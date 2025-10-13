Хороскоп за вторник 14 октомври: Рак - половинка, Лъв - задача, Везни - граница, Стрелец - резултат, Водолей - приятел

Пиксабей

Ето хороскопа на Ламята за вторник

Овен

Що се отнася до любовта, в живота Ви е настъпило благодатно време, но това съвсем не значи, че нямате желание да надникнете зад ъгъла, за да разберете какво следва след това. Нима е справедливо да поощрявате следвщия на опашката, докато все още съществуват сегашните Ви отношения? Опитвайки се да играете за два отбора едновременно, може собственоръчно да провокирате взрив, и вместо забавен флирт и приятна връзка, да се окажете в езеро от горчиви сълзи и самота. Действайте внимателно и предпазливо!..

Телец

Много рядко се случва така, че представител на Вашия знак да се чувства неуверено. Това значи, че на другите е трудно да се справят с Вас, тъй като едва ли бихте позволили някой да вземе връх . Ако някой поиска да Ви прехвърли представителни пълномощия, Вие няма да започнете да отказвате. Ако се наложи пък да защитавате хора, които не са в състояние да направят това сами, с радост бихте го направили. Така че ако днес Ви попадне подходящ случай, непременно се възползвайте от него.



Близнаци

Не се притеснявайте от факта, че Вашите отношения не приличат на отношенията на другите. В крайна сметка самобитността е за предпочитане и Вашата половинка никога няма да каже, че с Вас е скучно и банално. Само че е много важно тази самобитност да не премине в откровена странност, граничеща с лудост. Че понякога и така се случва...



Рак

Вие сте внимателни и предвидливи. Правите всичко, за да бъде щастлив Вашия любим човек. В интерес на истината, не винаги Ви се отговаря с взаимност, а това Ви обижда. Опитайте да проявявате малко по-малко внимание към своята половинка. Тя ще забележи това, ще се замисли защо така става, и има вероятност и да стигне до правилния извод.



Лъв

Неотдавна са Ви се струпали толкова много допълнителни задължения, и то не от най-леките. Помните ли чувството, че никога няма да може да се справите с това бреме? Погледнете ситуацията сега! Впечатлението е, че сте се занимавали с подобни неща цял живот. Много ще е приятно да се радвате на поредния си успех и да се убеждавате в новите си умения. Но преди да се хванете със следващата сложна задача, отдъхнете си малко, и прекарайте времето си с човек, който Ви е приятен и е важен за Вас. Отпразнувайте както трябва това, че животът Ви е прекрасен и ще става още по-хубав!



Дева

Днес на Вашия любим човек няма да бъде лесно да възприеме всичко, което правите и говорите, сериозно. Ако не планирате да използвате своето амплоа на клоун, ще се наложи да бъдете много убедителни, за да избегнете неразбирането.



Везни

Без да взимате под внимание товарът от задължения и планове, ще се чувствате в своята стихия. Това е прекрасно време за обучение и активна почивка. Може да завържете интересни и полезни връзки зад граница, с хора, дошли от далече, или често пребиваващи в чужбина. При това новите запознанства може да бъдат както с професионален, така и със строго личен характер. Времето е добро и за публикации и реклама на своята работа. Може смело да изказвате делови предложения към потенциалните си партньори, както и да търсите оригинални пресечни точки с интересите на конкуренцията.



Скорпион

Колкото и невероятно да звучи това, но вече сте се уморили да пазите тайната – най-вече за това, че Ви се иска целият свят да узнае за тази прекрасна връзка, която е възникнала между Вас и един определен човек. Обикновено нямате нищо против погледите, хвърлени крадешком, и тайните срещи, но не и в този случай. Ако сте решили, отстоявайте своето!



Стрелец

Доста дълго време сте успявали много лесно да се справяте с всичко. В ръцете си сте имали и силата, и всичките необходими ресурси. Хората виждат във Вас достатъчно опасен противник. Само че Вие искате от живота повече и единствения начин да го постигнете е, да излезете от своя ъгъл и да се заемете с желаното. Дори и да не изпадате с ентусиазъм от мисълта да запретнете ръкави и да се поизпотите, пак трябва да го направите. Усилията Ви ще доведат до удивителни резултати.



Козирог

Нищо не Ви напомня за стойността на парите така добре, както качествената, честна и напрегната работа. Днес ще се наложи да употребите не малко усилия, а резултата може и да не Ви зарадва много. За сметка на това самият процес на работа ще бъде доста интересен, а и благодарение на всичко ще можете да се запознаете с нови хора, които ще открият пред Вас нови възможности. Ако насочите усилията си в нужната посока, , те ще бъдат възнаградени не с пари, а с доста интересни други неща.



Водолей

Днес ще можете да отделите време за своите лични желания и предпочитания. Може да избухнат чувства към нови познати, както и да се започнат романтични отношения. Днес ще бъдете чувствителни и емоционални. В работата може да се ръководите от по- възрастните и опитни колеги. Вечерта е подходяща за срещи с приятели и за интересни разговори.



Риби

Обърнете внимание на човека, който отдавна е влюбен във Вас. Може би си струва да го дарите не само с вежлива узмивка , но и с нещо повече? Ако той действително заслужава , Вие ще го разберете, а това може да се счита за рожден ден на нова любов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!