Хороскоп за вторник: Близнаци - половина, Рак - въпрос, Дева - време, Скорпион - работа, Козирог - ум, Риби - проблем

Пиксабей

Ето хороскопа на Ламята за вторник

Овен

Денят е подходящ за обучение и за интелектуална работа. Партньорите по бизнес днес ще бъдат добре настроени и ще могат да Ви подкрепят във взимане на решения. Отношенията с роднините ще се нормализират. В любовната сфера ще имате благоприятно време за обсъждания и търсене на компромиси.. Що се отнася до работата и професионалната сфера, то днес е по- добре да избягвате взимането на важни решения и да ги отложите за друг ден.

Телец

Ако Ви се струва, че днес въобще не успявате да бъдете в крак със света, това вероятно е , защото вървите прекалено бързо и хората около Вас просто не могат да Ви настигнат! Натиснете днес спирачката и вижтете, на какъв етап от своя живот се намирате. Насладете се на пейзажа и възобновете общуването с няколко души. Там , където се намирате сега, е точно мястото, на което е трябвало да бъдете . Така че, защо толкова се съсредоточавате върху онова, чието място е в бъдещето? Живейте за днешния ден и престанете да мечтаете за бъдещето.



Близнаци

Денят ще започне по не най-добрия начин: или ще възникнат трудности в общуването, или всичко ще Ви се изплъзва от ръцете. Само че малко след първата половина на деня, ще настъпи преломен момент. Благодарение на успешното стечение на обстоятелствата, ще можете да контролирате ситуацията, а и скоро всичко ще се промени. Приятни сюрпризи са възможни през втората половина на деня. Може да дойдат добри новини или да се появят възможности да затвърдите своите позиции. Денят може да се окаже свързан с взимане на важни (и верни) решения, свързани с работа и кариера.



Рак

Днес предстои да вземете някакво отговорно решение, което в значителна степен ще повлияе на благополучието на Вашия любим човек, независимо дали искате това или не. Затова преди да кажете окончателната си дума по този въпрос, още двадесет пъти претеглете всички „за” и „против”.



Лъв

Денят е много отмерен и спокоен. Целеустремените натури получават това, към което се стремят, а Вие, като истински представител на своя зодиакален знак, сте наистина такъв(такава). Ще се появи възможност да уредите отношенията с новите си партньори, а между тях може да се окажат хора, на сътрудничество с които по-рано даже и не сте разчитали. Хармонично ще се подреждат отношенията с близките и в семейството Ви ще цари взаимно разбиране. Дръжте се във висша степен достойно, и с това ще заслужите уважението на обкръжаващите.



Дева

Изглежда в светския календар се отбелязват повече събития, отколкото наистина сте в състояние да посетите. Е, ако се окаже, че не сте особено пестеливи по отношение на времето, което всъщност е свойствено за Вас... При това не се опитвайте да надскочите себе си. Различни покани ще Ви засипват през целия ден, и на практика ще се наложи да отделите няколко часа за най-интригуващите.



Везни

Вашите фантазии не съответстват кой-знае колко на реалното положение на нещата. Впечатлението е, че просто витатете в облаците, когато трябва да се концентрирате върху реалността и здарво да стъпите на земята. С течение на времето това несъответствие само ще се увеличава и е възможно в най-неподходящия момент да бъдете шокирани от онова, което става в реалния живот. Може да продължите да гледате света през розови очила, а може ио да ги свалите и да погледнете истинското положение на нещата. При всички положения в края на деня ще се върнете към най-правилното за този момент настроение.



Скорпион

На Вашия любим човек днес ще се прииска, да Ви даде някакъв ценен съвет, а Вие непрекъснато ще бъдете с усещането, че не се нуждаете от такъв. В крайна сметка преди да направите каквото и да било, по-добре е като начало да изслушате това, което иска да Ви каже.Може пък действително да се окаже, че ще Ви свърши работа.



Стрелец

Ще имате успех в сложни случаи , изискващи не само точност, а и знания и опит. Простите задачи няма да предизвикват интерес у Вас. Обкръжаващите, на които ще се налага да поемат рутинни грижи, може да са крайно недоволни от това. Бъдете предпазливи в изказванията, особено в ироничните, защото Вашите шеги днес ще раняват доста болно... Денят е подходящ за разходки, особено сред природата. Добро занимание също е посещението на изложба или на зрелищен филм. Най-добре ще приемате информация, която можете да възприемете визуално.



Козирог

Просто защото всички около Вас губят ума си, съвсем не значи, че и Вие трябва да ги последвате. Затова преди да започнете да бягате в кръг и да крещите, че небето всеки момент ще се продъни, поемете въздух, а след това внимателно се вгледайте в ситуацията. Напълно вероятно е да си дадете сметка, че нещата съвсем не са толкова безднадеждни, колкото се опитват да я представят околните. Щом хладнокръвието Ви възтържествува, останалите ще могат да видят нещата през Вашите очи.



Водолей

Днес може да подарите на своя любим човек нещо от живата природа: котенце, кученце, цветче, кактус или рибка в аквариум – изберете Вие. Главното е, да не се конфронтирате с другите живи същества, населяващи същия дом...



Риби

Днес ще се наложи да решавате всички свои проблеми по реда на постъпването им. Това означава, че ще се наложи да взимате верни решения, и то без ничия подръжка. Но в крайна сметка всичко трябва да се получи, а Вашият любим човек ще бъде повече от доволен от резултатите.

