Хороскоп за сряда 20 август: Овен - енергия, Телец - място, Близнаци - задача, Лъв - цел, Везни - чувство, Стрелец - дух

Пиксабей

Ето хороскопа на Ламята за сряда

Овен

Днешното утро обещава да бъде доста наситено със събития и ангажименти, и даже няма и да поискате да помислите за онова, което ще бъде утре. Приливът на вътрешна енергия наистина е възхитително усещане, но се постарайте да се сдържате и да не отидете твърде далеко. Тази енергия скоро ще се изтощи, така че е най-добре да я запазите за по-мрачни дни. Скоро ще Ви се налож да активизирате всички запаси от енергия, за да се справите с някаква сложна ситуация.

Телец

Днес ще си дадете сметка, че нещата са тръгнали назад. Това ще се отнася както за Вашата работа, така и за личния Ви живот. Така че бъдете предпазливи и внимателно следете за онова, което е важно за Вас. А когато можете на сто процента да разберете какво, как и защо става, преминете към активни действия и оправете нещата. Животът на върха може да бъде доста самотен, но пък е отлично място човек да изказва своето мнение.



Близнаци

Днес на Вашия любим човек му предстои да Ви помогне в някаква не лека работа и той успешно ще се справи с тази не лека задача. А успехът ще бъде толкова съкрушителен, че за Вас ще остане само възможността да се удивлявате в бързината му на намиране на решения.



Рак

Днес може да постигнете много, само че после, анализирайки събитията на деня, ще сте принудени да признаете, че с някои неща даже не си е заслужавало да се заемате. Ако искате да избегнете грешки, трябва да се ръководите от своя здрав разум, а получените съвети трябва да оценявате критично. Внимавайте, за да не се окажете жертва на манипулация. Денят ще Ви донесе нови запознанства, които, за съжаление, съвсем няма да имат този характер, който очаквате: вместо романтични отношения, ще Ви предложат делово партньорство, а надеждния съюзник, за който така сте си мечтали, ще бъде само нов обожател.



Лъв

Очаква Ви относително спокоен ден, свързан не толкова със събития, колкото с предвкусване на събитията. Може да си позволите да си отдъхнете, а може и да наблюдавате много внимателно всичко ставащо, като едновременно с това си правите изводи и градите планове. Всичко зависи от мащабите на Вашите лични цели. Колкото по-големи са те, толкова по-бързо трябва да започнете да действате, а не да губите времето си. В момента роднините Ви се нуждаят от подкрепа много повече от друг път. Постарайте се, да избягвате разправиите. Ако днес сте несдържани, раздразнителни и неразговорчиви, след това ще съжалявате, че не сте овладели емоциите си.



Дева

Няма да е лесно днес на Вашия любим човек да Ви прости някаква обида , заблуда или шега, на която не придавате никакво значение. Тя много ще засегне Вашата половинка и ще Ви застави да се замислите за много неща, и преимуществено не за съвсем приятни.



Везни

Разбирате, че е дошло време за промени, и чувствате, че първото нещо , от което трябва да се откажете - това са старите връзки. Да, нещата стоят точно така! Хората, с които общуването до скоро е било интересно и полезно, сега Ви пречат да се движите напред, да се развивате и да растете. Действайте обмислено( макар че това не е много характерно за Вас). По-добре е да се разделите като приятели, отколкото като врагове. От друга страна, съвсем не значи, че трябва да късате абсолютно всички връзки. Например ако днес се скарате с човека, когото обичате , и с когото виждате своето бъдеще, не се водете от излишна гордост, а направете първата крачка за оправяне на отношенията. Не чакайте благоприятно стечение на обстоятелствата, защото това може и да не стане твърде скоро.



Скорпион

Възможно е да Ви се наложи да привлечете на помощ всички свои таланти в областта на блъфирането, за да се справите със създалата се ситуация, но и от сърце ще се повеселите, учудвайки онези, които Ви заобикалят. Стегнете си и даже не си и помисляйте, да изпадате в униние. На всеки човек от време на време е нужна малка почивка, а сега това е прекрасна възможност известно време да наблюдавате обкръжаващите Ви, и да се научите да разбирате техните мисли. Така ще Ви бъде по-лесно да мотивирате техните постъпки. Вярвайте в своите сили, и ще съумеете да повлияете на много хора наоколо.



Стрелец

Понякога за вас е много лесно да се докопате до същността на някакъв проблем, ако го обсъдите с човек, който Ви е близък по дух. Затова ако сега размишлявате за нещо, свържете се с някого, на когото имате доверие, и започвайте заедно да се оправяте. В какво всъщност се състои Вашия проблем? На какви съставни части може да го разделите? Как най-добре можете да разберете, какво става? И какво може да направите за неговото решаване?



Козирог

Настроението Ви днес ще бъде променливо. Емоциите Ви ще са прекалено много и Вие рискувате да се забъркате в собсвтените си усещания. Избягвайте спонтанните решения . Вместо положителен резултат може да Ви очаква разочарование. Затова е полезно да се доверявате на своята интуиция, особено по финансовите въпроси. При общуването с роднини и близки са вероятни проблеми и затова изказвайте своите претенции и възражения директно.



Водолей

За Водолеите днес са вероятни проблеми, имащи деликатен характер. Не е изключено да Ви „нападнат” гости, а Вие да нямате с какво да ги почерпите, или пък в момента въобще да не Ви бъде до това. Не се притеснявайте и им предложете каквото имате! В креайна сметка никой не Ви задължава да правите излишни разходи, за да проявите гостоприемство. А и не обвинявайте за това своята за нищо не виновна половинка...



Риби

Днес имате ден за творчество. Измислете някакъв символ на Вашите отношения. Нарисувайте герб. Съчинете химн. Напишете устав. Съвместното творчество ще Ви сплоти и ще научите за себе си неочаквани и нови неща. А и ще се повеселите на воля!

