източници - всичко е в състояние да повлияе на картината, която рисувате в себе си. Не е изключен интерес към необикновени и тайни явления, нямащи рационално обяснение.



Близнаци

Може да разчитате на успехи, но навярно днес ще са Ви нужни ловкост, комбинативност и богата фантазия. Ще успеете да заобиколите поставените капани, и едновременно с това да създадете препятствия по пътя на конкуренцията. За съжаление всичко това е свързано с колосално нервно напрежение и затова още в средата на деня ще си дадете сметка, че се нуждаете от почивка. Много опасна е непроверената информация - както тази, която разпространяват за Вас, така и другата, която Вие получавате. Кажете „не” на сплетните, а ако е възможно, не давайте повод за тях.



Рак

Първата половина на деня ще Ви донесе неприятни изненади, но по-късно характерът на звездното влияние ще се измени рязко, ще се почувствате по-уверени, ще откриете нови възможности и незабавно ще се възползвате от тях. Енергичността и готовността да се дейстава решително, даже когато обстоятелствата изглежда че не предразполагат към това, дават на Раците осезаемо преимущество над конкурентите. Денят ще Ви донесе непрости изпитания от емоционален характер и ще е своеобразен тест за зрелост на чувствата и способността, да се правят компромиси.



Лъв

Днес на Вашия любим човек ще се иска да изкоментирате и анализирате как е преминал Вашия съвместен празник и да решите какво ще направите с всичко онова, което сте приготвили за празника. Не му пречете в този важен момент – това ще бъде полезно не само за него, а и за Вас и вашия тандем.



Дева

Днес на Вашия любим човек ще се наложи, да решава някакъв много важен и много сложен проблем. В решаването му ще е необходимо и Вашето учатстие - както морално, така и физически. А колко ще бъде трудно, въобще не може да си представите..



Везни

Може сега да танцувате и лудувате, но скоро някои от обкръжаващите Ви хора скоро ще бъдат изправени до стената. Вместо да ги хванете за ръка и да ги дърпате да танцуват, проявете уважение към факта, че е възможно да имат нужда от някакъв период на затишие. Обезателно им протегнете ръка и им покажете , че винаги могат да разчитат на Вас, но бъдете търпеливи, ако предложението Ви не може да победи тяхното угнетено състояние. Позволете им да вървят напред с комфортна за тях скорост и когато бъдат готови, те и сами с радост ще се върнат към привичното положение на нещата.



Скорпион

Прекарайте вечерта в компанията на своя любим човек и изгледайте някоя комедия. Много е важно макар за час да гледате в една посока, и при това да изпитвате позитивни емоции. А къде ще се извърши цялото действие, решете сами.



Стрелец

Днес настроението няма да бъде много стабилно. У Вас ще се появи желание да научите нещо ново и да се покажете от неочаквана страна. Добре ще преминат срещите Ви с приятели и е важно през това време да не злоупотребявате с алкохола. Вероятно е възникване на нови идеи за творчество, но ще бъде доста сложно те да се развият, защото много ще се отвличате по други задачи.



Козирог

Занимавате се с работата си по своя съзнателен и дисциплиниран маниер и в този момент Вашата изчерпателност и прагматичност само растат . Честно казано Вие сте толкова старателни, че работейки без почивка, лесно можете да пропуснете възможността за приятно общуване - разбира се, в романтичен смисъл. От време на време се откъсвайте от работата и проектите, за да оцените и хората, които Ви обкръжават.



Водолей

Ако умеете да цените самотата, денят ще Ви хареса. При това положение липсата на комуникация за Вас няма да бъде проблем, а направо ще си е удоволствие. В противен случай ще се чувствате доста некомфортно, страдайки от невъзможността да споделите своите чувства и емоции, или да обсъдите събитията от неотдавнашното минало. Близките Ви не гледат да се освободят от Вас, но и не Ви подкрепят така, както би Ви се искало.

Няма да чувствате липса от съветващи, но търпеливи слушатели, от които така се нуждаете, няма да се намерят.

За да постигнете душевно равновесие, ще Ви помогнат разходките, включително и по магазините.

Днес е добър ден да си купите нова декорация, например ваза.



Риби

Откажете се от експериментите. Този ден сякаш специално е предназначен, за да вървите по правия път, да пазите верността си към традициите и да следвате добрия пример. Ако внимателно наблюдавате заобикалящите и анализирате допуснатите от тях грешки, ще си дадете сметка, какво не трябва да правите, но какво трябва да предприемете, за да достигнете целта, ще стане ясно малко по-късно. Много приятни впечатления ще Ви подари общуването с приятели. Може да посрещате гости и да организирате развлекателни мероприятия, а ако дадете воля на фантазията си, на никого няма да се наложи, да скучае.

