Хороскоп за вторник 16 септември: Овен - игра, Телец - компромис, Близнаци - дом, Рак - мащаб, Лъв - отпор, Дева - живот

Пиксабей

Хороскоп на Ламята за вторник

Овен

Днес Вашето настроение е очевидно за хората около Вас. И какво от това? Имате право да покажете своя гняв – разбира се, в сдържана форма, без каквото и да било физическо въздействие , ако това, разбира се, не е спортна игра. Гняв, отстояване на правята си , агресия –това е , в което нямате равни. Представете си свят, в който всички хора са постоянно добри и мили! Ужасно! Така че направете полезна услуга на себе си и на човека, с който постоянно се виждате: започнете да тренирате. Това ще Ви бъде твърде полезно.

Телец

Днес на Вашия любим човек ще му е трудно да разбере, какво имате предвид, дори и Вашите обяснения да са съвсем ясни и точни. Просто през този ден ще говорите на съвсем различни езици. Ще се наложи да търсите някакви компромисни точки за контакт.



Близнаци

Даже и не си помисляйте да излезете от къщи, ако на практика нямате желание да го направите. Вашите роднини, близки, съседи или приятели, може да се опитат да Ви уговорят, но ако не сте в настроение да се поразмърдате, не го правете. Залепете подметките си за пода, нахлузете любимата си пижама, и намерете най-удобното място на дивана. Ако ситуацията се развива от зле към по-добре, но се сблъскате със сериозно недоволство, по всяко време може да поканите тези „напомпани” у дома ...



Рак

За Вашия знак днес най- продуктивното време е началото на деня. Затова с всичко неотложно оптайте да се справите, докато е още рано.След това си направете план, как ще прекарате вечерта и най- вече къде. Не мислете за работата, защото ако оцените „мащаба на бедствието”, няма да сте доволни от свършеното. И не се ядосвайте със свекървата или тъщата - те са необходимо зло...



Лъв

Колкото и да са увлекателни събитията, които стават в личния Ви живот, в никакъв случай не трябва да изпускате от поглед сферата на професионалната дейност. Конкурентите и недоброжелателите действат много активно и ще трябва да положите доста усилия, за да им дадете надежден отпор. За щастие, може да разчитате на приятели, съмишленици и проверени делови партньори. Това е благоприятен ден за промени от романтично естество. Може да става дума не само за нови запознанства, но и за преминаване на съществуващите отношения на друга фаза.



Дева

Очакват Ви неприятни промени в личния живот. Повече не трябва да затваряте очи за събития и факти, които до момента сте предпочитали да не забелязвате. Сега е време да вземете решение. Освен това точно днес може да си поставите нова цел и да започнете да се стремите към осъществяването, а успехът няма да закъснее. Жизненият Ви тонус е висок и не може да се оплачете от недостиг на енергия.Днес може да приключите с много започнати преди неща.



Везни

Днес ще бъдете спокойни и разсъдливи. И колкото и да е невероятно - прекалено. Всъщност, любовта и разума не се съчетават особено, и затова Вашата половинка няма да бъде във възторг от промените, ставащи с Вас през този ден. Постарайте се да съхраните в себе си макар и капчица от своето обичайно безумство...



Скорпион

Събитията през това денонощие ще Ви донесат преимуществено пшриятни преживявания. През това време ще имате възможност да удовлетворите много от своите естествени потребности, а също и редица прищевки и фантазии.. Смело можете да търсите помощ от обкръжаващите , независимо каква – психологическа, финансова или юридическа. Ако сте родени през октомври, може да станете прекалено привързани към удобствата, лениви и капризни. Това е явно неподходящ момент за нови начинания. Прекарайте този ден така, както Ви се харесва.



Стрелец

Днес някой може да се опита публично да Ви предизвика за отговор. Това може да стане както в малка компания, така и пред стотици хора, но те е по-добре да проявят предпазливост. Май ще им се наложи да съжалят, че този разговор въобще се е състоял. Вие не бихте се поколебали, да си припомните всеки неприятен инцидент, станал по вина на Вашите противници, а това е само началото!



Козирог

Събитията стават по-бързо и в по-голямо количество, ако са задействани повече ръце. Звучи като един доста обикновен и познат принцип, но не е зле да си помислите, дали го прилагате в собствения си живот? Днес се възползвайте от всичката помощ, която може да си осигурите, за да приключите с последния проект, да оправите грешките си, или да направите така, че обектът на Вашите въздишки най-сетне да Ви забележи. Една глава - добре, но две - още по-добре. Съберете своите близки и се захващайте за работа. Ще прекарате времето си отлично.



Водолей

Много хора намират електронните устройства за достатъчно дразнещи. Разбира се, не всички, а само онези, които пищят, звънят или вибрират в най-неподходящия момент и то със строго определена цел: да им попречат да направят онова, с което са заети в момента. Даже и Вие, като представител на знака, обожаващ електронното оборудване, може да изпитвате подобни чувства. И днес ли? Не, защото на другия край на проводника може да се окаже човека, от когото отдавна сте чакали да получите някаква вест.



Риби

Вие сте готови във всеки момент да встъпите във фазата на смелост, и това, вероятно, ще Ви вдъхнови да изпробвате нещо ново - нещо такова, което обичайно Ви плаши. Нещо във Вашия живот ( неотдавнашна победа, надежден приятел, положителен отзив) ще надделеят над Вашата смелост, и ще се опита да попречи на реализирането на всички ваши желания. Бъдещето зависи само от Вас, и защо да не го направите такова, каквото бихте искали да го видите? Направете си план и нека бъде толкова детайлен, колкото Вие прецените. Това само ще прибави яснота във Вашето виждане.

