Хороскоп за сряда 17 септември: Овен - реплика, Телец - съвет, Близнаци - грях, Рак - изненада, Лъв - заблуда, Дева - неудачник

Пиксабей

Овен

Обаянието Ви днес ще бъде най-добрият Ви начин за постигане на желаното. Смело започвайте разговори и не се стеснявайте, да пускате дръзки реплики. Ако сте готови да приемете предизвикателството, намерете човека, чиято своенравност и рязкост Ви дразни или плаши, и опитайте, да му се усмихнете. Възможно е, да се разкрие пред Вас така, както не сте очаквали. Може да се окаже, че имате много общи неща.

Телец

Трудно ще Ви бъде днес да убедите своя любим човек, че е напълно самостоятелен и прекрасно може да мине без Вашите съвети, наставления и пожелания. За него е напълно достатъчно , че не Ви е безразлично това, което се случва в неговия живот, и нищо повече не му трябва.



Близнаци

Във всеки един от конфликтите си, обезателно бъдете по-високо. Дайте възможност на агресивния водач със свистене да се промъкне и да застане редом с Вас и само се усмихнете, ако някой се опита да Ви обвини в собствените си грехове. Вашата зрелост ще бъде достатъчен антидот за всяка отрова, витаеща из въздуха. Не позволявайте на емоциите си да вземат връх. Опитайте се да поддържате по-безлична гледна точка към днешната ситуация.



Рак

През този ден Ви очакват изненади. Най-благоприятното време ще бъде утрото. Именно през сутрешните часове трябва да обсъждате детайлите на съвместен план , или да доведете до съвършенство вече започнатата обща работа. Това е времето, когато може да получите и добър съвет. През деня и вечерта е за препоръчване да спазвате правилата по техниката на безопасност, а и да контролирате своите мисли и преживявания. Не са изключени проблеми в бизнеса, в любовния живот и сексуалните контакти. В сложната ситуация най-добре ще се справите с помощта на семейството си.



Лъв

Днес Вашия любим човек ще се старе да Ви надхитри и да Ви върти на пръст. Всъщност, той може да не направи това по най-коварния начин , което означава, че не трябва да бъдете прекалено подозрителни и да търсите скрит замисъл непрекъснато. Заблуда може да се окаже и това, че няма скрит замисъл.



Дева

Има само един прост способ да облекчите себе си през следващите няколко седмици от живота си: освободете се от всичко, което не Ви е подвластно и не можете да контролирате. Да, това е лесно да се каже, но е по-трудно да се направи, но веднага щом започнете да полагате усилия, незабавно ще усетите вкуса на свободата. Понякога чувството за вина ще възпрепятства забравянето на старите неудачи, лошото отношение и други неприятни драми. Ако се чувствате виновни, задайте си въпрос защо. В миналото да се върнете е невъзможно. Единственият възможен вариант е, да продължавате напред!



Везни

Днес ще е много добре да пийнете в компанията на своя любим човек някаква екзотична напитка. Или макар поне някакъв алкохол. Но не се увличайте и не слизайте до баналната водка! Нещо с хубаво мезе и приятна беседа... И в подходяща обстановка, разбира се...



Скорпион

Днес има вероятност за удачни срещи и общуване с авторитетен човек. Информацията, която ще получите, ще разшири Вашия кръгозор и ще добави известна доза оптимизъм. Не е изключена среща с предишна любов. Здравият смисъл чак до вечерта ще Ви предпазва от необмислени постъпки. Някъде след обяд ще нарастне нуждата Ви от оригинална обстановка и интересни контакти. Вероятно ще Ви се прииска, да смените вида на дейността си в момента. В същото време ще придобият важност домашните работи. Пригответе се, че родителите или домочадието ще започнат да Ви диктуват правилата на поведение.



Стрелец

Не може да се похвалите с висок жизнен тонус, но настроението Ви ще бъде хубаво, и дори в сложните ситуации ще успеете да запазите своя оптимизъм. Бъдете готови да си спомните за нерешените проблеми, а и да се заемете с оправянето на своите и чужди грешки. Обичайните дейности и домашните грижи ще Ви отнемат прекалено много време. Много силно ще бъде влиянието на позитивните тенденции в сферата на романтичните отношения. Ще се появят благоприятни обстоятелства за нови запознанства и увлечения. Това ще бъде особено валидно, ако планирате пътуване или посещение на увеселително заведение. Денят също е подходящ за решаване на финансови проблеми.



Козирог

Днес на Вашия любим човек няма да се прииска много сериозно да се замисли за причините на Вашето настроение, независимо дали то е добро или лошо. Подгответе се, че ще Ви възприеме такива, каквито сте и няма да се старае да измени у Вас каквото и да било, дори и да Ви се прииска обратното.



Водолей

Ще изпитате силно желание днес да пожалите своя любим човек: да го приласкаете, да го погалите и да му обясните, че всичко ще бъде хубаво, и то саъвсем скоро... Имайте предвид, че много мъже възприемат жаленето като унижение на тяхното достойнство. Преди да дадете воля на чувствата си, убедете се, че Вашата половинка не смята така...



Риби

Решили сте, че вместо да бъдете водени, повече Ви подхожда ролята на лидер. Това не е лощо. Спорно е, дали Вашата аудитория ще се съгласи с това, а да не говорим, че тези, които са под Ваше подчинение, ще бъдат изумени и потресени от Вашите лидерски навици. Това, че ръководите тихичко, съвсем не значи, че методът Ви е погрешен или по-малко ефективен.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!